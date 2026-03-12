台南機車行火警！夫救中風妻燒成焦屍雙亡　波及8戶現場慘況曝

▲台南市永康區二王路發生火警造成機車行一對夫妻2人不幸罹難，消防局火調人員12日上午進入火場採證鑑識，釐清火警真正起火原因。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康區二王路11日晚間發生一起奪命火警，1處鐵皮建物機車行起火並延燒多戶，老闆為了救出中風妻子雙雙命喪火場，僅外籍看護逃出，台南市消防局為釐清起火原因，12日上午9時30分許派出火災調查科鑑識人員進入火場蒐證，目前仍在現場進行鑑識作業，詳細起火原因仍待火調報告出爐才能確認。

台南市消防局指出，該起火警於11日傍晚6時19分接獲報案，地點位於永康區二王路128至146號一帶。永康消防車組於6時27分抵達現場時，發現火勢已明顯延燒，並傳出有人受困。現場為1層樓鐵皮建物商店，火勢迅速擴大，波及128、130、132、136、138、140、142及146號等多戶。

消防局共出動25輛消防車、54名消防人員搶救，由永康消防分隊陳姓小隊長擔任初期指揮官，並由第五救災救護大隊蘇副大隊長到場指揮。火勢於晚間6時51分控制，並在7時4分完全撲滅。

消防人員進入火場搜索時，在屋內尋獲2名受困者，為132號屋內機車行的受災戶，1男1女均已燒成焦屍明顯死亡，未送醫。據了解，死者2人為經營機車行的夫妻。

初步了解，老闆娘疑因中風曾接受氣切，長期臥床行動不便，平時由看護照顧。火警發生當時，機車行老闆疑似發現火勢從隔壁延燒過來，便從店面前方衝入屋內，試圖到後方救出妻子，但因妻子體重較重無法搬運，最終未能成功逃出。消防人員事後在屋內前方找到丈夫遺體，在後方發現妻子遺體，夫妻雙雙葬身火窟。現場唯一逃出的看護，在逃出後即向消防人員表示，屋內仍有2人受困，消防人員隨即展開搜救，但尋獲時兩人均已死亡。

消防局表示，因本案涉及重大財物損失與人員死亡，已由火災調查科進行完整鑑識蒐證，目前仍在火場採證中。由於案件可能涉及刑事責任，火調結果完成後將提供檢警偵辦使用，依偵查不公開原則，相關細節暫不對外說明。據了解，完整火災調查報告通常需約1個月時間，屆時才能確認真正起火原因與相關責任歸屬。