本來看好戲等淘汰！他點出美國隊「態度問題」：太小看棒球了

美國隊在經典賽的晉級過程引發關注。臉書粉專「體育大叔」今發文表示，美國雖組成陣容華麗的國家隊，但從部分球員與教練的反應來看，似乎過於輕忽賽事。他強調棒球看重投入程度，如今美國隊驚險晉級，期盼他們能記取教訓、認真應戰。

美國一天內被打進地獄，又被送上天堂

臉書粉專「體育大叔」在貼文中表示，隨著義大利和墨西哥「堂堂正正」的對決，11日敗給義大利的美國隊已經確定晉級了。他提到，美國球員想必緊盯這場賽事，因為在不到一天內，美國隊先被義大利打進地獄，又被義大利送上天堂。

點出美國隊態度！他本來抱著看好戲心態

「體育大叔」坦言，他其實是抱持看好戲的心態，甚至想看美國被淘汰，因為他們太小看棒球。他認為，儘管美國組成史上最強陣容，但比賽比的並不是紙面陣容，而是球員們的投入程度。從投手將賽事當春訓，僅投一場就閃人，加上總教練算錯晉級條件、球員無視隔日賽程並狂歡至深夜，都能看出該隊的態度。

相較於陣容華麗的美國隊，「體育大叔」強調，他其實更想看到像台灣或捷克這樣，在場上全力以赴的球隊能夠順利晉級。如今美國隊雖逃過淘汰命運，但他仍衷心期望這支隊伍能在死裡逃生後記取教訓，這才是球迷想看到的比賽。