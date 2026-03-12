最後1粒飯「卡在盒子角角」他用1招挖出！網笑：永遠都是高麗菜

▲高麗菜的「用途」很多？（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

很多店家都會把炒飯裝進長方形的紙盒內，但吃到最後，常常會有一、兩粒飯粒會卡在盒子的角角，怎麼樣都挖不出來。這個讓人困擾的問題，有什麼好方法可以解決呢？不少網友都留言分享自己的小妙招，男演員徐鈞浩也透露，他非常愛吃炒飯，過去都會用菜去勾飯粒，將最後一顆也吃掉。而他的方法就獲得3萬人按讚。

飯粒卡在盒子的角角怎麼解？網曝妙招

近日有網友在Threads上貼出一段影片，並說每次吃炒飯，只要碰到一粒米飯卡在盒子角角的狀況，他就會覺得很煩。

貼文一出，就有不少網友熱心分享自己的解決方法，「湯匙反過來用」、「用湯匙尾端」、「要不要試試看用湯匙的尾端手拿的地方挖看看？ 我都這樣做」、「我會用舌頭把它挖出來，雖然難看了點，但它被我吃掉我就很舒服」、「大概剩最後一口的時候，就要用大約五粒以上的米推過去一起把它帶出來，或是高麗菜肉絲之類的其他配料」。

徐鈞浩用高麗菜解決！網笑：又是高麗菜

▲徐鈞浩用高麗菜解決。（圖／翻攝自Threads）

徐鈞浩有留言分享，他非常喜歡吃炒飯，為了避免這樣的狀況，他通常會留一些有銳角的配菜，藉此把飯從角角帶出來，「拿菜去勾飯粒，而且通常是高麗菜」。

由於這陣子有很多網友在Threads上分享高麗菜的「用途」，例如用大片的高麗菜煮蛋、用高麗菜煮芋頭，因此也有網友看到這個方法後，忍不住直呼「高麗菜：又我」、「高麗菜年終沒有80個月說不過去」、「永遠都是高麗菜」、「這邊我開始要關注高麗菜是否有符合勞基法的保障」、「高麗菜：你們到底還要我怎樣」，掀起討論。