高中生畫鄭麗文哏圖慘遭藍粉出征　國民黨：支持者發聲很自然

▲高中生在Threads上畫鄭麗文政治哏圖。（圖／@wayne._.people）

記者鄭佩玟／台北報導

有一名高中生在網路上分享自己畫的政治人物哏圖，將政治人物的照片畫成浮誇的KUSO版本，還釣出前總統蔡英文本尊幽默回應，卻遭國民黨主席鄭麗文的支持者發文怒轟，認為此舉是在刻意「醜化羞辱」女性，雙方在網路上掀起一波爭論。國民黨文傳會主委尹乃菁今（12日）受訪時回應，鄭麗文的支持者對創作者有不同意見，會發出聲音也是很自然的事，任何的呼籲都很像在下指導棋，現在的年輕人最不喜歡的就是被下指導棋。

一名自稱17歲的高中生近日在社群平台Threads分享多張自製哏圖，將多位政治人物畫成表情誇張、風格幽默的KUSO漫畫，創作對象不限政黨與國籍，包括前總統蔡英文、現任總統賴清德、民眾黨主席黃國昌，以及前南韓總統尹錫悅等人，誇張逗趣的畫風吸引不少網友轉發，其中蔡英文更親自留言回應，展現幽默態度，「妳這個還好，不算是惡搞的，還有人把我畫成浩克。沒關係，民主國家，大家自由表達意見」。

不過，其中一張描繪鄭麗文的哏圖，卻引起其支持者「麗文鄭能量」不滿，痛批這是刻意以人身攻擊的方式醜化女性政治人物，甚至質疑背後帶有政治立場，並直言「講不過別人，就只能用人身攻擊的方式污辱女性」，還稱「民進黨的女權根本就是自助餐，可惜你各位遇到的是巾幗女俠鄭麗文」。該名高中生則強調自己還是未成年，沒有特定支持的政黨，「我也不是針對你們黨員畫的，我是別人有投稿就畫，你們這些大人的觀察能力真的連我高中生都不如」。

尹乃菁上午受訪時對此回應，在網路上的世界，不管是批評還是攻擊，都是很活躍的存在，可能鄭麗文的支持者對創作者有不同意見，會發出聲音也是很自然的事，任何的呼籲都很像在下指導棋，現在的年輕人最不喜歡的就是被下指導棋，在網路世界裡以尊重他人、同理心看到運作。

