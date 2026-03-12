秘境「巨人之手」工安意外！工人沒安全繩摔死　工地主任判6月

▲台中秘境景點「巨人之手」所處的雪山坑林道2年前發生死亡工安，近日法院判決出爐。（資料圖／跟著領隊玩提供，請勿任意翻攝以免侵權）



記者許權毅／台中報導

台中藏有「巨人之手」的秘境「雪山坑林道」近年發生一起死亡工安。一名葉姓工人從邊坡摔落身亡，檢警認為吳姓工地主任與營造公司有管理疏失，分別依過失致死、職安法起訴。中院近日給予吳男緩刑、營造公司罰金10萬。

檢警調查，2024年11月，台中一間營造公司承攬農業部林保署「雪山坑林道」崩塌地處理工程。葉姓工人與沈姓工人為了架設安全繩，使用鋸子與鐮刀向坡頂開路攀爬，架設好之後，準備返回安全處，沈姓工人使用安全繩下降，但葉姓工人沒使用安全繩、安全帶徒步行走，不慎從坡頂跌落，導致頭部及肢體多處擦傷挫傷、胸腔及腹腔臟器損傷出血，導致創傷性休克身亡。

▲▼雪山坑林道約2.4公里長，不時會發生邊坡坍塌情況。（圖／翻攝林保署）



檢方偵結後，認為吳姓工地主任為現場負責人，應督促勞工正確使用安全設備，涉犯過失致死罪嫌；該營造公司違反職安法規定，身為雇主應保持不致使勞工跌倒或滾落，均遭檢方起訴。

法院認為，現場就正是要進行安全繩架設，但是數量僅有4條，未達應有數量。另名沈姓工人仍可使用安全繩返回安全處，顯然是可使用工具，但吳姓工地主任未確實指揮監督使用，導致葉姓工人身亡，營造公司也違反職安法。

中院審酌，營造公司與吳姓工地主任疏於管理，導致被害人喪失寶貴生命，家屬承受無法彌補傷痛，犯後均坦承犯行，與家屬達成調解且履行完畢，依過失致死罪判處吳姓工地主任6月徒刑（可易科罰金）、緩刑2年；營造公司違反職安法罰金10萬。