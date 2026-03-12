　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南機車行火警！夫救中風妻燒成焦屍雙亡　波及8戶現場慘況曝

▲台南市永康區二王路發生火警造成機車行一對夫妻2人不幸罹難，消防局火調人員12日上午進入火場採證鑑識，釐清火警真正起火原因。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市永康區二王路發生火警造成機車行一對夫妻2人不幸罹難，消防局火調人員12日上午進入火場採證鑑識，釐清火警真正起火原因。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康區二王路11日晚間發生一起奪命火警，1處鐵皮建物機車行起火並延燒多戶，老闆為了救出中風妻子雙雙命喪火場，僅外籍看護逃出，台南市消防局為釐清起火原因，12日上午9時30分許派出火災調查科鑑識人員進入火場蒐證，目前仍在現場進行鑑識作業，詳細起火原因仍待火調報告出爐才能確認。

▲台南市永康區二王路發生火警造成機車行一對夫妻2人不幸罹難，消防局火調人員12日上午進入火場採證鑑識，釐清火警真正起火原因。（記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局指出，該起火警於11日傍晚6時19分接獲報案，地點位於永康區二王路128至146號一帶。永康消防車組於6時27分抵達現場時，發現火勢已明顯延燒，並傳出有人受困。現場為1層樓鐵皮建物商店，火勢迅速擴大，波及128、130、132、136、138、140、142及146號等多戶。

▲台南市永康區二王路發生火警造成機車行一對夫妻2人不幸罹難，消防局火調人員12日上午進入火場採證鑑識，釐清火警真正起火原因。（記者林東良翻攝，下同）

消防局共出動25輛消防車、54名消防人員搶救，由永康消防分隊陳姓小隊長擔任初期指揮官，並由第五救災救護大隊蘇副大隊長到場指揮。火勢於晚間6時51分控制，並在7時4分完全撲滅。

消防人員進入火場搜索時，在屋內尋獲2名受困者，為132號屋內機車行的受災戶，1男1女均已燒成焦屍明顯死亡，未送醫。據了解，死者2人為經營機車行的夫妻。

▲台南市永康區二王路發生火警造成機車行一對夫妻2人不幸罹難，消防局火調人員12日上午進入火場採證鑑識，釐清火警真正起火原因。（記者林東良翻攝，下同）

初步了解，老闆娘疑因中風曾接受氣切，長期臥床行動不便，平時由看護照顧。火警發生當時，機車行老闆疑似發現火勢從隔壁延燒過來，便從店面前方衝入屋內，試圖到後方救出妻子，但因妻子體重較重無法搬運，最終未能成功逃出。消防人員事後在屋內前方找到丈夫遺體，在後方發現妻子遺體，夫妻雙雙葬身火窟。現場唯一逃出的看護，在逃出後即向消防人員表示，屋內仍有2人受困，消防人員隨即展開搜救，但尋獲時兩人均已死亡。

▲台南市永康區二王路發生火警造成機車行一對夫妻2人不幸罹難，消防局火調人員12日上午進入火場採證鑑識，釐清火警真正起火原因。（記者林東良翻攝，下同）

消防局表示，因本案涉及重大財物損失與人員死亡，已由火災調查科進行完整鑑識蒐證，目前仍在火場採證中。由於案件可能涉及刑事責任，火調結果完成後將提供檢警偵辦使用，依偵查不公開原則，相關細節暫不對外說明。據了解，完整火災調查報告通常需約1個月時間，屆時才能確認真正起火原因與相關責任歸屬。

▲台南市永康區二王路發生火警造成機車行一對夫妻2人不幸罹難，消防局火調人員12日上午進入火場採證鑑識，釐清火警真正起火原因。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林志穎拿下「法拉利新馬王F80」車價破2億！親飛義大利原廠交
行人號誌「小綠人快走」將退場！
快訊／遭台網友灌爆IG！　文保景首度正面回應
義大利、美國晉級！　8強對戰組合出爐
川普啟動301調查　行政院：與美密切溝通「確保最佳待遇不打折
快訊／面板股買瘋了！1小時爆百萬張大量　雙雄霸榜人氣王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台女涉「老鼠藥三度下毒」案發時間軸一次看　澳男來台作證

