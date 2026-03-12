騎車衝法務部、潑漆北檢　「抗議魔人」田山盛國被起訴

▲田山盛國(左2)去年兩度騎車闖進法務部大廳後，又到台北地檢署潑漆表達抗議遭逮捕。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署去年11月偵辦國民黨連署罷免造假案時，抗議魔人田山盛國兩度騎機車闖進法務部大廳，高喊「法務部部長干預選舉、罷免」，之後又衝到北檢，朝「北檢之秤」噴綠漆並辱罵「民進黨打手」；台北地檢署12日偵查終結，依侵入建築、毀損公務等罪起訴田山盛國，並請法院依累犯規定加重其刑。

田山盛國經常用激烈手段表達對政治時事的不滿，曾溜進北檢頂樓升上民進黨旗，也曾到台北市議員鍾小平服務處外大便，2025年4月14日，北檢針對國民黨台北市黨部造假連署案，發動首波搜索約談行動，田山盛國在下午1點左右，騎著機車從重慶南路沿著車道斜坡，直接進入法務部大廳。

保全與支援警力攔阻後，田山盛國高喊：「法務部部長出來」、「法務部部長干預選舉、罷免」，又嗆聲：「沒有禁止騎機車進入大廳」接著才騎車離開，當晚10點45分，田山盛國又再次騎車強行進入法務部大廳，直到警方獲報到場驅離才走。

4月17日，國民黨台北市黨部遭到搜索，田山盛國持2罐噴漆走進北檢第2辦公室，朝著藝術品「北檢之秤」和下方的介紹看板噴綠漆，並當場謾罵「北檢今天搜索在野黨黨部」、「北檢是綠色的」、「民進黨打手」，被警方以現行犯逮捕送辦。