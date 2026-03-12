39歲網紅「王炸姐」直播10分鐘猝死　醫急點救命法「3要3不要」

記者廖翊慈／綜合報導

中國山西一名39歲女網紅「王炸姐」近日深夜在直播帶貨時，突然出現劇烈頭痛症狀，當場在鏡頭前要求助理撥打120急救電話，無奈「王炸姐」短短10分鐘後，不幸身亡，該場直播成為她最後的身影。該起事件令不少醫學專家直言，「腦出血早已不是老人的專屬病了！」

▲「王炸姐」不適前，正常介紹衣服。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，任丘市人民醫院外科巍醫師指出，「腦出血其實早就不是老年人的專屬疾病了，長期熬夜、高強度的工作、血壓控制不好等，都是引發病情的因素，所以年輕人同樣非常危險，勞累或者是情緒激動、血壓飆升，腦血管就有可能破裂。」

▲醫師點出4個救命訊號。（圖／翻攝自小紅書）

巍醫師點出4個救命訊號，「以下狀況，突然發生劇烈頭痛、噁心嘔吐、身體一側手腳發麻無力、說話含糊不清，只要出現一個，千萬不要硬扛，還要記住急救的『三要三不要』。」

他接著說道，「要立刻叫救護車、要讓患者側臥位，防止嘔吐物誤吸、要把頭部稍微墊高一些；不要餵水餵藥、不要隨意搬動患者、不要亂掐人中，腦出血的黃金救援時間非常的短，早一秒是一秒。」

▲醫師指出，3要3不要救命要訣。（圖／翻攝自小紅書）

醫師最後提醒，「大家再忙也要保證睡眠、定期監測血壓，別覺得自己年輕就不在乎，健康才是我們最大的本錢。」

王炸姐平時以直播販售女裝為主，擁有固定粉絲群。事發當天她正在進行直播帶貨，期間突然感到身體不適，一度暫時離開鏡頭休息，但狀況明顯未改善。畫面中可見她不斷摸著後腦勺，神情痛苦。

▲「王炸姐」突出現劇烈頭痛。（圖／翻攝自微博，上同）

沒過多久，她突然喊出「不行了、不行了」，並大聲呼喊助理「朵朵在不在？快點打120，我要倒下去了」，要求立即叫救護車。

報導指出，她的病情發展極為迅速，當救護車趕到現場時，王炸姐已失去生命跡象，從發病到身亡僅約10多分鐘，未能及時送醫搶救。