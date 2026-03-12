副站長「翹班開車闖平交道」被列車撞　台鐵要懲處

▲闖行台鐵平交道的小客車駕駛竟是台鐵副站長。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵新埔=通霄間昨日有小客車闖越秋茂園平交道，遭貨物列車撞及，導致單線行車2小時，4列車延誤，肇事駕駛未受傷。然而，該名駕駛竟是台鐵副站長，且值勤時間就逕行開車離開，更違規闖行平交道。台鐵則將該名副站長調離現職靜待調查，後續將追究責任並懲處。

台鐵昨晚間7時08分新埔=通霄間發生有小客車違規闖越平交道，遭貨物列車撞上，台鐵第一時間通報小客車駕駛逃離未受傷，該區間一度採單線雙向行車，晚間8時54分路線才恢復雙線正常行車。該起事件也影響4列車延誤，旅客約780人受影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《ETtoday新聞雲》掌握，該名肇事駕駛竟是台鐵中部車站的副站長，當天替班新埔站日班值班站長，表定值勤時間為上午7時30分至當晚7時30分，但下班時間未到，該名副站長在晚間7時就逕自從行車室走向停車場，7時05分駕駛自小客車離開，3分鐘後就在秋茂園平交道違規闖行平交道並發生事故，身為台鐵員工明知闖越路線危險性卻依舊違規。

對此，台鐵公司表示，經查本案肇事車主為新埔站值班站長，當值日班為上午7時30分至晚間7時30分，雖夜班接班人員已提早7時到站，但蘇員疑似無故早退，原因待查證確認。

本案就蘇員肇事發生平交道事故部分，台鐵公司中區處已先將蘇員調離現職，靜待調查。待警方釐清案情後，依相關法律規定追究刑事、民事責任。其中已確定違反道交條例部分，將由警方裁罰。

台鐵表示，蘇員其勤惰狀況與工作紀律等議題，台鐵公司已著手調查，並於今早召開內部檢討會議，將儘速依據調查事實及結果，召開專案考成會議予以加重究責懲處。另造成車輛設備毀壞及營運損失，本公司將依法求償。

台鐵指出，為加強維護平交道安全，台鐵公司將持續與各縣市政府道安會報合作，加強安全宣導、交通聯防管理及違規取締，並持續強化平交道安全防護與告警系統功能。

鐵警今早也說明，經查汽車當事人蘇男駕駛自小客不明原因熄火於該平交道，即下車按緊急按鈕，惟仍與台鐵貨物列車7501次發生碰撞，無人受傷，並立即通報警方。蘇男於現場配合員警調查，未有肇事逃離情事。