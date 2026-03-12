員林市公所前課長驚傳山難　老同事集氣：一定要平安回來

▲員林市公所魏姓前課長單攻西巒大山遇山難失聯。（圖／家人提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化59歲魏姓男子10日獨自前往南投縣信義鄉單攻西巒大山，晚間突然透過LINE向家人傳訊求救，表示遭遇山難，隨後即失聯。家屬與搜救人員已於登山口發現他騎乘的重機，但人卻音訊全無。魏男過去曾在員林市公所服務多年，許多老同事得知消息後憂心不已，紛紛為他集氣，盼他平安回家。

據公所主秘表示，魏男公職生涯長達26年9個月，與員林市公所有著深厚淵源。他曾在員林市公所服務、後調至縣府及第四河川局擔任承辦業務，直到108年6月再次回到員林市公所，陸續擔任財政課課長，並在社會課、觀光發展科、建設課等單位服務，113年12月退休。

▲魏男單攻西巒大山遇山難失聯，公所前同事為他集氣。（圖／記者唐詠絮翻攝）

在同事眼中，他是個「低調做事」、工作認真的好員工，退休後發展自己的第二人生，除了偶爾登山與騎重機外，也考取不少證照。得知他登山失聯的消息，公所內的氣氛相當凝重。曾與他共事的同仁受訪時難掩憂慮，「大家看到新聞後都很煩惱，市長也都一直關心、一直聯絡，但到現在還是沒有消息。」

魏先生的妹妹哽咽表示，父親早逝，「長兄如父」的哥哥一直是家中的支柱，且平時往返登山均會報平安，沒想到此次原定當天來回的行程，卻在晚間8點傳來令人震驚的求救訊息。目前兩個兒子已全力投入尋找，民間搜救隊與消防局亦持續在山區搜救，家屬期盼能透過定位點與各界協助，盡早讓孝順的哥哥平安歸來。