資源集中勝算更大！成功人士執行80/20鐵律　拒絕80%雜事

▲成功往往僅來自20%的關鍵行動。（圖／pexels）

記者楊智雯／綜合報導

你是不是每天忙到焦頭爛額，回頭看卻發現沒什麼進展，這種「低效努力」正是主因，全球頂尖的成功人士，包括巴菲特、馬斯克等，之所以能保持驚人產出，關鍵在於他們嚴格執行一套「80/20生存法則」，心理學與管理學研究發現，生活中80%的成效，往往來自於那20%的自律行動，然而，大多數人卻反其道而行，將大量的精神浪費在「看起來很重要」但實際產值極低的瑣事上，例如無止盡的信件往返或毫無結論的會議。

這套被各界領袖奉為圭臬的「82法則」，起源於義大利經濟學家帕雷托對財富分配的觀察，發現當時義大利的財富分配，80％的財富掌握在20%的人手中，如今已成為菁英必備的思維工具，其核心邏輯極其震撼，在任何事業中，約80%的實質成就，其實僅是由 20% 的核心行為所創造。換句話說，如果你每天的待辦清單有10件事，通常只有2件能真正推動你的人生產生質變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大多數平庸者與卓越者的分水嶺，在於對「精力」的分配，普通人習慣在80%的瑣事中尋求安全感，例如反覆修改PPT的字體、秒回無關緊要的信件，這種行為在心理學上稱為「偽生產力」，這不僅浪費時間，更會導致嚴重的精神內耗，因為大腦在頻繁切換任務時，會產生巨大的「切換成本」，讓你還沒開始處理核心難題，就已經電力耗盡，成功人士與一般人最大的差別在於「拒絕的力量」，他們清楚知道人的精力有限，因此會毫不留情地對那80%的無效工作說「不」。

國外多項分析指出，像巴菲特或馬斯克這樣的成功人士，都擁有一種近乎冷血的「篩選機制」，他們清楚知道人的意志力是稀缺資源，因此會毫不留情地對那80%的低價值活動說「不」。

拒絕無意義社交：如果一場聚會不能帶來新知或深度聯結，成功者寧可選擇獨處或閱讀。

砍掉低效會議：許多矽谷大老闆禁止沒有議程、超過15分鐘的會議。

外包瑣事：他們願意花錢買回時間，將行政、打雜等80%的瑣事交由他人或系統處理，只為保住那20%的高度專注。

學習菁英習慣的第一步，就是要有勇氣戒掉「面面俱到」的平庸心理，每天早晨應進行「戰略性篩選」，從10件待辦事項中，挑選出那件具備「槓桿效應」的核心任務，並賦予它最精華的時間與腦力，透過80/20法則不僅是效率的展現，當資源集中勝算會更大！