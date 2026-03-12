女網紅全家離開杜拜「手續太麻煩」沒帶寵物犬　動保團體痛批





記者李振慧／綜合報導

中東局勢緊張許多外籍人士決定逃離杜拜，卻導致大量寵物被遺落在街頭，法國32歲女網紅布西亞加(Maddy Burciaga)近來也在網路上透露，她決定帶著全家遠離杜拜搬到模里西斯(Mauritius)，卻因為沒有攜帶寵物犬而挨轟。

手續太繁雜 女沒帶寵物出國挨批

女網紅布西亞加在IG上向她270多萬粉絲表示，由於攜帶寵物一起飛行的手續太過繁雜，所以在她前往模里西斯期間，會把寵物犬交由寵物保母照顧。消息曝光後引發動保團體La Ligue Des Animaux批評。

動保團體9日在推文中批評，「狗絕對不會為了自保而離開主人，牠們甚至願意為了陪伴主人而經歷戰爭，這就是差別」。貼文曝光後獲得190多萬點閱和破千則留言，許多人也留言譴責主人遺下寵物的行為。

反擊毀謗 女網紅強調沒棄養

布西亞加後來在社群網站上澄清，她並沒有拋棄她的狗，一家人只是暫時離開杜拜去度假散心，之後會再回來，「我永遠不會拋棄我的狗，我的狗是我的寶貝，牠是家庭的一分子」，並對在網路上留言毀謗她的人保留法律權利。