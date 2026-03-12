入夜冷氣團南下有感降溫　明後天清晨再探10度以下

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天冷氣團南下，入夜溫度明顯下降，明、後天清晨局部地區下探10度以下，要留意日夜溫差大。未來一周水氣不多，各地都是晴到多雲，僅北海岸、東南部偶有零星雨。

中央氣象署預報員謝佩芸表示，今天至周末各地晴朗穩定，今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，下半天氣溫下降，明天至後天清晨受輻射冷卻影響，將出現明顯低溫，日夜溫差大。

謝佩芸指出，今天西半部陽光普照，北台灣及東半部有些微水氣，整體降雨不多。另外，菲律賓遠方海面的鸚鵡颱風已減弱為熱帶性低氣壓，對台灣沒有影響。

她表示，今天清晨新竹及苗栗僅9、10度低溫，最低溫在新竹關西9度，下半天冷空氣南下，整體高溫跟昨天差不多，北部、宜蘭約19至20度，中部、花蓮21至24度，南部約24至29度，入夜氣溫下降更明顯。明天清晨中部以北、宜蘭低溫12至14度，中南部近山區有10度以下機率。

她指出，周六清晨低溫更明顯，局部地區下探9至10度。周六白天冷氣團離開，溫度回升明顯，留意日夜溫差大，下周日至周三都持續回暖。

降雨方面，謝佩芸表示，今天各地晴到多雲，僅北海岸、東半部有零星雨。明、後天各地晴到多雲，下周日下半天花東降雨機率增加，仍為零星短暫雨。下周一至周三東半部、北海岸也有零星短暫雨。

另外，受冷空氣影響，她指出，今天白天起西半部、東南部及離島風力逐漸增強，中南部內陸平原區及高山地區都要特別留意。

