華航第2架皮卡丘彩繪機亮相　4/2起首飛東京、西雅圖航線

▲華航第2架「皮卡丘彩繪機CI2」。（圖／華航提供）

記者周湘芸／台北報導

中華航空今公開與The Pokémon Company合作的第2架「皮卡丘彩繪機CI2」，由A350-900擔綱，以「飛向世界」為主題繪滿翱翔天際的寶可夢，預計4月2日啟航，首波執飛桃園-東京成田及桃園-西雅圖航線。

華航表示，「皮卡丘彩繪機CI2」機身上共有13隻寶可夢，由宣告春天到來的毽子草領軍，飛翔皮卡丘與毽子棉相繼登場；迷你龍乘坐在快龍背上，與呼應台灣「蝴蝶王國」美譽的狩獵鳳蝶及彩粉蝶一同展翅高飛；在青綿鳥、七夕青鳥及哈克龍飛上高空時，毽子花乘風而起，與克雷色利亞與皮皮在空中翩翩起舞，一同飛向世界。

華航也說，機身上的祥雲與花磚靈感來自台灣傳統的花磚文化，結合象徵祝福的吉祥意象，與華航的梅花尾翼相互呼應，旅客在飛行途中也可以尋找藏身在花磚圖騰中的寶可夢。

華航指出，此次彩繪機的機上用品也結合寶可夢及台灣花磚元素，包括餐飲盤墊紙、綜合果豆、主題紙杯、座椅頭墊紙、枕頭套等，旅客只要搭乘該架彩繪機，就有機會獲得皮卡丘原子筆或便利貼。另也將在其他航班陸續導入「皮卡丘彩繪機CI2」主題機上用品，包括鳳凰城、雪梨、墨爾本、布里斯本、奧克蘭、大阪或曼谷等航點都有機會看到。

另外，星宇航空最新A350-1000飛機2月10日已於台北-東京首航，今年陸續引進的第3、第4架將與日本藝術家「空山基」聯名設計塗裝，打造最大的藝術品「AIRSORAYAMA」，聯名標誌將呈現於機身、機腹、翼尖與機頂，並推出機上主題備品、系列聯名周邊商品，預計下半年啟航。