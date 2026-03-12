　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

闖平交道撞火車！肇事者是台鐵副站長　蹺班釀禍辯「車子故障」

▲台鐵新埔蘇姓副站長（左1）駕車疑似闖平交道跟列車碰撞，蘇遭質疑早退、肇事逃逸，警方今指蘇未肇逃、沒有酒駕。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲台鐵新埔蘇姓副站長（左1）駕車疑似闖平交道跟列車碰撞，蘇遭質疑早退、肇事逃逸，警方今指蘇未肇逃、沒有酒駕。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

台鐵自己人搞軌？苗栗縣通霄鎮昨（11）日發生火車撞轎車事故，雖然沒有造成人員傷亡，結果台鐵內部卻傳出肇事者竟是當地的新埔車站蘇姓副站長，懷疑蘇翹班早退、闖平交道肇事逃逸。不過，鐵路警察局今證實，蘇男稱車輛突然熄火，他按緊急按鈕後避難，配合警方調查，也沒有肇逃。

昨晚7時08分許，台鐵7501次貨車列車，行經通霄鎮新埔站與通霄站區間東正線、秋茂園平交道時，1輛休旅車疑似違規闖越平交道，遭列車撞擊，蘇姓轎車駕駛（51歲）未受傷、沒有酒駕問題。起初外界以為是單純事故，但網傳蘇姓駕駛是台鐵內部員工，疑似翹班期間肇事，還棄車逃逸神隱，引發熱議。

▲台鐵新埔蘇姓副站長駕車疑似闖平交道跟列車碰撞，蘇遭質疑早退、肇事逃逸，警方今指蘇未肇逃、沒有酒駕。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲台鐵新埔蘇姓副站長駕車疑似闖平交道跟列車碰撞，蘇遭質疑早退、肇事逃逸，警方今指蘇未肇逃、沒有酒駕。（圖／記者楊永盛翻攝）

臉書粉專「三鐵事故通報平台」爆料，開車撞火車的其實是台鐵自己人，還被查出辦公室的退勤紀錄寫晚間7點30分，結果人卻早退，晚間7點08分在平交道發生事故，等於在值勤時間擅離職守，若人早已離開，退勤紀錄又是誰簽的？

「三鐵事故通報平台」表示，更誇張的是，肇事者是台鐵新埔站的「長官」，肇事後失聯5小時，現場也找不到人，「可能知道自己闖一條大的，賠不起還要背上官司跑掉了」粉專轉發批評指出，有些人真的不配談「專業」，闖越平交道遭撞擊的不是一般路人，而是明明熟悉鐵路運作、理應更清楚安全規範的人。

▲台鐵新埔蘇姓副站長駕車疑似闖平交道跟列車碰撞，蘇遭質疑早退、肇事逃逸，警方今指蘇未肇逃、沒有酒駕。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲台鐵新埔蘇姓副站長駕車疑似闖平交道跟列車碰撞，蘇遭質疑早退、肇事逃逸，警方今指蘇未肇逃、沒有酒駕。（圖／記者楊永盛翻攝）

許多網友紛紛留言，「原來是自己人」、「不是喝了在躲等酒退判比較輕，就是吸了」、「太扯啦，撞自己公司車，這樣要怎麼賠」、「早退+肇事逃逸，有夠扯」、「新埔的...副....長」、「棄車逃逸，搞不好還酒駕，不敢出面」、「聽說是副ㄓㄓ」、「看來有人要起飛啦」。

對此，鐵路警察局今早公佈初步調查結果，蘇男駕駛自稱，休旅車不明原因熄火在該平交道，他即下車按緊急按鈕，但仍與臺鐵貨物列車7501次發生碰撞，無人受傷，並立即通報警方，案發後蘇男在現場配合員警調查，並未有肇事逃離情事。

