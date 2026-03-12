屏東男兩兄長1癌逝1植物人生活陷困境　枋寮警募8萬善款送暖

▲藍清輝所長將善款交予吳男家屬。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉70歲吳姓男子罹患肝癌末期過世，家庭陷入經濟與照護雙重困境。枋寮警分局員警獲悉後主動結合地方村長與善心人士發起募款，短時間內募集8萬5700元善款，協助家屬暫度難關，讓家屬非常感動。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱，日前透過萬巒鄉新厝村長張欽泰、祥聖禮儀公司及民間友人尤秀卿轉介，得知轄內一戶弱勢家庭正面臨沉重困境。

據了解，70歲吳姓男子長期飽受流鼻血及雙腳腫脹之苦，因家境清寒遲遲未能就醫，直到近期身體狀況惡化就醫後，才確診罹患肝癌末期，緊急住院治療，但仍不幸在住院期間過世。

原本清寒的家庭如今僅剩67歲務農的弟弟苦撐家計，不僅要負擔兄長的醫療與喪葬費用，還需照顧罹患精神疾病的妻子，以及長期臥床安置於療養院的植物人兄長，多重照護與經濟壓力讓家庭陷入困境。

藍清輝所長得知後除自掏腰包外，也積極聯繫地方善心人士與團體響應，包括戴昆財、戴奎浚、蘇清波、許展榮、張龍欽、陳清祥、黃慶春、林俊豪、邱采慧、洪勝全、陳慧琴、蔡宗佑、蔡家揚、蔡珮涵、江宏偉、黃大洲、詹光榮、吳倧纑、鍾進文、郭雅謙、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳柏融、陳禹銓、夏苡明、大庄巡守隊，以及民間團體陳柏宏、潘睿典、卿友慈善團等人熱烈響應，共募得新臺幣8萬5700元。日前在東海派出所內親自轉交給家屬，希望藉由這份來自社會各界的溫暖心意，暫時紓解其燃眉之急，陪伴家屬度過艱難時刻。

枋寮分局長盧恒隆表示，所長藍清輝帶領同仁發揮「人民保姆」守望相助的精神，主動結合地方資源關懷弱勢家庭，展現警察溫暖的一面，也讓社會善的力量持續傳遞。