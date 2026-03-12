　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭藍支持者灌爆！蕭敬嚴狂刪留言＋封鎖　粉專酸：可以改名蕭禁言

▲蕭敬嚴。（圖／國民黨提供）

▲蕭敬嚴。（圖／國民黨提供）

記者郭運興／台北報導

粉專政客爽11日開戰投入國民黨新北第11選區（汐止、金山、萬里）議員初選的蕭敬嚴，盤點過往在綠營政論節目攻擊國民黨、大酸同志的言論，痛批「到底哪來的臉」？曾被蕭敬嚴攻擊的立委徐巧芯、葉元之也喊話，「我唯一不支持」。後續，政客爽貼出截圖表示，有網友回報蕭敬嚴在刪留言+封鎖，幫大家截圖備存，蕭敬嚴刪了一晚上的留言，54則留言刪到剩7則支持他動蒜的，可以改名成為蕭敬逃或蕭禁言了。

政客爽11日以長文開戰蕭敬嚴，盤點昔日蕭敬嚴上綠營政論節目攻擊黨內的言論，立委徐巧芯、羅智強、葉元之、傅崐萁都曾遭到蕭敬嚴批評，政客爽痛批「到底哪來的臉，代表國民黨選議員」？徐巧芯、葉元之也轉發該貼文開轟。

後續，政客爽再度發文表示，蕭敬嚴是不是很怕？嚇到開始刪留言了哦？講自己什麼敢拚敢戰，上綠營政論奚落自己人不是很帶種嗎？原來是很敢封鎖異議留言？笑死。這點跟綠營同溫層很像啊！

政客爽表示，自己這個人有個不好的習慣，就是嘴完人後，會去觀察有沒有網友去批評，然後截圖做個備份。結果還真的有網友回報蕭敬嚴在刪留言+封鎖。

政客爽大酸，這樣自己就可以理解為什麼上綠營政論蕭敬嚴都馬上投降，打不過就逃，可以改名成為蕭敬逃或蕭禁言了。國民黨汐止金山萬里拒投蕭敬嚴。

政客爽也貼出截圖表示，幫大家截圖備存，蕭敬嚴刪了一晚上的留言，54則留言刪到剩7則支持他動蒜的。

▼藍營支持者灌爆蕭敬嚴粉專。（圖／翻攝自Facebook／政客爽）

▲▼藍營支持者灌爆蕭敬嚴粉專。（圖／翻攝自Facebook／政客爽）

蕭敬嚴徐巧芯汐止政客爽國民黨民進黨初選葉元之趙少康藍營支持者洗版

