　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

秘境「巨人之手」工安意外！工人沒安全繩摔死　工地主任判6月

▲▼巨人之手。（圖／跟著領隊玩提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

▲台中秘境景點「巨人之手」所處的雪山坑林道2年前發生死亡工安，近日法院判決出爐。（資料圖／跟著領隊玩提供，請勿任意翻攝以免侵權）

記者許權毅／台中報導

台中藏有「巨人之手」的秘境「雪山坑林道」近年發生一起死亡工安。一名葉姓工人從邊坡摔落身亡，檢警認為吳姓工地主任與營造公司有管理疏失，分別依過失致死、職安法起訴。中院近日給予吳男緩刑、營造公司罰金10萬。

檢警調查，2024年11月，台中一間營造公司承攬農業部林保署「雪山坑林道」崩塌地處理工程。葉姓工人與沈姓工人為了架設安全繩，使用鋸子與鐮刀向坡頂開路攀爬，架設好之後，準備返回安全處，沈姓工人使用安全繩下降，但葉姓工人沒使用安全繩、安全帶徒步行走，不慎從坡頂跌落，導致頭部及肢體多處擦傷挫傷、胸腔及腹腔臟器損傷出血，導致創傷性休克身亡。

▲▼ 。（圖／翻攝林保署）

▲▼雪山坑林道約2.4公里長，不時會發生邊坡坍塌情況。（圖／翻攝林保署）

▲▼ 。（圖／翻攝林保署）

檢方偵結後，認為吳姓工地主任為現場負責人，應督促勞工正確使用安全設備，涉犯過失致死罪嫌；該營造公司違反職安法規定，身為雇主應保持不致使勞工跌倒或滾落，均遭檢方起訴。

法院認為，現場就正是要進行安全繩架設，但是數量僅有4條，未達應有數量。另名沈姓工人仍可使用安全繩返回安全處，顯然是可使用工具，但吳姓工地主任未確實指揮監督使用，導致葉姓工人身亡，營造公司也違反職安法。

中院審酌，營造公司與吳姓工地主任疏於管理，導致被害人喪失寶貴生命，家屬承受無法彌補傷痛，犯後均坦承犯行，與家屬達成調解且履行完畢，依過失致死罪判處吳姓工地主任6月徒刑（可易科罰金）、緩刑2年；營造公司違反職安法罰金10萬。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／火腿宣布簽下林家正！
林志穎拿下「法拉利新馬王F80」車價破2億！親飛義大利原廠交
行人號誌「小綠人快走」將退場！
快訊／遭台網友灌爆IG！　文保景首度正面回應
義大利、美國晉級！　8強對戰組合出爐
川普啟動301調查　行政院：與美密切溝通「確保最佳待遇不打折
快訊／面板股買瘋了！1小時爆百萬張大量　雙雄霸榜人氣王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台女涉「老鼠藥三度下毒」案發時間軸一次看　澳男來台作證

