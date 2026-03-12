女遊客印度搭火車遇恐怖騷擾　陌生男「尾隨到廁所」試圖開門

▲女子在火車上遭遇恐怖事件。（圖／翻攝自Instagram／lost.with.ines）

記者李振慧／綜合報導

葡萄牙一名女遊客在網路上分享，在印度搭乘火車旅行時遇到騷擾事件，她和朋友坐在車廂時，被附近的一群男子不斷盯著看，後來其中一名男子甚至尾隨她到廁所，試圖打開廁所的門。

火車旅遊驚魂 女獨自去廁所被尾隨

來自葡萄牙的女遊客法里亞(Ines Faria)分享，她和朋友在焦德布爾(Jodhpur)搭乘火車旅遊時遇到令人不安的事件。當時她和朋友乘坐在3AC車廂，原本一切都十分正常，坐在對面的男子後來卻一直盯著她們。

法里亞表示，她們所搭乘的3AC車廂通常很安全，但坐在對面的一群男子卻一直盯著她們看，還不停換座位、觀察，令她們感到非常不自在，後來她獨自前往廁所時，其中一名男子還跟了過來。

男試圖打開廁所門 友人及時發現脫險

法里亞表示，她因為不想經過那群男子，刻意走到其他車廂去使用廁所，然而進入廁所約30秒後，該名男子試圖打開廁所門，幸好朋友注意到男子尾隨她，所以也跟著跑到廁所外等待。

2名女子向火車檢查員報告事件後，工作人員立即幫忙將她們換到其他車廂，「在那裡我們感覺安全多了，謝謝幫助我們的火車工作人員」。法里亞澄清，雖然遇到驚險事件，但她大部分在印度旅遊的時間都非常愉快，提醒女性出門在外時一定要相信自己的直覺，並且互相照應。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​