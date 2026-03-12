　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

九九峰氦氣球樂園首場山林教育展　垂直走讀體驗南投山林魅力

▲山林教育展「冉冉森起 — 山林氣息簿」13日於九九峰氦氣球樂園開展。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲「冉冉森起-山林氣息簿」特展運用原木及落葉展現中海拔森林景觀意象。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農業部林業及自然保育署南投分署與薰衣草森林團隊跨界合作，13日起將於南投九九峰園區推出首場森林美學展覽「冉冉森起—山林氣息簿」，邀請民眾進行結合森林保育與生活美學的山林旅程，重新認識南投豐富的山林生態、動植物資源。

林業保育署南投分署表示，本次展覽巧妙連結南投的地景特質，將低、中、高海拔的森林生態資源特色在展區的空間設計層層展現，有如打造一本巨大的自然立體書，讓民眾步入展館後，先從低海拔的九九峰森林開始「閱讀」，經過中海拔代表的奧萬大森林遊樂區生態環境，一路邁向雲霧繚繞的高海拔合歡山銀白之境，感受南投山林所帶來的療癒感；同時結合林業保育署近期推出的「山林製造」品牌理念，傳遞國產材從原物料轉變為產品的故事，讓原生種動、植物變身為可愛布偶或意象，讓遊客理解人與自然能以更溫柔且永續的方式共處。

▲山林教育展「冉冉森起 — 山林氣息簿」九九峰氦氣球樂園盛大開展，林業保育署南投分署跨界攜手薰衣草森林，把森林變成一本書。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲山林教育展「冉冉森起 — 山林氣息簿」九九峰氦氣球樂園盛大開展，林業保育署南投分署跨界攜手薰衣草森林，把森林變成一本書。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲運用桃花心木國產版材為展覽媒材。

除室內展覽，展期間同步規劃繪本集章活動，運用林業保育署出版的「森林裡的小圓」、「來自森林的禮物」、「苔蘚兄妹」，以及南投分署出版的《香糯米的故鄉》等繪本圖像及內容設計集章及學習單，讓遊客漫步園區尋找線索、深入走讀，不時還能發現藏在樹洞中的意外驚喜，在遊戲與觀察中認識環境生態。

▲山林教育展「冉冉森起 — 山林氣息簿」九九峰氦氣球樂園盛大開展，林業保育署南投分署跨界攜手薰衣草森林，把森林變成一本書。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲遊客自行蓋章創作明信片。

薰衣草森林業者指出，希望讓更多人走進九九峰園區，在森林與土地之間重新感受生活的節奏與自然療癒的力量，未來將持續為民眾帶來更多不同主題的療癒生活提案。

【展覽資訊】

『冉冉森起 — 山林氣息簿』隨氣息緩緩升空， 翻閱垂直海拔的療癒日常

主辦單位｜農業部林業及自然保育署 南投分署；協辦單位｜薰衣草森林 南投九九峰園區；策展單位｜薰衣草森林 南投九九峰園區 與 大美國際文化創意事業有限公司

展覽時間｜2026/3/13(五) - 6/28(日)；植物篇｜2026/3/13(五) - 4/28(二)；動物篇｜2026/5/01(五) - 6/28(日)

地點｜薰衣草森林南投九九峰園區「療癒與Something」展覽館（南投縣草屯鎮藝術路258號）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光
「菲女郎」出事！　金元萱遭移送檢方
日媒C組最佳陣容！　中華隊「3人入選」比韓國、澳洲還多
費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰
政院曾召軍方、民航局開機密會議　徐巧芯：卓榮泰包機是公務
中信兄弟女神證實退團！　泛淚說原因：真的不是因為懷孕
陳芳語「沒穿bra」只靠兩條線撐！街頭緊勾男友被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

