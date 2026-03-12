擁擠公車高速轉彎「窗戶竟噴碎」　26歲女乘客被彈出車外撞頭亡

▲女子靠車窗意外被彈出車外。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

巴西發生一起意外事件，一名26歲女子搭乘公車時，公車上乘客十分擁擠，靠在車窗上的她當公車高速轉彎時，車窗突然破裂導致她摔出車外，頭部撞擊地面身亡。

2寶媽搭公車 竟摔出車窗身亡

26歲女子雷娜塔(Renata Yassu Nakama)是一名育有2名孩子的母親，在當地一間零售公司擔任主管，同時在大學攻讀技術管理學位，她1月2日在聖塞巴斯蒂昂(São Sebastião)搭乘公車時，意外摔出公車身亡。

事件雖然發生在1月，但當地媒體近來曝光車上監視器畫面，讓事件再度獲得關注。畫面中可看到，公車上當時擠滿了人，沒想到公車高速轉彎時，車窗突然裂開，導致靠在車窗上的雷娜塔彈出車外。

雷娜塔意外摔出車外後，公車司機立刻停下車，獲救時雖然還活著，但3天後仍因傷勢過重身亡，2名孩子現在由她的父母幫忙照顧。

受害者身亡 家屬聲稱仍未獲得賠償

案件審理時，公車公司強調，當時載客數約77名乘客，人數沒有超過限制，但因為太擁擠，許多乘客擅自闖進禁止站立區域才會導致事件。

法院2月時裁定市議會和公車公司每月應向受害者家庭支付賠償金額，然而家屬聲稱，目前他們尚未收到。案件仍在進行審理中。