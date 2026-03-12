九九峰氦氣球樂園首場山林教育展　垂直走讀體驗南投山林魅力

▲「冉冉森起-山林氣息簿」特展運用原木及落葉展現中海拔森林景觀意象。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農業部林業及自然保育署南投分署與薰衣草森林團隊跨界合作，13日起將於南投九九峰園區推出首場森林美學展覽「冉冉森起—山林氣息簿」，邀請民眾進行結合森林保育與生活美學的山林旅程，重新認識南投豐富的山林生態、動植物資源。

林業保育署南投分署表示，本次展覽巧妙連結南投的地景特質，將低、中、高海拔的森林生態資源特色在展區的空間設計層層展現，有如打造一本巨大的自然立體書，讓民眾步入展館後，先從低海拔的九九峰森林開始「閱讀」，經過中海拔代表的奧萬大森林遊樂區生態環境，一路邁向雲霧繚繞的高海拔合歡山銀白之境，感受南投山林所帶來的療癒感；同時結合林業保育署近期推出的「山林製造」品牌理念，傳遞國產材從原物料轉變為產品的故事，讓原生種動、植物變身為可愛布偶或意象，讓遊客理解人與自然能以更溫柔且永續的方式共處。

▲運用桃花心木國產版材為展覽媒材。

除室內展覽，展期間同步規劃繪本集章活動，運用林業保育署出版的「森林裡的小圓」、「來自森林的禮物」、「苔蘚兄妹」，以及南投分署出版的《香糯米的故鄉》等繪本圖像及內容設計集章及學習單，讓遊客漫步園區尋找線索、深入走讀，不時還能發現藏在樹洞中的意外驚喜，在遊戲與觀察中認識環境生態。

▲遊客自行蓋章創作明信片。

薰衣草森林業者指出，希望讓更多人走進九九峰園區，在森林與土地之間重新感受生活的節奏與自然療癒的力量，未來將持續為民眾帶來更多不同主題的療癒生活提案。

【展覽資訊】

『冉冉森起 — 山林氣息簿』隨氣息緩緩升空， 翻閱垂直海拔的療癒日常

主辦單位｜農業部林業及自然保育署 南投分署；協辦單位｜薰衣草森林 南投九九峰園區；策展單位｜薰衣草森林 南投九九峰園區 與 大美國際文化創意事業有限公司

展覽時間｜2026/3/13(五) - 6/28(日)；植物篇｜2026/3/13(五) - 4/28(二)；動物篇｜2026/5/01(五) - 6/28(日)

地點｜薰衣草森林南投九九峰園區「療癒與Something」展覽館（南投縣草屯鎮藝術路258號）