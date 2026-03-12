WBC球員薪資榜！大谷竟然才第6　榜首年薪達20億

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）



記者張方瑀／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）於3月5日正式開打，各國頂尖大聯盟球星傾巢而出，星光熠熠的程度讓全球球迷熱血沸騰。根據美國薪資分析網站Spotrac數據統計，本次參賽球員的年薪排行榜，身為棒球界巨星的「二刀流」大谷翔平竟然沒擠進前5名，僅位居第6，而榜首的年薪更是一舉衝破6000萬美元。

以下盤點本次WBC參賽球員年薪排行榜前6名

▲WBC球員薪資榜。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）

第1名：索托（Juan Soto，多明尼加／紐約大都會）

本季年薪：6187.5萬美元（約台幣20億元）

傲視全場的第一名，正是去年季後簽下大聯盟史上最高額「15年7.65億美元」合約的索托。本季年薪高達6187萬美元，是目前多明尼加代表隊的隊長。

索托擁有驚人的選球眼與長打力，去年在紐約大都會繳出43轟、38盜的誇張數據。作為上屆經典賽打擊率高達4成的名將，他在本屆賽事的一舉一動都備受矚目。

第2名：小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，多明尼加／多倫多藍鳥）

本季年薪：4021萬4285美元（約台幣13億元）

多明尼加重砲小葛雷諾，在2025年4月與藍鳥簽下14年5億美元的超級巨約，本季年薪一舉衝破4000萬大關。

他在2021年曾與大谷翔平爭奪全壘打王勝出，去年更在世界大賽從大谷手中敲出全壘打。上一屆因傷退賽的他，今年終於能以完整狀態扛起多明尼加中心打線。

第3名：賈吉（Aaron Judge，美國／紐約洋基）

本季年薪：4000萬美元（約台幣12.9億元）

被譽為「MLB最強打者」的洋基隊長賈吉，以年薪4000萬美元位居第3。他曾以單季62轟打破美聯紀錄，生涯至今已三度獲選年度MVP。

賈吉此次早早表態參戰並擔任美國隊隊長，其強大火力無疑是各國投手的最大噩夢。

第4名：布萊格曼（Alex Bregman，美國／芝加哥小熊）

本季年薪：3500萬美元（約台幣11.3億元）

明星三壘手布萊格曼去年季後以5年1.75億美元合約轉戰小熊，成為今永昇太、鈴木誠也的隊友。

布萊格曼曾在2019年奪得銀棒獎、2024年摘下金手套。相較於2017年入選時的青澀，本屆他已成為美國隊內野不動的先發主力。

第5名：史庫柏（Tarik Skubal，美國／底特律老虎）

本季年薪：3200萬美元（約台幣10.3億元）

現役MLB「最強左投」史庫柏，去年季後透過薪資仲裁贏得破紀錄的3200萬美元年薪。

他連續兩年奪下賽揚獎，更在2024年包辦勝投、三振、防禦率「投手三冠王」。史庫柏憑藉平均157公里的火球宰制賽場，本屆代表美國隊出戰英國，先發3局僅失1分。

第6名：大谷翔平（日本／洛杉磯道奇）

本季年薪：2821萬6944美元（約台幣9.1億元）

身為日本代表隊的薪資領頭羊，大谷翔平在2023年季後以10年7億美元的破紀錄合約加盟道奇，但由於合約包含絕大部分的「延遲支付」，使其本季實領年薪僅位居第6。

大谷去年球季即便處於復健階段，仍達成連兩年50轟壯舉，並奪下生涯第4座 MVP，本屆WBC他雖暫無登板計畫，仍以指定打擊身份率領球隊前進。