趴引擎蓋阻止酒駕　女房仲遭甩飛摔死！伴侶二審仍判15年

秘境「巨人之手」工安意外！工人沒安全繩摔死　工地主任判6月

徒手掰車廂「鳳山大盜」狂掃現金　苦主連2天被偷1萬氣炸

繳120萬看不到自己塔位　天道盟12人騙4年...大賺4千萬黑心錢

遭疑黑吃黑　女車手被囚摩鐵2天凌虐！雙煞嗆「找人輪姦」

台南機車行火警！夫救中風妻燒成焦屍雙亡　波及8戶現場慘況曝

又是毒駕！屏東29歲男自撞電桿　下車揮長刀還拿球棒砸車

員林市公所前課長驚傳山難　老同事集氣：一定要平安回來

騎車衝法務部、潑漆北檢　「抗議魔人」田山盛國被起訴

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

台女涉「老鼠藥三度下毒」案發時間軸一次看　澳男來台作證

趴引擎蓋阻止酒駕　女房仲遭甩飛摔死！伴侶二審仍判15年

秘境「巨人之手」工安意外！工人沒安全繩摔死　工地主任判6月

徒手掰車廂「鳳山大盜」狂掃現金　苦主連2天被偷1萬氣炸

繳120萬看不到自己塔位　天道盟12人騙4年...大賺4千萬黑心錢

遭疑黑吃黑　女車手被囚摩鐵2天凌虐！雙煞嗆「找人輪姦」

台南機車行火警！夫救中風妻燒成焦屍雙亡　波及8戶現場慘況曝

又是毒駕！屏東29歲男自撞電桿　下車揮長刀還拿球棒砸車

員林市公所前課長驚傳山難　老同事集氣：一定要平安回來

騎車衝法務部、潑漆北檢　「抗議魔人」田山盛國被起訴

郭正亮評川普：心理系角度「他有病」　說謊完全沒有道德負擔

快訊／火腿宣布簽下林家正　與古林睿煬、孫易磊當隊友

每天受怕！楊爸爸批法庭替割頸案加害人找理由　卻公布受害人地址

快訊／多明尼加9下差點砸鍋、險勝委內瑞拉　8強將碰韓國隊

陳蘊予遭模特兒身材拖累　戲劇路上雙面刃

台女涉「老鼠藥三度下毒」案發時間軸一次看　澳男來台作證

美撕下冷戰後「仁慈霸權」面具　陸學者：以掠奪霸權收割全球財富

韓星大愛85度C「杜拜巧克力Q餅」3／12上市　DQ 奶昔優格新品好清爽

川普啟動301調查　民進黨團：遵守ART台美信賴度會增強、政府穩健因應

名主持人直播失控！遭諷一句「出拳狂毆女網紅」　全場驚恐：關鏡頭

【太帥氣了捷克】捷克總教練綁「必勝頭巾」　用日語道謝日本！

社會熱門新聞

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

女子坐大怒神後死亡　母求償千萬再敗訴

高雄妹爛醉上錯車遭性侵！他被勸阻仍逞慾下場慘

錯怪台灣小吃　澳男來台作證託律師道歉

台南機車行老闆「為救臥床妻」回火場！　夫妻倆慘成焦屍

殺妻奇案！　5年後真相大反轉

男單攻西巒大山失聯！傳訊求救：我發生山難

快訊／高雄25歲騎士「疑闖紅燈」遭大貨車撞死！

台鐵撞休旅車案外案！　爆是「自己人翹班闖平交道」還逃逸

泰式主廚欠稅280萬　獨臂刀王背景曝光

台韓大戰延長賽竟要去補習　國三生負氣離家

單車男攔車理論　前議員慘被敲頭

加入張忠謀讀書會？熱心男捐200萬被騙

更多熱門

相關新聞

內輪差+視線死角！台中砂石車右轉輾斃騎士

內輪差+視線死角！台中砂石車右轉輾斃騎士

台中市潭子區中山路、台74線下方平面道路今（11）日發生死亡車禍，一名陳姓男騎士右轉時遭另名駕駛砂石聯結車的彭男撞上，兩車疑似因為內輪差因素，導致彭男因視線死角未察覺陳男，將人撞輾而亡，警詢後將依過失致死罪嫌送辦。

酒吧女酒駕撞死行人緩刑4年

酒吧女酒駕撞死行人緩刑4年

高雄汽修廠老闆躺地維修！慘遭貨車重壓輾斃

高雄汽修廠老闆躺地維修！慘遭貨車重壓輾斃

逢甲大學樹倒壓死碩士生5人不起訴

逢甲大學樹倒壓死碩士生5人不起訴

即／台中28歲男陳屍中正公園

即／台中28歲男陳屍中正公園

關鍵字：

巨人之手秘境林道死亡工安雲山坑林道

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

快訊／五月天道歉了！緊急宣布：可免費進場

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面