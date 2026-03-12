　
社會 社會焦點 保障人權

員林市公所前課長驚傳山難　老同事集氣：一定要平安回來

▲彰化一名退休魏先生登山遇山難，目前仍失聯。（圖／家屬提供）

▲員林市公所魏姓前課長單攻西巒大山遇山難失聯。（圖／家人提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化59歲魏姓男子10日獨自前往南投縣信義鄉單攻西巒大山，晚間突然透過LINE向家人傳訊求救，表示遭遇山難，隨後即失聯。家屬與搜救人員已於登山口發現他騎乘的重機，但人卻音訊全無。魏男過去曾在員林市公所服務多年，許多老同事得知消息後憂心不已，紛紛為他集氣，盼他平安回家。

據公所主秘表示，魏男公職生涯長達26年9個月，與員林市公所有著深厚淵源。他曾在員林市公所服務、後調至縣府及第四河川局擔任承辦業務，直到108年6月再次回到員林市公所，陸續擔任財政課課長，並在社會課、觀光發展科、建設課等單位服務，113年12月退休。

▲員林市公所魏姓前課長單攻西巒大山遇山難失聯。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲魏男單攻西巒大山遇山難失聯，公所前同事為他集氣。（圖／記者唐詠絮翻攝）

在同事眼中，他是個「低調做事」、工作認真的好員工，退休後發展自己的第二人生，除了偶爾登山與騎重機外，也考取不少證照。得知他登山失聯的消息，公所內的氣氛相當凝重。曾與他共事的同仁受訪時難掩憂慮，「大家看到新聞後都很煩惱，市長也都一直關心、一直聯絡，但到現在還是沒有消息。」

▲員林市公所魏姓前課長單攻西巒大山遇山難失聯。（圖／記者唐詠絮翻攝）

魏先生的妹妹哽咽表示，父親早逝，「長兄如父」的哥哥一直是家中的支柱，且平時往返登山均會報平安，沒想到此次原定當天來回的行程，卻在晚間8點傳來令人震驚的求救訊息。目前兩個兒子已全力投入尋找，民間搜救隊與消防局亦持續在山區搜救，家屬期盼能透過定位點與各界協助，盡早讓孝順的哥哥平安歸來。

03/10

480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

林志穎拿下「法拉利新馬王F80」車價破2億！親飛義大利原廠交
行人號誌「小綠人快走」將退場！
快訊／遭台網友灌爆IG！　文保景首度正面回應
義大利、美國晉級！　8強對戰組合出爐
川普啟動301調查　行政院：與美密切溝通「確保最佳待遇不打折
快訊／面板股買瘋了！1小時爆百萬張大量　雙雄霸榜人氣王

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

員林市公所前課長驚傳山難　老同事集氣：一定要平安回來

相關新聞

男單攻西巒大山失聯！傳訊求救：我發生山難

男單攻西巒大山失聯！傳訊求救：我發生山難

彰化一名年約59歲退休魏姓男子10日獨自前往南投縣信義鄉攀登西巒大山，當天晚間突然急傳LINE給太太求救「我發生山難，幫我通報救援」，隨後即失聯至今。家屬焦急萬分，公開po網對外求助，盼這兩天曾出入山區的民眾能提供關鍵線索。

杉林溪遊園車墜谷　彰化5姊弟已有2人出院

杉林溪遊園車墜谷　彰化5姊弟已有2人出院

「我只跟你說」5歲童揭狼父性侵惡行

「我只跟你說」5歲童揭狼父性侵惡行

贏韓國就是爽！彰化阿泉爌肉飯3/16霸氣送200碗

贏韓國就是爽！彰化阿泉爌肉飯3/16霸氣送200碗

受虐杜告犬失蹤　 米可白：大家一起找

受虐杜告犬失蹤　 米可白：大家一起找

彰化西巒大山單攻員林市公所課長

