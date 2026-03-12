　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

副站長「翹班開車闖平交道」被列車撞　台鐵要懲處

▲▼汽車闖行台鐵平交道遭貨物列車撞上。（圖／讀者提供）

▲闖行台鐵平交道的小客車駕駛竟是台鐵副站長。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵新埔=通霄間昨日有小客車闖越秋茂園平交道，遭貨物列車撞及，導致單線行車2小時，4列車延誤，肇事駕駛未受傷。然而，該名駕駛竟是台鐵副站長，且值勤時間就逕行開車離開，更違規闖行平交道。台鐵則將該名副站長調離現職靜待調查，後續將追究責任並懲處。

台鐵昨晚間7時08分新埔=通霄間發生有小客車違規闖越平交道，遭貨物列車撞上，台鐵第一時間通報小客車駕駛逃離未受傷，該區間一度採單線雙向行車，晚間8時54分路線才恢復雙線正常行車。該起事件也影響4列車延誤，旅客約780人受影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《ETtoday新聞雲》掌握，該名肇事駕駛竟是台鐵中部車站的副站長，當天替班新埔站日班值班站長，表定值勤時間為上午7時30分至當晚7時30分，但下班時間未到，該名副站長在晚間7時就逕自從行車室走向停車場，7時05分駕駛自小客車離開，3分鐘後就在秋茂園平交道違規闖行平交道並發生事故，身為台鐵員工明知闖越路線危險性卻依舊違規。

對此，台鐵公司表示，經查本案肇事車主為新埔站值班站長，當值日班為上午7時30分至晚間7時30分，雖夜班接班人員已提早7時到站，但蘇員疑似無故早退，原因待查證確認。

本案就蘇員肇事發生平交道事故部分，台鐵公司中區處已先將蘇員調離現職，靜待調查。待警方釐清案情後，依相關法律規定追究刑事、民事責任。其中已確定違反道交條例部分，將由警方裁罰。

台鐵表示，蘇員其勤惰狀況與工作紀律等議題，台鐵公司已著手調查，並於今早召開內部檢討會議，將儘速依據調查事實及結果，召開專案考成會議予以加重究責懲處。另造成車輛設備毀壞及營運損失，本公司將依法求償。

台鐵指出，為加強維護平交道安全，台鐵公司將持續與各縣市政府道安會報合作，加強安全宣導、交通聯防管理及違規取締，並持續強化平交道安全防護與告警系統功能。

鐵警今早也說明，經查汽車當事人蘇男駕駛自小客不明原因熄火於該平交道，即下車按緊急按鈕，惟仍與台鐵貨物列車7501次發生碰撞，無人受傷，並立即通報警方。蘇男於現場配合員警調查，未有肇事逃離情事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林志穎拿下「法拉利新馬王F80」車價破2億！親飛義大利原廠交
行人號誌「小綠人快走」將退場！
快訊／遭台網友灌爆IG！　文保景首度正面回應
義大利、美國晉級！　8強對戰組合出爐
川普啟動301調查　行政院：與美密切溝通「確保最佳待遇不打折
快訊／面板股買瘋了！1小時爆百萬張大量　雙雄霸榜人氣王
快訊／美國確定晉級！　義大利9比1痛擊墨西哥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開心！高雄和平國小畢旅飛日本　「京阪奈+環球影城」5天僅5千元

稱「韓澳大戰控分」太消極！韓式料理幫道歉　網罵爆：得罪兩邊

美國隊輸球又晉級　台南Josh「發功2次」全笑翻：敵不過國師

行人號誌「小綠人快走」將退場　交通部：閃爍會保留

華航第2架皮卡丘彩繪機亮相　4/2起首飛東京、西雅圖航線

快訊／13縣市低溫特報　今晚明晨下探10℃

入夜冷氣團南下有感降溫　明後天清晨再探10度以下

有長輩教孫子「叫外公外婆嗎」　網炸鍋：很故意！最恰當做法曝光

副教授對高中生「摸胸性騷」遭開罰公布姓名　校方：已無授課

放假回越南！交換生妹子激戰男友　返台確診梅毒「診間大崩潰」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

