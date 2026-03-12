美國「末日飛機」現蹤加州　FBI示警：伊朗恐派無人機攻擊

▲水星是美軍16架「末日飛機」之一。（圖／翻攝臉書廷克空軍基地（Tinker Air Force Base））

記者詹雅婷／綜合報導

美國海軍E-6B水星（Mercury）有「末日飛機」之稱，但卻在過去2個月期間第二次出現在加州上空，引發外界關注。與此同時，聯邦調查局（FBI）警告伊朗可能試圖從海上對加州展開無人機突襲，軍事專家警告，伊朗的這波行動恐怕隨時會發動，而美國對此毫無準備。

美國末日飛機 再度現蹤

紐約郵報、CBS新聞等報導，美國海軍E-6B水星是美國爆發核戰時的總統緊急行動中心，能在地面指揮部癱瘓時維持全球通訊，控制轟炸機、飛彈、彈道飛彈潛艦，可在空中飛行長達12小時無需加油，若有空中加油則能飛得更久，大約等同可在空中移動的五角大廈。

美國海軍E-6B水星每架原始造價1億4170萬美元，今年初就曾出現在洛杉磯國際機場，當時就曾引發討論，如今又被發現周末期間飛越加州弗雷斯諾（Fresno）上空。根據機場方的說法，飛機當時進行約2小時的模擬降落，讓現場民眾看得目瞪口呆。

FBI示警 伊朗無人機恐襲加州

只不過就在一周前，聯邦調查局洛杉磯辦事處發布一份備忘錄給當地執法部門，內容警告，收到「未經證實」的情資顯示，2月初，伊朗據稱有意從美國本土海外不明船隻發動無人機突襲，鎖定加州境內未指明目標，以防美國對伊朗發動襲擊。備忘錄還稱，FBI對於潛在攻擊的時機、方法、目標或執行者皆無進一步資訊。

前美國陸軍情報與特戰部隊士兵維利科維奇（Brett Velicovich）表示，伊朗軍方擁有對加州目標發動無人機攻擊的技術、能力與動機，隨時可能使用無人機對加州發動致命攻擊，可透過星鏈從1000英里外的船隻發射，甚至可以從無人艇上發射，這些遠程單向攻擊無人機性能強大，能以蜂群戰術重創基礎設施或人口中心。

「我們對此根本毫無準備」，維利科維奇稱，伊朗戰略是散播恐懼，體育賽事、飯店、辦公大樓、政府機構、軍事基地都可能成為攻擊目標，防禦這類攻擊必須採取多層次措施，FBI警告執法部門與公眾可能發生攻擊的決定是正確的。

紐森：無即時威脅

面對恐慌，官方試圖降溫。加州州長紐森（Gavin Newsom）也透過社群平台X發文指出，「現階段並未察覺任何迫在眉睫的威脅，但我們仍為州內的任何緊急情況做足準備」。洛杉磯警察局表示正密切關注情勢，現階段並無已知或具體威脅，但將會持續做好準備，防範潛在威脅。

多名執法與情報官員向CBS新聞表示，該備忘錄並無具體已知威脅作為基礎，「這是未經證實資訊」。聯邦執法官員則稱，這只是標準作業程序，FBI定期與地方執法單位分享所有情資。