趴引擎蓋阻止酒駕　女房仲遭甩飛摔死！伴侶二審仍判15年

秘境「巨人之手」工安意外！工人沒安全繩摔死　工地主任判6月

徒手掰車廂「鳳山大盜」狂掃現金　苦主連2天被偷1萬氣炸

繳120萬看不到自己塔位　天道盟12人騙4年...大賺4千萬黑心錢

遭疑黑吃黑　女車手被囚摩鐵2天凌虐！雙煞嗆「找人輪姦」

台南機車行火警！夫救中風妻燒成焦屍雙亡　波及8戶現場慘況曝

又是毒駕！屏東29歲男自撞電桿　下車揮長刀還拿球棒砸車

員林市公所前課長驚傳山難　老同事集氣：一定要平安回來

騎車衝法務部、潑漆北檢　「抗議魔人」田山盛國被起訴

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

台女涉「老鼠藥三度下毒」案發時間軸一次看　澳男來台作證

趴引擎蓋阻止酒駕　女房仲遭甩飛摔死！伴侶二審仍判15年

秘境「巨人之手」工安意外！工人沒安全繩摔死　工地主任判6月

徒手掰車廂「鳳山大盜」狂掃現金　苦主連2天被偷1萬氣炸

繳120萬看不到自己塔位　天道盟12人騙4年...大賺4千萬黑心錢

遭疑黑吃黑　女車手被囚摩鐵2天凌虐！雙煞嗆「找人輪姦」

台南機車行火警！夫救中風妻燒成焦屍雙亡　波及8戶現場慘況曝

又是毒駕！屏東29歲男自撞電桿　下車揮長刀還拿球棒砸車

員林市公所前課長驚傳山難　老同事集氣：一定要平安回來

騎車衝法務部、潑漆北檢　「抗議魔人」田山盛國被起訴

快訊／多明尼加9下差點砸鍋、險勝委內瑞拉　8強將碰韓國隊

陳蘊予遭模特兒身材拖累　戲劇路上雙面刃

台女涉「老鼠藥三度下毒」案發時間軸一次看　澳男來台作證

美撕下冷戰後「仁慈霸權」面具　陸學者：以掠奪霸權收割全球財富

韓星大愛85度C「杜拜巧克力Q餅」3／12上市　DQ 奶昔優格新品好清爽

川普啟動301調查　民進黨團：遵守ART台美信賴度會增強、政府穩健因應

名主持人直播失控！遭諷一句「出拳狂毆女網紅」　全場驚恐：關鏡頭

帕斯坎提諾單場3轟打爆墨西哥　美國球迷狂讚：幫他立銅像

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

開心！高雄和平國小畢旅飛日本　「京阪奈+環球影城」5天僅5千元

【超派單車男】不爽被按喇叭攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

社會熱門新聞

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

女子坐大怒神後死亡　母求償千萬再敗訴

高雄妹爛醉上錯車遭性侵！他被勸阻仍逞慾下場慘

錯怪台灣小吃　澳男來台作證託律師道歉

台南機車行老闆「為救臥床妻」回火場！　夫妻倆慘成焦屍

殺妻奇案！　5年後真相大反轉

男單攻西巒大山失聯！傳訊求救：我發生山難

快訊／高雄25歲騎士「疑闖紅燈」遭大貨車撞死！

台鐵撞休旅車案外案！　爆是「自己人翹班闖平交道」還逃逸

泰式主廚欠稅280萬　獨臂刀王背景曝光

台韓大戰延長賽竟要去補習　國三生負氣離家

單車男攔車理論　前議員慘被敲頭

加入張忠謀讀書會？熱心男捐200萬被騙

更多熱門

相關新聞

台南機車行老闆「為救臥床妻」回火場！　夫妻倆慘成焦屍

台南機車行老闆「為救臥床妻」回火場！　夫妻倆慘成焦屍

台南市永康區二王路一處連棟鐵皮建物發生嚴重火警！警消獲報到場，發現現場火勢猛烈，屋內疑似有兩名民眾受困，隨即佈水線灌救，火勢撲滅後發現，2名受困民眾已明顯死亡。初步了解，2名死者為機車行夫妻，事發當下丈夫是為了救妻子才會重回火場，孰料，卻雙雙在火窟中殞命，令人鼻酸。

台南與菲律賓姊妹市交流升溫加美地市長率17人訪團回訪

台南與菲律賓姊妹市交流升溫加美地市長率17人訪團回訪

台南永康鐵皮屋火警　夫妻受困雙亡

台南永康鐵皮屋火警　夫妻受困雙亡

快訊／台南鐵皮屋大火2人無生命跡象

快訊／台南鐵皮屋大火2人無生命跡象

台南市推動廚餘分類回收餐飲業不得直接丟垃圾車

台南市推動廚餘分類回收餐飲業不得直接丟垃圾車

關鍵字：

台南永康火警延燒火調起火原因

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

快訊／五月天道歉了！緊急宣布：可免費進場

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面