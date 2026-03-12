　
社會 社會焦點 保障人權

台女涉「老鼠藥三度下毒」案發時間軸一次看　澳男來台作證

記者黃翊婷／綜合報導

北市婦人楊錦屏2023年3、4月間涉嫌以老鼠藥毒害澳洲籍男友Alex，意圖阻止對方離台，事後被檢方依殺人未遂罪嫌起訴，而她的前夫英國籍男子大衛已在同年1月離世，生前也曾出現與Alex類似的症狀，全案疑點重重。不過，楊女至今未認罪，還曾要求進行精神鑑定，案件目前仍在審理中。

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核）

▲楊女涉嫌對男友Alex下毒。圖為案件時間軸整理。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核）

楊女涉嫌三度下毒

回顧案件經過，楊女的英國籍丈夫大衛2023年1月突然離世，她上網尋求慰藉，進而認識來台灣學習中文的的澳洲籍男子Alex，兩人隨展開交往。然而，由於工作不穩定，Alex原本預計在同年9月返回澳洲，他決定將計畫提前至4月中旬。

沒想到卻引發楊女不滿，同年3月24日，楊女疑似將老鼠藥摻入Alex的葡萄果汁，導致Alex出現腹瀉、腹痛、嘔吐、流鼻血、血尿等症狀，同年4月疑似再次下手，導致Alex病情反覆，一度住進加護病房。後來Alex的父母發起募資，總算籌出醫療專機的費用，並在同年5月將兒子接回澳洲接受治療。

▲▼涉用老鼠藥下毒的台籍婦人楊錦屏，今（11日）到台北地院開完庭不受訪，被害人澳洲男子Alex（中文名：李艾森）和父母，委託律師陳亮廷代為受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲Alex今年3月11日來台出庭作證。（圖／記者黃哲民攝）

楊女至今仍不認罪

案件曝光之後，掀起台灣及澳洲社會關注。台北地檢署主動分案調查，竟在楊女的住處找到沾有老鼠藥的馬克杯，經過持續蒐證，最終認定楊女涉嫌三度對Alex下毒，於是在2024年12月依涉犯殺人未遂罪嫌將她起訴，具體求刑8年。

不過，楊女2025年5月到台北地院出庭時，她不認罪，並要求做精神鑑定。檢方則提出反對意見，認為楊女案發前從無精神科就診紀錄，如果要鑑定，也沒有客觀病歷可以參考，而且楊女自案發後開始就診，動機可疑，所以建請法官如果同意鑑定，應排除楊女案發後欠缺可信度的就診病歷。

【相關新聞】涉三度摻老鼠藥險毒死澳洲帥哥　楊女被求刑8年不認罪聲請精神鑑定

▲▼台籍婦人楊錦屏（左）被控3度用老鼠藥對澳洲小鮮肉男友Alex（中文名：李艾森）下毒險死，涉犯殺人未遂罪嫌，台北地院11日開庭，雙方首度同框但無交集。（圖／記者黃哲民攝）

▲楊女出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

前夫驟逝　親屬質疑不單純

除了Alex之外，楊女的前夫大衛驟逝一案同樣疑點重重。大衛的弟弟2024年初來到台灣報案，表示哥哥與楊女同住後突然失聯。檢警調查發現，大衛生前曾因腹痛、血尿就醫，2022年12月急診住院後症狀緩解出院，但2023年1月2日又因心肺功能停止送醫不治，症狀與Alex中毒情形相似，引起辦案人員懷疑。

不過，由於大衛的遺體已經火化，檢方後續搜索楊女住處時，雖然有找到疑似大衛的骨灰，但因為骨灰已經碳化，而且毒物在高溫火化下可能分解，無法進一步檢測，再加上病歷與證人證詞均無法證明大衛是否因中毒死亡，最終以罪嫌不足為由處分楊女不起訴。

【相關新聞】遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核）

▲前夫案楊女獲檢方不起訴處分。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核）

高大成建議檢驗骨灰

對此，法醫高大成認為，老鼠藥中含有砒霜（砷），人要吃到一定的量才會造成死亡，所以大部分都是慢性中毒，而重金屬中毒的症狀包含腹痛、血尿，相關單位還是可以嘗試將骨灰拿去做化學分析檢驗，如果砷含量很高，那就是砷中毒。

【相關新聞】台女老鼠藥毒害澳洲男友！　高大成：骨灰仍可驗屍

