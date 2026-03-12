怒了！藍支持者洗版趙少康挺蕭敬嚴貼文　狂轟：你確定支持背骨仔？

▲趙少康陪同蕭敬嚴拜票。（圖／翻攝自Facebook／蕭敬嚴）

記者郭運興／台北報導

粉專政客爽11日開戰投入國民黨新北第11選區（汐止、金山、萬里）議員初選的蕭敬嚴，盤點過往在綠營政論節目攻擊國民黨、大酸同志的言論，痛批「到底哪來的臉」？曾被蕭敬嚴攻擊的立委徐巧芯、葉元之也喊話，「我唯一不支持」。而大批不滿的藍營支持者因至蕭敬嚴粉專留言遭到刪除，紛紛轉向力挺蕭敬嚴、陪同拜票的前中廣董事長趙少康粉專留言，批評「趙大哥你確定支持這位」、「背骨仔不支持」、「他是『戰鬥藍』還是『鬥藍』啊」。

政客爽11日以長文開戰蕭敬嚴，盤點昔日蕭敬嚴上綠營政論節目攻擊黨內的言論，立委徐巧芯、羅智強、葉元之、傅崐萁都曾遭到蕭敬嚴批評，政客爽痛批「到底哪來的臉，代表國民黨選議員」？

徐巧芯轉發該爽貼文表示，「我唯一不支持是這一位蕭敬嚴，在綠營節目對國民黨不問是非、長期嘲諷、披著國民黨的招牌幫著民進黨講話，這種人才，為什麼不去參加民進黨初選啊」？

葉元之也表示，「大罷免時，藍白兄弟姐妹大家努力反罷，唯有這位蕭先生是跟綠營一起搞罷免，如果國民黨提名他，等於是幫民進黨在汐止多爭取一席」。

特別的是，不滿蕭敬嚴的大批藍營支持者至粉專留言批評，未料卻遭不斷刪除，因此轉向11日曾陪同蕭敬嚴拜票並且發文力挺的趙少康粉專留言，支持者紛紛批評「趙大哥你確定支持這位」、「這種內奸都在支持，水喔」、「絕對不支持窩裡反」、「背骨仔不支持」、「他是『戰鬥藍』還是『鬥藍』啊」、「藍營的背骨仔，讓他初選就下去啦」、「這個值得支持的話你也該退了」、「數落自己人最厲害」。

▼政客爽開戰蕭敬嚴。（圖／翻攝自Facebook／蕭敬嚴）