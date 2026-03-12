有長輩教孫子「叫外公外婆嗎」　網炸鍋：很故意！最恰當做法曝光

▲原PO好奇，還有長輩教孫子叫外公外婆嗎。（示意圖／Pixabay）



不少人坦言，叫外公外婆會讓關係比較有生疏感！一名網友求問，「還有人教孫子叫外公、外婆嗎？」文章曝光後，網友炸鍋直呼，「外省家庭分得很清楚」、「我們家一律不分，都叫阿公阿嬤」；也有人曝做恰當做法，「直接地區+阿公阿嬤來區分」。事實上，教育部辭典已把外公外婆加註為阿公阿嬤。

一名女網友在《毒姑九賤婆媳討論區》好奇發問，「現在還有人會教孫子叫外公、外婆嗎？」原PO坦言，自己印象中以前很常聽到這樣的稱呼，但近年家長們大多統一都叫阿公阿嬤，因此才會感到疑惑，想知道現在家庭還會不會特別教小孩這樣稱呼長輩。

感情更重要！網吵翻：一律叫阿公阿嬤

底下網友炸鍋討論，「不是都叫阿公阿嬤？」「遇到的是爺爺硬要小孩叫外公，搞得自己比較高尚的樣子。但我都直接說都是阿公」、「會加上地名以免小小孩混淆，例如基隆的阿公阿嬤、板橋的阿公阿嬤」、「我婆婆，超故意，好爛」、「外省家庭分得很清楚，媽媽這邊的就是外公外婆，爸爸那邊就是爺爺奶奶」、「我都跟小孩說，XX阿公、XX阿嬤 （XX=地名）」。

不過也有人緩頰，「其實這些都是名詞，重要的是這些稱謂裡面珍貴、真心的關心和互動」、「代名詞辨識人而已，感情如何比較重要吧」、「只是為了讓孩子辨別而已、稱呼而已，有什麼好計較」。

事實上，立委王婉諭在2022年指出，她的孩子不理解阿公、外公的名稱差異，直到教育部辭典中改善這項具性別歧視的說法，「我相信，不論是爸爸的爸媽，或是媽媽的爸媽，祖父祖母對於孫子的疼愛，一定都是滿滿的、不會有內外之分」。

實際打開教育部《國語辭典簡編本》，外公釋義為對媽媽的父親的稱呼，今亦稱「阿公」；外婆則是對媽媽的母親的稱呼，今亦稱「阿嬤」或「阿婆」。