開心！高雄和平國小畢旅飛日本　「京阪奈+環球影城」5天僅5千元

稱「韓澳大戰控分」太消極！韓式料理幫道歉　網罵爆：得罪兩邊

美國隊輸球又晉級　台南Josh「發功2次」全笑翻：敵不過國師

行人號誌「小綠人快走」將退場　交通部：閃爍會保留

華航第2架皮卡丘彩繪機亮相　4/2起首飛東京、西雅圖航線

快訊／13縣市低溫特報　今晚明晨下探10℃

入夜冷氣團南下有感降溫　明後天清晨再探10度以下

有長輩教孫子「叫外公外婆嗎」　網炸鍋：很故意！最恰當做法曝光

副教授對高中生「摸胸性騷」遭開罰公布姓名　校方：已無授課

放假回越南！交換生妹子激戰男友　返台確診梅毒「診間大崩潰」

韓星大愛85度C「杜拜巧克力Q餅」3／12上市　DQ 奶昔優格新品好清爽

川普啟動301調查　民進黨團：遵守ART台美信賴度會增強、政府穩健因應

名主持人直播失控！遭諷一句「出拳狂毆女網紅」　全場驚恐：關鏡頭

帕斯坎提諾單場3轟打爆墨西哥　美國球迷狂讚：幫他立銅像

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

開心！高雄和平國小畢旅飛日本　「京阪奈+環球影城」5天僅5千元

趙傳揭祕7字歌名老習慣　演出太嗨遭嫌「太煽情」

徐巧芯葉元之嗆「唯一不支持」　蕭敬嚴：抹黑奧步霸凌手段請自重

趴引擎蓋阻止酒駕　女房仲遭甩飛摔死！伴侶二審仍判15年

秘境「巨人之手」工安意外！工人沒安全繩摔死　工地主任判6月

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

生活熱門新聞

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

費仔賺爛了！打完WBC「火速接代言」

探8℃！　挑戰強烈冷氣團

剩7℃！　強冷空氣又來了

交換生妹子激戰男友　確診梅毒「診間大崩潰」

1款餅乾「好吃到買整盒」　網推：好吃100萬倍

快訊／今彩539頭獎開出2注

春分「龍抬頭」土地公生日要來了　3生肖旺翻

跑摩鐵沒激戰？一票笑了：2女4男開房玩桌遊

10縣市再探10℃　氣象署：明天風很大

停車場見「4箭頭指3人」超問號！　實際用途曝光

副站長「翹班開車闖平交道」被列車撞　台鐵要懲處

事情大條了！　律師提醒詐騙手法：小心變代罪羔羊

更多熱門

相關新聞

闖平交道撞火車　肇事者竟是台鐵副站長

闖平交道撞火車　肇事者竟是台鐵副站長

台鐵自己人搞軌？苗栗縣通霄鎮昨（11）日發生火車撞轎車事故，雖然沒有造成人員傷亡，結果台鐵內部卻傳出肇事者竟是當地的新埔車站蘇姓副站長，懷疑蘇翹班早退、闖平交道肇事逃逸。不過，鐵路警察局今指出，蘇男稱車輛突然熄火，他按緊急按鈕後避難，配合警方調查，也沒有肇逃。

台鐵撞休旅車案外案！　爆是「自己人翹班闖平交道」還逃逸

台鐵撞休旅車案外案！　爆是「自己人翹班闖平交道」還逃逸

汽車闖平交道遭台鐵列車撞上　新埔=通霄單線行車

汽車闖平交道遭台鐵列車撞上　新埔=通霄單線行車

台鐵「鶯歌=桃園死傷事故」列車誤點　二結站也有號誌故障

台鐵「鶯歌=桃園死傷事故」列車誤點　二結站也有號誌故障

東部土木人才荒「高普考短缺65%」　台鐵成立培育基地

東部土木人才荒「高普考短缺65%」　台鐵成立培育基地

關鍵字：

台鐵平交道交通事故副站長列車延誤

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

快訊／五月天道歉了！緊急宣布：可免費進場

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面