　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

OnlyFans暗黑內幕！　外包「聊天員」假扮女神時薪63元

OnlyFans採訂閱制度，讓創作者分享內容並與粉絲互動。（示意圖／達志／美聯社，下同）

▲OnlyFans採訂閱制度，讓創作者分享內容並與粉絲互動。（示意圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

成人內容平台OnlyFans近年因部分創作者高額收入而受到關注，不少人認為經營平台帳號可帶來可觀收益。然而外媒指出，在產業背後仍有一群低薪外包人員負責與粉絲互動。一名菲律賓女性接受《英國廣播公司》（BBC）訪問時透露，她曾受雇於第三方代理公司，在平台上假扮人氣創作者與粉絲聊天，時薪甚至不到2美元，約新台幣63元。

部分OnlyFans帳號會聘用外包「聊天員」代為與粉絲互動。

▲部分OnlyFans帳號會聘用外包「聊天員」代為與粉絲互動。

根據報導，OnlyFans採用訂閱制度，讓創作者提供付費內容並與粉絲互動。部分知名帳號的創作者確實能獲得高額收入，但與粉絲聊天、推銷照片或影片等工作，往往交由外包人員處理。這些人被稱為「聊天員」（chatters），主要任務是以創作者名義與粉絲交流，並引導購買更多內容。

這名受訪的女性表示，她是在家庭收入減少時開始從事這份工作，由代理公司聘用，每天工作8小時、每週5天。她的主要任務是與粉絲聊天並說服對方購買照片與影片，在值班期間替帳號創作者創造數百美元的銷售額，但自己的時薪卻不到2美元。

她後來轉到另一家代理公司，薪資條件稍有改善，但仍不到每小時4美元，約新台幣127元。雖然她在應徵前就知道工作內容涉及成人題材，但實際從事後仍感到不適。她表示，有時一小時內必須同時與多名粉絲進行帶有性暗示的聊天，讓人感到壓力。

她也提到，部分粉絲會提出特殊癖好或要求，雖然多數人態度友善，但許多人顯得相當孤單。由於自己並不是帳號背後真正的創作者，這種角色扮演讓她感到矛盾，「某種程度上像是在欺騙對方，因為我只是為了讓他們購買照片和影片」。

OnlyFans於2024年創造約72億美元營收，約合新台幣2260億元，但平台表示其合作對象僅限於內容創作者，並未對第三方公司聘用聊天員的情況進一步評論。這類工作模式也引發勞權與法律層面的討論。部分用戶與法律團體曾對OnlyFans與相關代理公司提出訴訟，認為使用代聊方式可能具有誤導性，但相關案件至今尚未成功。

此外，菲律賓外包產業員工工會「BPO產業員工網絡」（BIEN）也指出，這類線上工作目前缺乏明確監管，勞工可能接觸到令人不適或具有風險的內容，但缺乏清楚的安全與保障機制。工會主席米琳卡巴洛娜（Mylene Cabalona）表示，雖然這類數位外包工作提供部分民眾在家工作的機會，也可能比部分入門職位收入更高，但相關產業仍需要更完善的規範與勞動保障。

受訪菲律賓女子表示，自己曾以時薪約新台幣63元從事代聊工作。（圖／翻攝自X，@BBCNews）

▲受訪菲律賓女子表示，自己曾以時薪約新台幣63元從事代聊工作。（圖／翻攝自X，@BBCNews）

延伸閱讀
地王之子1／林堉璘四子媒體處女秀上演「霸道總裁」　強悍率年輕團隊躍百億建商
買0050無腦穩賺？他好奇誰會虧錢　股民揭「1關鍵」：沒有覺悟就別買
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／火腿宣布簽下林家正！
林志穎拿下「法拉利新馬王F80」車價破2億！親飛義大利原廠交
行人號誌「小綠人快走」將退場！
快訊／遭台網友灌爆IG！　文保景首度正面回應
義大利、美國晉級！　8強對戰組合出爐
川普啟動301調查　行政院：與美密切溝通「確保最佳待遇不打折
快訊／面板股買瘋了！1小時爆百萬張大量　雙雄霸榜人氣王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

