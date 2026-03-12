8旬婦從高雄搭車到屏東買菜卻迷途　內埔警供餐助平安返家

▲內埔警連絡上王婦兒子載她返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名年逾8旬的王姓老婦人從高雄搭火車到屏東買菜，卻因記憶混亂迷失方向，在內埔龍泉地區徘徊。內埔警方獲報後趕赴現場協助，發現她未攜帶證件且體力不支，先帶回派出所休息並提供餐食，再透過警用系統查詢並聯繫家屬，順利讓家人將她接回，警方的貼心協助也讓家屬深表感謝。

內埔警分局龍泉所警員許喬宇，日前下午1點多備勤時，接獲110通報，在龍泉村原勝路段有人迷路，請警方場處理。

經員警趕赴現場後查知，有一位老婦人未帶任何證件，她只說戶籍地在屏東縣內埔鄉龍潭村某號，經警方陪同前往該戶籍地查看，發現該址已久未有人居住。

許員察覺老婦人精神狀況不佳且體力不支，於是先將她帶回所內休息，並提供午餐果腹，同時透過警用電腦查詢後得知，該位王姓老婦人年逾8旬，現居高雄市；另她又說，她一早外出買菜，從高雄市正義站搭乘火車至屏東市後，再轉搭公車到龍泉地區。

員警輾轉聯繫上她的兒子陸先生，並告知上述情況。陸先生隨後在下午4點多到派出所將母親接回，她及其子對警方溫馨協助，深表感謝。

內埔警分局長江世宏表示，長輩夜間外出，請穿戴反光衣物、帽飾等，以提升可見度，增加人身安全。另可配戴愛心手環，上面顯示姓名及家人電話號碼，或在衣物標示聯絡資訊，以利員警能迅速辨識身分並聯繫家屬，如遇緊急事故需要警方協助，可立刻撥打110或尋求鄰近派出所協助。