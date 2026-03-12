　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

孫中山逝世101週年紀念　鄭麗文盼台灣成「東洋燈塔」：拿回話語權

▲▼鄭麗文-「化仇恨於無形 肇和平於永遠」二二八和平紀念公園獻花致意 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今（12日）是國父孫中山先生逝世101週年，國民黨主席鄭麗文上午前往國父紀念館中山文化園區中山碑林向銅像獻花致敬。鄭麗文致詞時表示，全黨同志絕對不能妄自菲薄，要發揮當年孫中山、台灣民眾黨創辦人蔣渭水希望台灣成為「東洋燈塔」，千萬不要小看台灣的戰略價值，台灣可以發揮關鍵的主導作用，也不應該再像當年台灣成為地緣政治的籌碼，要拿回自己的話語權，締造兩岸和平，維持區域和平，追尋人類福祉。

活動儀式先由孫中山的曾侄孫女孫雅麗向孫中山銅像獻花，然後再由鄭麗文率國民黨副主席蕭旭岑、張榮恭以及部分中常委、公職人員及黨務主管、黨員代表，共同向銅像獻花致敬，孫雅麗並致送鄭麗文當年孫中山自美國夏威夷帶回，親手在中國故居門口種植樹木的種子。孫雅麗說，這顆樹已經143歲，至今仍持續生長，雖然過去曾經被颱風颳倒，但愈挫愈奮，希望這些種子能在台灣生根發芽，象徵國父思想在台灣傳承下去，振興中華，共進大同。

鄭麗文致詞表示，在101年前的今天，孫中山逝世，國際媒體大篇幅報導一代偉人的隕落，中國有30萬人走上街頭哭悼孫中山，在台灣的同胞同樣也不敢置信、難掩悲情，但台灣各界的悼歌、悼辭卻遭日本總督府打壓禁止，當年蔣渭水依然在「台灣民報」撰寫社論表達哀悼，當時由於日本當局禁止台灣人以「國父」稱呼孫中山，因此大家只能用「弱小民族之父」來稱呼。

鄭麗文說，雖然當年台灣由於中國積弱，被割讓給日本，淪為日本殖民地，但當年台灣的知識份子都高度嚮往並期待中國革命，因此當1912年國父革命成功後，台灣歡欣鼓舞、高調慶祝，但立刻遭日本警察制止，台灣歌仔戲的演出也被日本當局禁止，不過仍有不少人在1912年3月集體剪掉辮子，高喊追隨孫中山的革命精神，而台灣歷經早期的武裝抗日後，轉為和平請願文化運動，蔣渭水組織「台灣文化協會」，希望守護民族自主性，並發動議會請願運動，當時的台灣文化運動希望台灣成為孫中山口中列強群鯊畏懼的「東洋燈塔」。

鄭麗文表示，當時所有亞洲被殖民、被帝國欺壓的弱小民族，無不希望追隨孫中山的革命腳步，因此孫中山提醒大家要聯合世界弱小民族共同奮鬥，今天世界局勢混亂動盪詭譎，此時的國民黨不能忘記孫中山的革命精神與勉勵。

因今天也是「植樹節」，鄭麗文也說，大家要種樹救地球，因為現在人類共同的挑戰就是節能減碳，面對地球氣候變遷的威脅，台灣應該從反核的惡夢清醒過來，不能再浪費時間與內耗，因為全球追求零碳家園，台灣已經落後太嚴重，今後要大步追齊，期許大家別忘記孫中山「天下為公、博愛包容、平等待人」的胸懷與理想，把國父理想火炬延續下去，照亮全人類，這也是國民黨同志最偉大的使命。

國民黨鄭麗文孫中山孫文中共兩岸關係