美國「末日飛機」現蹤加州　FBI示警：伊朗恐派無人機攻擊

OnlyFans暗黑內幕！　外包「聊天員」假扮女神時薪63元

伊朗政權「沒有垮台風險」　美情報：仍穩固控制國內民眾

譴責伊朗報復攻擊！聯合國安理會13國壓倒性通過　中俄棄權

WBC球員薪資榜！大谷竟然才第6　榜首年薪達20億

伊拉克領海「2油輪遇襲」！　原油轉運站緊急全面停擺

川普高喊「油價即將大跌！」　開戰1小時就已打贏伊朗

天價成本！美轟伊朗「6天狂燒3600億」　追加預算上看1.6兆

伊朗總統鬆口！　開出「3大停戰前提」：美以必須支付賠償金

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

美國「末日飛機」現蹤加州　FBI示警：伊朗恐派無人機攻擊

OnlyFans暗黑內幕！　外包「聊天員」假扮女神時薪63元

伊朗政權「沒有垮台風險」　美情報：仍穩固控制國內民眾

譴責伊朗報復攻擊！聯合國安理會13國壓倒性通過　中俄棄權

WBC球員薪資榜！大谷竟然才第6　榜首年薪達20億

伊拉克領海「2油輪遇襲」！　原油轉運站緊急全面停擺

川普高喊「油價即將大跌！」　開戰1小時就已打贏伊朗

天價成本！美轟伊朗「6天狂燒3600億」　追加預算上看1.6兆

伊朗總統鬆口！　開出「3大停戰前提」：美以必須支付賠償金

快訊／多明尼加9下差點砸鍋、險勝委內瑞拉　8強將碰韓國隊

陳蘊予遭模特兒身材拖累　戲劇路上雙面刃

台女涉「老鼠藥三度下毒」案發時間軸一次看　澳男來台作證

美撕下冷戰後「仁慈霸權」面具　陸學者：以掠奪霸權收割全球財富

韓星大愛85度C「杜拜巧克力Q餅」3／12上市　DQ 奶昔優格新品好清爽

川普啟動301調查　民進黨團：遵守ART台美信賴度會增強、政府穩健因應

名主持人直播失控！遭諷一句「出拳狂毆女網紅」　全場驚恐：關鏡頭

帕斯坎提諾單場3轟打爆墨西哥　美國球迷狂讚：幫他立銅像

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

開心！高雄和平國小畢旅飛日本　「京阪奈+環球影城」5天僅5千元

【不怕手太忙了】拿叉子在奶油盒戳洞直接抹麵包好方便

國際熱門新聞

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

IEA宣布釋出4億桶石油儲備！史上最大

伊朗開嗆：準備迎接油價每桶200美元

即／波斯灣2油輪燒成火球　伊朗證實攻擊

伊朗曝新目標名單：Google、微軟慘遭納入

伊朗威脅攻擊荷莫茲海峽：準備長期消耗戰　將摧毀全球經濟

溫和通膨難敵戰火恐懼！美股跌近300點　台積電勁揚逾2%

川普：戰爭將很快結束

川普：伊朗沒剩目標可攻擊了

伊朗最高領袖「開戰首日」臉割傷、腳骨折

更多熱門

相關新聞

交換生妹子激戰男友　確診梅毒「診間大崩潰」

交換生妹子激戰男友　確診梅毒「診間大崩潰」

疾病管制署昨天（10日）表示，近年國內性傳染病疫情呈現不同變化趨勢，梅毒病例較2024年略升2％。其中15至24歲年輕族群梅毒病例數新增1,892例，較2024年上升8％。一名在台讀書的越南籍女學生近日利用假期返國探親，期間與男友激情纏綿，不料回台後確診梅毒，氣得她在診間打電話大罵男友。

春分前轉運！3月星象能量爆發

春分前轉運！3月星象能量爆發

台北車站輸了！全台最賺錢車站是「它」年收30億

台北車站輸了！全台最賺錢車站是「它」年收30億

虎媽網購「愛因斯坦腦子」救兒成績　悲慘結局曝

虎媽網購「愛因斯坦腦子」救兒成績　悲慘結局曝

75歲男選擇「花光1600萬存款」！不留遺產給子女

75歲男選擇「花光1600萬存款」！不留遺產給子女

關鍵字：

周刊王OnlyFans

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

快訊／五月天道歉了！緊急宣布：可免費進場

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面