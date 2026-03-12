遭藍支持者灌爆！蕭敬嚴狂刪留言＋封鎖　粉專酸：可以改名蕭禁言

▲蕭敬嚴。（圖／國民黨提供）

記者郭運興／台北報導

粉專政客爽11日開戰投入國民黨新北第11選區（汐止、金山、萬里）議員初選的蕭敬嚴，盤點過往在綠營政論節目攻擊國民黨、大酸同志的言論，痛批「到底哪來的臉」？曾被蕭敬嚴攻擊的立委徐巧芯、葉元之也喊話，「我唯一不支持」。後續，政客爽貼出截圖表示，有網友回報蕭敬嚴在刪留言+封鎖，幫大家截圖備存，蕭敬嚴刪了一晚上的留言，54則留言刪到剩7則支持他動蒜的，可以改名成為蕭敬逃或蕭禁言了。

政客爽11日以長文開戰蕭敬嚴，盤點昔日蕭敬嚴上綠營政論節目攻擊黨內的言論，立委徐巧芯、羅智強、葉元之、傅崐萁都曾遭到蕭敬嚴批評，政客爽痛批「到底哪來的臉，代表國民黨選議員」？徐巧芯、葉元之也轉發該貼文開轟。

後續，政客爽再度發文表示，蕭敬嚴是不是很怕？嚇到開始刪留言了哦？講自己什麼敢拚敢戰，上綠營政論奚落自己人不是很帶種嗎？原來是很敢封鎖異議留言？笑死。這點跟綠營同溫層很像啊！

政客爽表示，自己這個人有個不好的習慣，就是嘴完人後，會去觀察有沒有網友去批評，然後截圖做個備份。結果還真的有網友回報蕭敬嚴在刪留言+封鎖。

政客爽大酸，這樣自己就可以理解為什麼上綠營政論蕭敬嚴都馬上投降，打不過就逃，可以改名成為蕭敬逃或蕭禁言了。國民黨汐止金山萬里拒投蕭敬嚴。

政客爽也貼出截圖表示，幫大家截圖備存，蕭敬嚴刪了一晚上的留言，54則留言刪到剩7則支持他動蒜的。

▼藍營支持者灌爆蕭敬嚴粉專。（圖／翻攝自Facebook／政客爽）