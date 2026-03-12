　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

資源集中勝算更大！成功人士執行80/20鐵律　拒絕80%雜事

▲▼成功人士,8020,資源集中。（圖／pexels）

▲成功往往僅來自20%的關鍵行動。（圖／pexels）

記者楊智雯／綜合報導

你是不是每天忙到焦頭爛額，回頭看卻發現沒什麼進展，這種「低效努力」正是主因，全球頂尖的成功人士，包括巴菲特、馬斯克等，之所以能保持驚人產出，關鍵在於他們嚴格執行一套「80/20生存法則」，心理學與管理學研究發現，生活中80%的成效，往往來自於那20%的自律行動，然而，大多數人卻反其道而行，將大量的精神浪費在「看起來很重要」但實際產值極低的瑣事上，例如無止盡的信件往返或毫無結論的會議。

這套被各界領袖奉為圭臬的「82法則」，起源於義大利經濟學家帕雷托對財富分配的觀察，發現當時義大利的財富分配，80％的財富掌握在20%的人手中，如今已成為菁英必備的思維工具，其核心邏輯極其震撼，在任何事業中，約80%的實質成就，其實僅是由 20% 的核心行為所創造。換句話說，如果你每天的待辦清單有10件事，通常只有2件能真正推動你的人生產生質變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大多數平庸者與卓越者的分水嶺，在於對「精力」的分配，普通人習慣在80%的瑣事中尋求安全感，例如反覆修改PPT的字體、秒回無關緊要的信件，這種行為在心理學上稱為「偽生產力」，這不僅浪費時間，更會導致嚴重的精神內耗，因為大腦在頻繁切換任務時，會產生巨大的「切換成本」，讓你還沒開始處理核心難題，就已經電力耗盡，成功人士與一般人最大的差別在於「拒絕的力量」，他們清楚知道人的精力有限，因此會毫不留情地對那80%的無效工作說「不」。

國外多項分析指出，像巴菲特或馬斯克這樣的成功人士，都擁有一種近乎冷血的「篩選機制」，他們清楚知道人的意志力是稀缺資源，因此會毫不留情地對那80%的低價值活動說「不」。

拒絕無意義社交：如果一場聚會不能帶來新知或深度聯結，成功者寧可選擇獨處或閱讀。

砍掉低效會議：許多矽谷大老闆禁止沒有議程、超過15分鐘的會議。

外包瑣事：他們願意花錢買回時間，將行政、打雜等80%的瑣事交由他人或系統處理，只為保住那20%的高度專注。

學習菁英習慣的第一步，就是要有勇氣戒掉「面面俱到」的平庸心理，每天早晨應進行「戰略性篩選」，從10件待辦事項中，挑選出那件具備「槓桿效應」的核心任務，並賦予它最精華的時間與腦力，透過80/20法則不僅是效率的展現，當資源集中勝算會更大！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
世界遺產重創！慘況曝光
台灣女首富是她「擁480億身家」　郭台銘「擠下林百里」重登寶
杜拜淪鬼城「有錢人全逃光」！伊朗狂轟
獨／生殖器長東西！床伴捏爆噴膿汁　2人長21顆菜花
韓名主持人失控！出拳狂毆女網紅　全場驚恐：關鏡頭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

資源集中勝算更大！成功人士執行80/20鐵律　拒絕80%雜事

獨／他生殖器長東西！手癢捏爆膿汁狂噴　害慘床伴2人長21顆菜花

連戰二媳婦飛韓國「修修臉」！　曬成果喊：臉變好漂亮

國中生餐廳玩折疊刀「還突刺」　校長求刪全怒：忘了割喉案？

WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　 PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

職場最討厭口頭禪？第1名「你覺得呢」上班族吐了：反問句最煩

費仔爆紅！　WBC「實戰球衣」競標飆到18萬

有44萬觀看！YT頻道做「台鐵、高鐵假優惠AI片」鼓吹長輩爭取

國外專家分享10招「節能主廚」秘訣　不僅環保還能省荷包

本來看好戲等淘汰！他點出美國隊「態度問題」：太小看棒球了

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

資源集中勝算更大！成功人士執行80/20鐵律　拒絕80%雜事

獨／他生殖器長東西！手癢捏爆膿汁狂噴　害慘床伴2人長21顆菜花

連戰二媳婦飛韓國「修修臉」！　曬成果喊：臉變好漂亮

國中生餐廳玩折疊刀「還突刺」　校長求刪全怒：忘了割喉案？

WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　 PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

職場最討厭口頭禪？第1名「你覺得呢」上班族吐了：反問句最煩

費仔爆紅！　WBC「實戰球衣」競標飆到18萬

有44萬觀看！YT頻道做「台鐵、高鐵假優惠AI片」鼓吹長輩爭取

國外專家分享10招「節能主廚」秘訣　不僅環保還能省荷包

本來看好戲等淘汰！他點出美國隊「態度問題」：太小看棒球了

突破困難！身障同志60歲步入婚姻　哽咽告白丈夫：你圓滿了我殘缺的人生

北海道「隱世Villa」深藏美瑛山林！開窗即見整片銀白雪景

快訊／國3貨櫃車撞施工緩撞車佔3車道　新店段北上一度全線封閉

玄彬抬頭紋見客展熟男魅力　與朴寶劍戴歐米茄當代貨王

美麗島民調／藍白合李四川39.1%、蘇巧慧38%　差距1.1個百分點

委內瑞拉、多明尼加打出激情狂熱　美記狠批美國棒球「真的很無聊」

泰國召見伊朗大使！貨船荷莫茲海峽遭襲起火　20人獲救3人生死未卜

廣宇AI伺服器出貨Q2放量　估今年營收雙位數成長

台灣女首富是她「擁480億身家」！郭台銘「擠下林百里」重登寶座

目睹海地總統「遭12槍暗殺」！第一夫人裝死逃命　曝兇手說西語

【太帥氣了捷克】捷克總教練綁「必勝頭巾」　用日語道謝日本！

生活熱門新聞

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

交換生妹子激戰男友　確診梅毒「診間大崩潰」

費仔賺爛了！打完WBC「火速接代言」

探8℃！　挑戰強烈冷氣團

春分「龍抬頭」土地公生日要來了　3生肖旺翻

剩7℃！　強冷空氣又來了

1款餅乾「好吃到買整盒」　網推：好吃100萬倍

高雄和平國小畢旅飛日本5天　每人僅5千元

快訊／今彩539頭獎開出2注

「晚接午比賽」超慘！PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

事情大條了！　律師提醒詐騙手法：小心變代罪羔羊

跑摩鐵沒激戰？一票笑了：2女4男開房玩桌遊

副站長「翹班開車闖平交道」被列車撞　台鐵要懲處

更多熱門

相關新聞

成功人士的8種假日習慣

成功人士的8種假日習慣

周休兩天大家都在做什麼？許多人趁機好好休息，或是耍廢一整天追劇，希望把周間的疲勞跟壓力，能在周六周日平衡一下，美國《富比士》網站曾整理出幾個成功人士在假日的小習慣，幫助大家參考，讓民眾在工作跟生活之間，更能夠達成平衡。

成功人士管理時間7原則

成功人士管理時間7原則

成功人士早上不做7件事

成功人士早上不做7件事

網友納悶「成功的人不租房？」　內行指3名人長期租屋觀

網友納悶「成功的人不租房？」　內行指3名人長期租屋觀

想致富當人上人！必學強者思維

想致富當人上人！必學強者思維

關鍵字：

成功人士8020資源集中

讀者迴響

熱門新聞

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

費仔竟是原住民？發現與台灣更深連結

日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面