　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

8旬婦從高雄搭車到屏東買菜卻迷途　內埔警供餐助平安返家

▲內埔警連絡上王婦兒子載她返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警連絡上王婦兒子載她返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名年逾8旬的王姓老婦人從高雄搭火車到屏東買菜，卻因記憶混亂迷失方向，在內埔龍泉地區徘徊。內埔警方獲報後趕赴現場協助，發現她未攜帶證件且體力不支，先帶回派出所休息並提供餐食，再透過警用系統查詢並聯繫家屬，順利讓家人將她接回，警方的貼心協助也讓家屬深表感謝。

內埔警分局龍泉所警員許喬宇，日前下午1點多備勤時，接獲110通報，在龍泉村原勝路段有人迷路，請警方場處理。

經員警趕赴現場後查知，有一位老婦人未帶任何證件，她只說戶籍地在屏東縣內埔鄉龍潭村某號，經警方陪同前往該戶籍地查看，發現該址已久未有人居住。

許員察覺老婦人精神狀況不佳且體力不支，於是先將她帶回所內休息，並提供午餐果腹，同時透過警用電腦查詢後得知，該位王姓老婦人年逾8旬，現居高雄市；另她又說，她一早外出買菜，從高雄市正義站搭乘火車至屏東市後，再轉搭公車到龍泉地區。

員警輾轉聯繫上她的兒子陸先生，並告知上述情況。陸先生隨後在下午4點多到派出所將母親接回，她及其子對警方溫馨協助，深表感謝。

內埔警分局長江世宏表示，長輩夜間外出，請穿戴反光衣物、帽飾等，以提升可見度，增加人身安全。另可配戴愛心手環，上面顯示姓名及家人電話號碼，或在衣物標示聯絡資訊，以利員警能迅速辨識身分並聯繫家屬，如遇緊急事故需要警方協助，可立刻撥打110或尋求鄰近派出所協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林志穎拿下「法拉利新馬王F80」車價破2億！親飛義大利原廠交
行人號誌「小綠人快走」將退場！
快訊／遭台網友灌爆IG！　文保景首度正面回應
義大利、美國晉級！　8強對戰組合出爐
川普啟動301調查　行政院：與美密切溝通「確保最佳待遇不打折
快訊／面板股買瘋了！1小時爆百萬張大量　雙雄霸榜人氣王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東男兩兄長1癌逝1植物人生活陷困境　枋寮警募8萬善款送暖

產官學逾百人南科集結　以法為盾守護國家核心關鍵技術

8旬婦從高雄搭車到屏東買菜卻迷途　內埔警供餐助平安返家

南投縣政府支持視障人士就業　公務人員每週三可享免費按摩10分鐘

台南與菲律賓姊妹市交流升溫　加美地市長率17人訪團回訪

新北連續10年榮獲最乾淨城市　侯友宜：公私協力打造永續家園

大窠坑溪、壽德公園奪雙獎　新北治水實力獲國家級認證

聯邦快遞桃園機場轉運中心啟用　蕭美琴：打造更友善、競爭力環境

國立金門大學校長遴選投票結果出爐　洪集輝獲最高票

桃園市勇奪「2026年智慧20大獎」　國際首座四連霸城市！

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

屏東男兩兄長1癌逝1植物人生活陷困境　枋寮警募8萬善款送暖

產官學逾百人南科集結　以法為盾守護國家核心關鍵技術

8旬婦從高雄搭車到屏東買菜卻迷途　內埔警供餐助平安返家

南投縣政府支持視障人士就業　公務人員每週三可享免費按摩10分鐘

台南與菲律賓姊妹市交流升溫　加美地市長率17人訪團回訪

新北連續10年榮獲最乾淨城市　侯友宜：公私協力打造永續家園

大窠坑溪、壽德公園奪雙獎　新北治水實力獲國家級認證

聯邦快遞桃園機場轉運中心啟用　蕭美琴：打造更友善、競爭力環境

國立金門大學校長遴選投票結果出爐　洪集輝獲最高票

桃園市勇奪「2026年智慧20大獎」　國際首座四連霸城市！

美撕下冷戰後「仁慈霸權」面具　陸學者：以掠奪霸權收割全球財富

韓星大愛85度C「杜拜巧克力Q餅」3／12上市　DQ 奶昔優格新品好清爽

川普啟動301調查　民進黨團：遵守ART台美信賴度會增強、政府穩健因應

名主持人直播失控！遭諷一句「出拳狂毆女網紅」　全場驚恐：關鏡頭

帕斯坎提諾單場3轟打爆墨西哥　美國球迷狂讚：幫他立銅像

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

開心！高雄和平國小畢旅飛日本　「京阪奈+環球影城」5天僅5千元

趙傳揭祕7字歌名老習慣　演出太嗨遭嫌「太煽情」

徐巧芯葉元之嗆「唯一不支持」　蕭敬嚴：抹黑奧步霸凌手段請自重

趴引擎蓋阻止酒駕　女房仲遭甩飛摔死！伴侶二審仍判15年

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

地方熱門新聞

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

台南與菲律賓姊妹市交流升溫加美地市長率17人訪團回訪

南投縣政府試辦視障按摩計畫兼顧健康和公益

金門大學校長遴選洪集輝獲最高票

即／高雄無預警停電！1.7萬戶瞬間全黑

台南安南區路燈閃爍引民眾熱議海佃路開關故障搶修

新北連10年獲最乾淨城市　侯友宜：公私協力打造永續家園

台南市推動廚餘分類回收餐飲業不得直接丟垃圾車

FedEx桃轉運中心啟用　打造國際物流樞紐

買水煎包一咬「吃到假牙」！台東縣衛生局回應

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場　憑發票換樹苗

國民黨才提名翁壽良　公教總會長挺張啓楷

香格里拉飯店消防編組訓練南消強化大型場所防災應變

中藥店婦女節送茶包、玫瑰花談中醫春季調養

更多熱門

相關新聞

詐團狂發釣魚連結騙個資　分局長警廣提醒提高警覺

詐團狂發釣魚連結騙個資　分局長警廣提醒提高警覺

為提升民眾防詐意識，屏東縣東港警分局長高志正10日透過警察廣播電臺高雄分臺空中連線進行反詐騙宣導，提醒近期常見的「假中獎通知」與「演唱會門票詐騙」手法，並教導聽眾辨識釣魚連結與保護個資的重要觀念，呼籲民眾遇到涉及金錢或個人資料訊息時務必提高警覺，多查證、不點擊不明連結，以避免落入詐騙陷阱。

婦夜間騎機車外出辦事迷路　警護送平安返家

婦夜間騎機車外出辦事迷路　警護送平安返家

翁就醫忘車位急報案　警陪尋化解驚魂

翁就醫忘車位急報案　警陪尋化解驚魂

級訓練打造最強後盾　東港警情境模擬賽封王　

級訓練打造最強後盾　東港警情境模擬賽封王　

收發票中千元簡訊怕被騙　警火速查證解惑

收發票中千元簡訊怕被騙　警火速查證解惑

關鍵字：

屏東警察迷路老人高齡婦人暖心救援家庭安全

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

快訊／五月天道歉了！緊急宣布：可免費進場

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面