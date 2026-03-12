最新財產申報！最斜槓議員詹江村身家驚人　投資水族館、幼兒園

▲桃園市議員詹江村。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（12日）公布最新一期廉政公報，其中包含新北市議會、桃園市議會議員財產申報。昨日宣布不再連任的美女議員戴湘儀存款18萬、債務1610萬。桃園議長邱奕勝身家近億，網紅議員詹江村則是財力雄厚的斜槓議員，存款7007萬、還有包含多肉市集、水族館、幼兒園在內多項事業投資，同樣身家近億。

根據財產申報，昨日宣布不再連任的美女議員戴湘儀，名下有位於新北板橋的1筆土地、3筆建物，花費1050萬購入，存款18萬0605元、1筆保險，債務1610萬4917元，用於房貸長期分擔。

林金結名下有位於宜蘭、屏東、桃園、新北三峽、雙溪、板橋、泰山的12筆土地、9筆建物，存款2747萬7542元，股票總值1409萬5072元、基金943萬8576元、23筆保險，另有債務7438萬5025元，主要用於周轉。

桃園議長邱奕勝名下無任何不動產，存款1843萬856元、股票總值17萬3530元、5筆保險，債權6677萬元，都是私人借貸、股東往來，還有事業投資益百代公司500萬元，身家近億。

網紅議員詹江村名下無任何不動產，存款7007萬6258元、沒有股票投資，但詹江村相當斜槓，申報事業投資1662萬元，其中包含多肉市集有限公司、彩虹魚寵物水族百貨館、瑞恩帝兒幼稚園。

備註部分，詹江村過去投資的彩虹寵物美容店已經歇業，還有167萬9400元Tesla、賓士、國瑞汽車分別登記在幾間公司名下，支付寶、微信則有少數人民幣餘額。