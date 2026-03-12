　
政治

川普啟動301調查　行政院：與美密切溝通「確保最佳待遇不打折」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

美國貿易代表署（USTR）於美東時間11日宣布，針對包括台灣在內的16個主要貿易夥伴啟動301條款調查。對此，行政院發言人李慧芝表示，台美雙方已完成對等貿易協定（ART）的簽署，而ART內容對301條款可能納入調查的多項議題已有共識，相信在調查結果可充分反映先前ART的談判成果，確保我國相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

根據《路透社》報導，美國最高法院上個月才裁定川普先前的全球關稅計畫違法並予以廢除，重挫川普政府的貿易佈局。為了奪回談判籌碼，川普政府火速改採法源基礎更穩固的《1974年貿易法》第301條（Section 301）發動突襲，藉此重建對貿易夥伴的關稅威脅。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）強硬表示，這次調查重點鎖定在「結構性產能過剩」，特別是那些製造業產能利用率低下、卻仍靠著大量補貼將廉價商品銷往美國，導致美方出現巨額貿易赤字的國家。

在這次被點名的16個貿易夥伴，包含歐盟、中國、墨西哥、越南、台灣、泰國、日本、印度、南韓、瑞士、馬來西亞、印尼、柬埔寨、孟加拉、挪威與新加坡。

李慧芝表示，針對301調查對各國既有協議之影響，美國貿易代表署葛里爾（Jamieson Greer）大使已於稍早記者會中表示，川普總統希望持續維持與各國的協議，若各國希望持續維持協議，那麼當美方完成這些調查時，屆時所有因素都會被納入考量，各國所做的承諾會被考慮，其執行情況也會被考慮，美方只需將這些因素，與301條款程序的各項要求進行對應即可。
 
李慧芝說，自美國聯邦最高法院2月20日判決後，美國貿易代表葛里爾大使多次對外明確表示將啟動其他法律途徑延續關稅措施，包括立即在判決當日改採《1974年貿易法》第122條款對全球課徵150日10%+MFN暫時性關稅、未來也可能依第301條款對多國啟動貿易調查等替代性法律途徑。

李慧芝指出，這段期間，我方與USTR及商務部均保持密切聯繫溝通，已進行多次視訊會議，美方也在公布301調查前知會我方，相關發展我政府早有掌握與準備。
 
李慧芝提到，由於美方展開301調查，是為重建關稅措施建立法律基礎，我方已持續與美方聯繫溝通，雙方皆表示希望鞏固既有談判成果，後續我方亦將與美方保持密切溝通。她強調，上階段談判成果將會是我方面對後續關稅措施最有利的基礎，因為ART的內容，對301條款可能納入調查的多項議題已有共識，我方相信，在調查過程後，其結果將可充分反映先前的談判成果，確保我國所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。 

川普301調查行政院

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

