OnlyFans暗黑內幕！　外包「聊天員」假扮女神時薪63元

▲OnlyFans採訂閱制度，讓創作者分享內容並與粉絲互動。（示意圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

成人內容平台OnlyFans近年因部分創作者高額收入而受到關注，不少人認為經營平台帳號可帶來可觀收益。然而外媒指出，在產業背後仍有一群低薪外包人員負責與粉絲互動。一名菲律賓女性接受《英國廣播公司》（BBC）訪問時透露，她曾受雇於第三方代理公司，在平台上假扮人氣創作者與粉絲聊天，時薪甚至不到2美元，約新台幣63元。

▲部分OnlyFans帳號會聘用外包「聊天員」代為與粉絲互動。

根據報導，OnlyFans採用訂閱制度，讓創作者提供付費內容並與粉絲互動。部分知名帳號的創作者確實能獲得高額收入，但與粉絲聊天、推銷照片或影片等工作，往往交由外包人員處理。這些人被稱為「聊天員」（chatters），主要任務是以創作者名義與粉絲交流，並引導購買更多內容。

這名受訪的女性表示，她是在家庭收入減少時開始從事這份工作，由代理公司聘用，每天工作8小時、每週5天。她的主要任務是與粉絲聊天並說服對方購買照片與影片，在值班期間替帳號創作者創造數百美元的銷售額，但自己的時薪卻不到2美元。

她後來轉到另一家代理公司，薪資條件稍有改善，但仍不到每小時4美元，約新台幣127元。雖然她在應徵前就知道工作內容涉及成人題材，但實際從事後仍感到不適。她表示，有時一小時內必須同時與多名粉絲進行帶有性暗示的聊天，讓人感到壓力。

她也提到，部分粉絲會提出特殊癖好或要求，雖然多數人態度友善，但許多人顯得相當孤單。由於自己並不是帳號背後真正的創作者，這種角色扮演讓她感到矛盾，「某種程度上像是在欺騙對方，因為我只是為了讓他們購買照片和影片」。

OnlyFans於2024年創造約72億美元營收，約合新台幣2260億元，但平台表示其合作對象僅限於內容創作者，並未對第三方公司聘用聊天員的情況進一步評論。這類工作模式也引發勞權與法律層面的討論。部分用戶與法律團體曾對OnlyFans與相關代理公司提出訴訟，認為使用代聊方式可能具有誤導性，但相關案件至今尚未成功。

此外，菲律賓外包產業員工工會「BPO產業員工網絡」（BIEN）也指出，這類線上工作目前缺乏明確監管，勞工可能接觸到令人不適或具有風險的內容，但缺乏清楚的安全與保障機制。工會主席米琳卡巴洛娜（Mylene Cabalona）表示，雖然這類數位外包工作提供部分民眾在家工作的機會，也可能比部分入門職位收入更高，但相關產業仍需要更完善的規範與勞動保障。

▲受訪菲律賓女子表示，自己曾以時薪約新台幣63元從事代聊工作。（圖／翻攝自X，@BBCNews）

