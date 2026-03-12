遭疑黑吃黑　女車手被囚摩鐵2天凌虐！雙煞嗆「找人輪姦」

▲詐團女車手遭疑黑吃黑，被囚禁在摩鐵2天。（示意圖／取自Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名替詐騙集團跑腿的女車手「小艾」（化名），因被集團懷疑「黑吃黑」私吞款項，竟遭同夥押往汽車旅館囚禁凌虐整整2天。期間不僅被蒙眼、綑綁雙手看管，還被逼脫衣拍攝性影像，甚至恐嚇「報警就把照片散布」、「要找人輪姦妳」。小艾最後被迫答應「繼續幫集團當車手」才換得自由，脫身後衝進超商求救，法院審理後，將參與拘禁的21歲汪姓男子依剝奪他人行動自由罪判刑5月。

判決指出，案發於2023年10月31日，汪男與仍在通緝中的王姓男子受集團指示向小艾「討債」，兩人分別搭計程車及開車前往汽車旅館，由汪男出面登記房間，隨後將小艾帶入房內控制行動，為防止她逃跑，兩人輪流看守，還用布遮住她眼睛，並以繩索綑綁雙手，逼她交代款項去向。

小艾在房內受困2天，精神幾近崩潰，她向警方供稱，期間曾被強迫脫衣拍攝性影像，還被威脅若敢報警就散布照片，更揚言「要找人輪姦妳」，讓她驚恐不已。為了保命脫身，小艾只好答應「繼續替集團當車手」，兩人才在11月2日凌晨放人，小艾一獲釋，立刻奔向附近超商躲避，並傳訊向友人求救，之後報警揭露這段驚魂。

不過汪男在偵訊時否認恐嚇與侵犯性隱私，辯稱小艾衣服沾到月經才讓她去洗澡，至於拍照則是王男所為，他只是「在旁邊看」。

高雄地檢署偵查認為，關於拍攝性影像與恐嚇部分僅有小艾單方面指控，缺乏兩人共謀證據，因此僅就剝奪行動自由部分起訴汪男。

高雄地院審理時，發現汪男曾有公共危險前科，且前案執行完畢不到2年又再犯，顯見對刑罰反應力薄弱，構成累犯，法官審酌犯行情節後，依共同犯剝奪他人行動自由罪判處5月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。