車輛長期不用　到監理機關辦理「停駛」省荷包

快來森林大夜班！「螢光悄俏話」夜間探索　線上報名要快

台南市府斥資3千萬購校舍　陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

台南市長榮中學140週年聖火傳遞　府城路跑見證教育信仰傳承

東管處與水試所簽合作備忘錄　推藍碳復育、黑潮生態與海洋永續

花蓮狂犬病巡迴注射開跑！今年194場次　附帶植入晶片

九九峰氦氣球樂園首場山林教育展　垂直走讀體驗南投山林魅力

馬祖北竿硬地超馬迎10週年　跑者齊聚挑戰海景路線

柯南現身新竹公園　2026竹市兒藝節倒數

台南社造展現公民行動力　青年文化行動計畫接棒推動

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

車輛長期不用　到監理機關辦理「停駛」省荷包

快來森林大夜班！「螢光悄俏話」夜間探索　線上報名要快

台南市府斥資3千萬購校舍　陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

台南市長榮中學140週年聖火傳遞　府城路跑見證教育信仰傳承

東管處與水試所簽合作備忘錄　推藍碳復育、黑潮生態與海洋永續

花蓮狂犬病巡迴注射開跑！今年194場次　附帶植入晶片

九九峰氦氣球樂園首場山林教育展　垂直走讀體驗南投山林魅力

馬祖北竿硬地超馬迎10週年　跑者齊聚挑戰海景路線

柯南現身新竹公園　2026竹市兒藝節倒數

台南社造展現公民行動力　青年文化行動計畫接棒推動

曾莞婷卸妝「43歲真面目現形」！細肩帶深V包不住上圍：這狀態還可以吧

車輛長期不用　到監理機關辦理「停駛」省荷包

WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　 PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

中國等21位民進黨新住民諮委授證　賴清德：認同台灣就是國家的主人

傳有意接任中華職棒會長　洪孟楷：從未主動爭取任何職務

擬籌建「勞工育樂中心」　陳見賢出席產業總工會大會：持續保障勞權

快來森林大夜班！「螢光悄俏話」夜間探索　線上報名要快

台南市府斥資3千萬購校舍　陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

保溫杯裝「4飲品」是在養細菌！　醫示警2小時內沒喝完不妙了

美以炸伊朗成「台海預演」？　專家示警：共軍恐轟日韓菲美軍基地

【太帥氣了捷克】捷克總教練綁「必勝頭巾」　用日語道謝日本！

地方熱門新聞

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

台南與菲律賓姊妹市交流升溫加美地市長率17人訪團回訪

南投縣政府試辦視障按摩計畫兼顧健康和公益

即／高雄無預警停電！1.7萬戶瞬間全黑

金門大學校長遴選洪集輝獲最高票

全台6成洋香瓜來自台南後壁3/22辦「洋香瓜好時節」

荒廢校區變山城學習基地台南東山水雲校區活化再現風華

台南安南區路燈閃爍引民眾熱議海佃路開關故障搶修

國民黨才提名翁壽良　公教總會長挺張啓楷

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場　憑發票換樹苗

台南社造展現公民行動力青年文化行動計畫接棒推動

新北連10年獲最乾淨城市　侯友宜：公私協力打造永續家園

FedEx桃轉運中心啟用　打造國際物流樞紐

台南市推動廚餘分類回收餐飲業不得直接丟垃圾車

更多熱門

相關新聞

林業署號召與在地社區、學校攜手復育九九峰秋海棠

林業署號召與在地社區、學校攜手復育九九峰秋海棠

零星分布於九九峰自然保留區內的瀕危植物「九九峰秋海棠」，經推估為國內產秋海棠科植物數量最少者，亟需特別保護；林業保育署南投分署近3年來除委託嘉義大學團隊進行棲地保護、繁殖培育，也積極推動校園與社區的參與保種行動，推動九九峰秋海棠等受脅植物的復育。

九九峰氦氣球園區即起試營運入園優惠99元

九九峰氦氣球園區即起試營運入園優惠99元

九九峰氦氣球明開放預約　2時段氣流相對穩定

九九峰氦氣球明開放預約　2時段氣流相對穩定

樹懶餐廳動物斷炊　九九峰接手照護

樹懶餐廳動物斷炊　九九峰接手照護

草屯九九峰氦氣球樂園今起試營運

草屯九九峰氦氣球樂園今起試營運

關鍵字：

九九峰氦氣球山林教育展

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面