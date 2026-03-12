美國隊輸球又晉級　台南Josh「發功2次」全笑翻：敵不過國師

▲經典賽美國隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄺郁庭／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）B組10日（台灣時間11日）在美國休士頓進行，美國隊爆冷門，以6比8輸給義大利。素有「反指標」稱號的台南Josh就在Threads發文，轉貼自己曾經講出「我無法想像美國隊被淘汰的可能」的截圖，自嘲「這麼沒有想像力還敢出來當YT」，引發熱論。

台南Josh先前曾貼出美國隊眾星雲集陣容，並說「我無法想像美國隊被淘汰的可能。」結果就在美國隊爆冷輸給義大利隊後，他轉貼截圖吐槽自己，「這麼沒有想像力還敢出來當YT。」

貼文在Threads曝光後掀起討論，球迷紛紛笑翻，「強如美國也還是敵不過東方的神秘力量」、「你不要再說了，上部影片說當水鬼拉韓國一起淘汰，結果韓國大勝晉級，美國被你一說要被淘汰了」、「你跟巴逆逆如果蓋廟我會去拜」、「科學的盡頭是玄學，玄學的盡頭是數學。」

台南Josh之後又在FB發文，「剛降落美國…然後可能沒有美國隊看了…」結果再次反指標，因為墨西哥與義大利之戰中，義大利終場以9比1大勝，確定以4戰全勝之姿拿下分組第1挺進8強；美國則以3勝1敗排名分組第2，同樣順利晉級。

網友見狀紛紛留言，「這篇文最終還是救了美國！」「神秘…力量…不可…輕忽…」、「美國人感謝你發話」、「我想看看玄學跟數學的鬥法」、「國師的施法範圍越來越遠了」、「美國隊：謝謝台灣國師，WBC我們回來了！」