美以炸伊朗成「台海預演」？　專家示警：共軍恐轟日韓菲美軍基地

▲ 沙烏地阿拉伯首都利雅德也遭伊朗報復攻擊 。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美以聯合空襲伊朗後，德黑蘭對中東地區美軍基地發動報復攻擊，恐怕成為未來台海衝突的預演腳本。多名國際安全專家警告，若台海爆發軍事衝突，中國極可能仿效伊朗模式，對日本、南韓、菲律賓等亞太地區美軍基地發動大規模攻擊，且破壞力將遠超伊朗。

伊朗報復空襲 中東11座美軍設施受損

伊朗為報復美以2月28日以來的大規模空襲，向沙烏地阿拉伯、卡達、科威特等波斯灣國家境內美軍設施發動飛彈與無人機攻擊，包括卡達烏代德空軍基地（Al-Udeid Air Base），即中東最大美軍基地，也是美國中央司令部區域總部所在地。據《紐約時報》11日引述美國官員說法，中東地區至少11座美軍基地或設施受損，約占該區域美軍基地總數的一半。

專家示警：台海衝突恐複製伊朗模式

根據港媒《南華早報》，布朗大學華生國際公共事務學院資深研究員高德斯坦（Lyle Goldstein）指出，「伊朗攻擊波斯灣周邊美軍基地的行動，確實突顯出台海情勢一旦升溫，中國很可能將整個亞太地區的美軍基地列為打擊目標」，且駐紮日本、菲律賓和南韓的美軍部隊長期以來本就被認為容易遭受中國大規模攻擊。

根據美國國會研究服務處（CRS）2024年報告，印太地區目前有24座美軍常駐基地，另有20處美國國防部可使用的軍事設施。主要據點包括位於日本沖繩的嘉手納空軍基地，即東亞最大美軍空軍基地，以及南韓平澤的韓福瑞營，距離首爾僅約64公里。菲律賓則在2023年將開放美軍使用的軍事據點擴增至9處，且有3處位於距離台灣不遠的呂宋島。

中國飛彈威脅遠超伊朗 精準度更高

亞洲協會政策研究所中國分析中心資深研究員莫里斯（Lyle Morris）警告，「中國對亞洲美軍基地造成的破壞將遠超過伊朗目前在中東的作為，且精準度也會更高」，若美國在中東面對伊朗飛彈攻擊都顯得脆弱，那麼在亞洲面對中國飛彈威脅時，問題將更加嚴峻。

高德斯坦進一步分析，中國在飛彈與無人機攻擊等各項軍事能力上，無論質或量都將優於伊朗，「中國擁有足夠能力在軍事衝突爆發的最初幾小時內就對區域內美軍基地造成嚴重破壞。」不過他也指出，若美國決定不介入兩岸衝突，「我相信中國也會相應地克制行動，避免攻擊更廣泛區域的美軍基地。」

日韓成主要目標 菲律賓角色類似波灣

高德斯坦補充，華府在亞洲的盟友與中東夥伴有顯著差異，日本和南韓等國更為強大，在華府戰略考量中份量更重，在任何衝突中都能帶來更大火力和防禦能力，但這也意味他們將成為解放軍的主要目標。相較之下，菲律賓的角色更類似美國在波斯灣的盟友，雖可提供基地使用權，但在軍事、經濟和外交影響力方面較為有限。