金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

▲金正恩帶著女兒一同視察軍需工廠，金主愛在室內射擊場試射。（圖／朝中社）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩11日視察一處生產手槍等輕型武器的重要軍工廠，不僅親自體驗新型手槍射擊，連同愛女金主愛也再度隨行，甚至與軍方幹部一同拿起手槍在室內靶場體驗射擊。

根據《朝中社》12日報導，金正恩11日宣布，4月將召開勞動黨中央軍事委員會擴大會議，審議新一輪國防發展五年計畫期間的軍工現代化項目及三大重點軍工企業預算案。

報導指出，金正恩此次視察的是隸屬第二經濟委員會的軍需工廠，該委員會專責統籌軍用物資的規劃與製造。視察期間，父女兩人身穿款式相近的皮革外套，在廠內室內靶場體驗射擊。照片顯示，金正恩獨自進行射擊訓練，金主愛則由隨團軍方將領陪同操作槍械。

▲▼金正恩視察軍需工廠，並強調應擴充產能。（圖／朝中社）



《朝中社》引述金正恩談話指出，他透過實彈射擊充分了解新型手槍的作戰性能，對工廠成功研發並生產出優質槍械「再三表達滿意之意」。他強調，負責生產手槍等攜帶型輕武器的工廠，在增強軍隊、社會治安部隊及民間武裝力量戰鬥力方面扮演極其重要的角色。

金正恩進一步要求，軍需工廠必須從長遠視角擴充產能，推動生產流程現代化，將製造文化水準提升至符合黨中央所訂定的需求、標準與要求。

他也針對依據勞動黨第九次代表大會提出的國防力量強化五年計畫，在這座工廠增設新生產線一事下達了重要指示，但具體內容並未對外公開。