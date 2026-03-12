　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

入夜冷氣團南下有感降溫　明後天清晨再探10度以下

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天冷氣團南下，入夜溫度明顯下降，明、後天清晨局部地區下探10度以下，要留意日夜溫差大。未來一周水氣不多，各地都是晴到多雲，僅北海岸、東南部偶有零星雨。

中央氣象署預報員謝佩芸表示，今天至周末各地晴朗穩定，今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，下半天氣溫下降，明天至後天清晨受輻射冷卻影響，將出現明顯低溫，日夜溫差大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝佩芸指出，今天西半部陽光普照，北台灣及東半部有些微水氣，整體降雨不多。另外，菲律賓遠方海面的鸚鵡颱風已減弱為熱帶性低氣壓，對台灣沒有影響。

她表示，今天清晨新竹及苗栗僅9、10度低溫，最低溫在新竹關西9度，下半天冷空氣南下，整體高溫跟昨天差不多，北部、宜蘭約19至20度，中部、花蓮21至24度，南部約24至29度，入夜氣溫下降更明顯。明天清晨中部以北、宜蘭低溫12至14度，中南部近山區有10度以下機率。

她指出，周六清晨低溫更明顯，局部地區下探9至10度。周六白天冷氣團離開，溫度回升明顯，留意日夜溫差大，下周日至周三都持續回暖。

降雨方面，謝佩芸表示，今天各地晴到多雲，僅北海岸、東半部有零星雨。明、後天各地晴到多雲，下周日下半天花東降雨機率增加，仍為零星短暫雨。下周一至周三東半部、北海岸也有零星短暫雨。

另外，受冷空氣影響，她指出，今天白天起西半部、東南部及離島風力逐漸增強，中南部內陸平原區及高山地區都要特別留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林志穎拿下「法拉利新馬王F80」車價破2億！親飛義大利原廠交
行人號誌「小綠人快走」將退場！
快訊／遭台網友灌爆IG！　文保景首度正面回應
義大利、美國晉級！　8強對戰組合出爐
川普啟動301調查　行政院：與美密切溝通「確保最佳待遇不打折
快訊／面板股買瘋了！1小時爆百萬張大量　雙雄霸榜人氣王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開心！高雄和平國小畢旅飛日本　「京阪奈+環球影城」5天僅5千元

稱「韓澳大戰控分」太消極！韓式料理幫道歉　網罵爆：得罪兩邊

美國隊輸球又晉級　台南Josh「發功2次」全笑翻：敵不過國師

行人號誌「小綠人快走」將退場　交通部：閃爍會保留

華航第2架皮卡丘彩繪機亮相　4/2起首飛東京、西雅圖航線

快訊／13縣市低溫特報　今晚明晨下探10℃

入夜冷氣團南下有感降溫　明後天清晨再探10度以下

有長輩教孫子「叫外公外婆嗎」　網炸鍋：很故意！最恰當做法曝光

副教授對高中生「摸胸性騷」遭開罰公布姓名　校方：已無授課

放假回越南！交換生妹子激戰男友　返台確診梅毒「診間大崩潰」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

開心！高雄和平國小畢旅飛日本　「京阪奈+環球影城」5天僅5千元

稱「韓澳大戰控分」太消極！韓式料理幫道歉　網罵爆：得罪兩邊

美國隊輸球又晉級　台南Josh「發功2次」全笑翻：敵不過國師

行人號誌「小綠人快走」將退場　交通部：閃爍會保留

華航第2架皮卡丘彩繪機亮相　4/2起首飛東京、西雅圖航線

快訊／13縣市低溫特報　今晚明晨下探10℃

入夜冷氣團南下有感降溫　明後天清晨再探10度以下

有長輩教孫子「叫外公外婆嗎」　網炸鍋：很故意！最恰當做法曝光

副教授對高中生「摸胸性騷」遭開罰公布姓名　校方：已無授課

放假回越南！交換生妹子激戰男友　返台確診梅毒「診間大崩潰」

快訊／多明尼加9下差點砸鍋、險勝委內瑞拉　8強將碰韓國隊

陳蘊予遭模特兒身材拖累　戲劇路上雙面刃

台女涉「老鼠藥三度下毒」案發時間軸一次看　澳男來台作證

美撕下冷戰後「仁慈霸權」面具　陸學者：以掠奪霸權收割全球財富

韓星大愛85度C「杜拜巧克力Q餅」3／12上市　DQ 奶昔優格新品好清爽

川普啟動301調查　民進黨團：遵守ART台美信賴度會增強、政府穩健因應

名主持人直播失控！遭諷一句「出拳狂毆女網紅」　全場驚恐：關鏡頭

帕斯坎提諾單場3轟打爆墨西哥　美國球迷狂讚：幫他立銅像

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

開心！高雄和平國小畢旅飛日本　「京阪奈+環球影城」5天僅5千元

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

生活熱門新聞

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

費仔賺爛了！打完WBC「火速接代言」

探8℃！　挑戰強烈冷氣團

剩7℃！　強冷空氣又來了

交換生妹子激戰男友　確診梅毒「診間大崩潰」

1款餅乾「好吃到買整盒」　網推：好吃100萬倍

快訊／今彩539頭獎開出2注

春分「龍抬頭」土地公生日要來了　3生肖旺翻

跑摩鐵沒激戰？一票笑了：2女4男開房玩桌遊

10縣市再探10℃　氣象署：明天風很大

停車場見「4箭頭指3人」超問號！　實際用途曝光

副站長「翹班開車闖平交道」被列車撞　台鐵要懲處

事情大條了！　律師提醒詐騙手法：小心變代罪羔羊

更多熱門

相關新聞

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

明天冷空氣增強，各地明顯降溫，僅東半部及恆春有零星短暫雨，最冷時間點在周五及周六清晨，低溫下探9度，周六白天起逐日回暖，各地回到多雲到晴天氣。

明天冷氣團南下低溫探9度　周六起連4天回暖轉乾

明天冷氣團南下低溫探9度　周六起連4天回暖轉乾

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

入夜轉乾「低溫探10度」　後天又有冷氣團連凍2天

入夜轉乾「低溫探10度」　後天又有冷氣團連凍2天

明天低溫探11度有望迎雪　上半天北東降雨機率高

明天低溫探11度有望迎雪　上半天北東降雨機率高

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

快訊／五月天道歉了！緊急宣布：可免費進場

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面