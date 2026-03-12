中美關係處關鍵節點　陸學者：兩國穩定不能寄望於美方善意

▲中美關係處於重要節點。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

全球秩序持續震盪、大國關係加速重塑之際，國際輿論再度關注一個長期存在的議題。中美共治（G2）是否可能成為未來國際格局的一種模式。大陸學者達巍指出，經歷前一段時期波折，當前中美關係正處於重要節點，確實面臨機遇窗口。他指出，中美關係的穩定不能寄望於美方的善意，不能依賴運氣偶然因素。中美關係想要穩定，首先應建立基礎實力之上，中國科技、經濟必須讓美國覺得有競爭力，難以壓倒對華氣勢，才能接受彼此能共存與互動。

大陸全國兩會期間8日王毅舉行的外長記者會，回答兩位美國媒體提問談及中美關係未來走向，王毅表示，今年確實是中美關係的「大年」，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上。現在需要做的是，雙方為此做出周密的準備，營造適宜的環境，管控存在的分歧，排除不必要的干擾。中方的態度始終是積極的，也是開放的，關鍵是美方也要相向而行。

對於美媒記者提出「中美共治」問題，王毅則強調，多元共生才是人類社會本來的面貌，多極共存才是國際格局應有的樣子。中國絕不走國強必霸的老路，也不認同「大國共治」的邏輯。

針對中美關係近期變化，清華大學社會科學學院國際關係學系教授、戰略與安全研究中心主任達巍近日接受《澎湃新聞》訪問時表示，經歷前一階段波折後，不管是美國、中國、俄羅斯對國際影響力都在提升。中美關係目前正處於一個重要節點，也確實出現機遇窗口。他指出，未來若兩國高層互動持續增加，領導人會晤可能為雙邊關係帶來新的可能性。

達巍認為，當前國際政治正逐漸進入一個「領導力作用更加突出的時代」。與過去由官僚體系、社會力量與經濟因素共同塑造國際關係的模式相比，各國領導人的個人決策與互動對外交議程的影響正在上升。在此背景下，中美兩國元首會晤的重要性更加凸顯，尤其是在雙邊關係處於調整階段之際，高層互動有助於探索新的合作空間。

談及川普對華態度時，達巍表示，就個人層面而言，川普對中國並未抱持特別敵視的看法，也較傾向以「交易」方式處理國際關係。他指出，川普過去對中國領導人及中國本身曾表達一定程度的尊重，這些因素被部分觀察人士視為其對華立場中較為有利的一面。

不過，達巍同時指出，任何領導人的政策決策都難以脫離其所處的政治與制度環境。美國政府內部不同部門、政策團隊立場，以及整體國際格局變化，都可能對對華政策形成制約。即使領導人個人希望推動關係改善，若整體環境趨於緊張，其政策空間仍可能受到限制。

他進一步舉例指出，美國政府在川普第一任期內對中國加徵的關稅，在政黨輪替後並未被完全取消，反而在部分領域持續延續甚至加碼。這顯示大國政策往往具有一定延續性，一旦某些政策方向形成慣例，即使領導人更替，也未必出現根本性改變。

對於未來中美關係走向，達巍表示，雖然高層互動增加與領導人態度可能為雙邊關係帶來新的可能性，但未來仍存在相當不確定性。他認為，中方在應對美國政治環境變化時，一方面可透過雙邊渠道與高層往來，在經貿、軍事等領域逐步建立制度性安排，以提升關係穩定性。

另一方面，他強調，中美關係的穩定不能寄望於單方面善意或偶然因素，而應建立在綜合實力基礎之上。特別是在經濟發展與科技創新領域持續保持競爭力，使對方認識到難以形成對華壓倒性優勢，只能接受共存的現實。若逐步形成這樣的互動格局，中美關係的整體穩定性也可能相應提升。

