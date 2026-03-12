副教授對高中生「摸胸性騷」遭開罰公布姓名　校方：已無授課

▲黃維明因涉及性騷擾，遭北市社會局裁罰10萬元並公布姓名。（圖／取自學校網站）

記者許敏溶／台北報導

曾任台北市交響樂團團長的小提琴家黃維明，在擔任北部某私大音樂系副教授期間，對到校參訪的未成年學生襲胸性騷，經校方調查認定屬實，近日遭北市社會局依違反《兒少法》遭裁罰10萬元並公布姓名。校方低調表示，對於性平事件不便發表評論，該師已不是學校教職員。黃維明則在臉書表示，將透過正式管道捍衛自己的清白。

黃維明是國內知名小提琴家，過去曾捲入性騷爭議，在2024年時，更傳出對前來校園內參訪的未成年學生，進行摸胸、摸背及摸臀等不當行為。校方經過詳細調查後確認屬實，台北市社會局在今年2月公告，黃維明因為對學生有不當行為，違反《兒少法》第49條規定，裁罰10萬元並公布姓名。

對此，校方僅低調表示，對於性平事件不便發表評論，該師已不是學校教職員。記者查證該校音樂系網站，目前已經沒有黃維明資訊，但在113年的網站舊資料，黃維明仍是該校音樂系副教授，且還有開課。

黃維明則在臉書發文，表示面對近日媒體相關報導，雖然感到沉重與被誤解，但基於對司法與專業制度的尊重，選擇透過正式管道捍衛自己的清白。因案件已進入行政訴訟程序，關於案件細節，將全數交由司法公斷，不在社群平台上做無謂的爭辯。

黃維明指出，自己已經依法繳納，這是基於對法規制度的遵守，而非對指控事實的認可，並強調：「我對自己的專業操守有充分的信心，也會在法庭上據理力爭，直到清白被歸還的那一天。」

▼北市社會局公告黃維明涉及對未成年性騷擾。（圖／取自社家署網站）