據指出，新埔火車站站有3位副站長輪班，每人值班12小時，昨晚蘇姓副站長確實提早下班，跟晚班的副站長完成交接才離開新埔站。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林志穎拿下「法拉利新馬王F80」車價破2億！親飛義大利原廠交
行人號誌「小綠人快走」將退場！
快訊／遭台網友灌爆IG！　文保景首度正面回應
義大利、美國晉級！　8強對戰組合出爐
川普啟動301調查　行政院：與美密切溝通「確保最佳待遇不打折
快訊／面板股買瘋了！1小時爆百萬張大量　雙雄霸榜人氣王
快訊／美國確定晉級！　義大利9比1痛擊墨西哥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

趴引擎蓋阻止酒駕　女房仲遭甩飛摔死！伴侶二審仍判15年

秘境「巨人之手」工安意外！工人沒安全繩摔死　工地主任判6月

徒手掰車廂「鳳山大盜」狂掃現金　苦主連2天被偷1萬氣炸

繳120萬看不到自己塔位　天道盟12人騙4年...大賺4千萬黑心錢

遭疑黑吃黑　女車手被囚摩鐵2天凌虐！雙煞嗆「找人輪姦」

台南機車行火警！夫救中風妻燒成焦屍雙亡　波及8戶現場慘況曝

又是毒駕！屏東29歲男自撞電桿　下車揮長刀還拿球棒砸車

員林市公所前課長驚傳山難　老同事集氣：一定要平安回來

騎車衝法務部、潑漆北檢　「抗議魔人」田山盛國被起訴

屏156線驚見男子陳屍路旁！機車斜倒　警報請相驗查死因

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

趴引擎蓋阻止酒駕　女房仲遭甩飛摔死！伴侶二審仍判15年

秘境「巨人之手」工安意外！工人沒安全繩摔死　工地主任判6月

徒手掰車廂「鳳山大盜」狂掃現金　苦主連2天被偷1萬氣炸

繳120萬看不到自己塔位　天道盟12人騙4年...大賺4千萬黑心錢

遭疑黑吃黑　女車手被囚摩鐵2天凌虐！雙煞嗆「找人輪姦」

台南機車行火警！夫救中風妻燒成焦屍雙亡　波及8戶現場慘況曝

又是毒駕！屏東29歲男自撞電桿　下車揮長刀還拿球棒砸車

員林市公所前課長驚傳山難　老同事集氣：一定要平安回來

騎車衝法務部、潑漆北檢　「抗議魔人」田山盛國被起訴

屏156線驚見男子陳屍路旁！機車斜倒　警報請相驗查死因

名主持人直播失控！遭諷一句「出拳狂毆女網紅」　全場驚恐：關鏡頭

帕斯坎提諾單場3轟打爆墨西哥　美國球迷狂讚：幫他立銅像

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

開心！高雄和平國小畢旅飛日本　「京阪奈+環球影城」5天僅5千元

趙傳揭祕7字歌名老習慣　演出太嗨遭嫌「太煽情」

徐巧芯葉元之嗆「唯一不支持」　蕭敬嚴：抹黑奧步霸凌手段請自重

趴引擎蓋阻止酒駕　女房仲遭甩飛摔死！伴侶二審仍判15年

秘境「巨人之手」工安意外！工人沒安全繩摔死　工地主任判6月

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

Energy書偉辣妻卸貨倒數！懷雙胞胎「挺肚最後一飛」不科學身材全被拍

【開罰扣照GG了】紅牌重機慢車道野蠻超車　擊落21歲騎士還肇逃

社會熱門新聞

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

女子坐大怒神後死亡　母求償千萬再敗訴

高雄妹爛醉上錯車遭性侵！他被勸阻仍逞慾下場慘

錯怪台灣小吃　澳男來台作證託律師道歉

台南機車行老闆「為救臥床妻」回火場！　夫妻倆慘成焦屍

殺妻奇案！　5年後真相大反轉

男單攻西巒大山失聯！傳訊求救：我發生山難

快訊／高雄25歲騎士「疑闖紅燈」遭大貨車撞死！

台鐵撞休旅車案外案！　爆是「自己人翹班闖平交道」還逃逸

泰式主廚欠稅280萬　獨臂刀王背景曝光

台韓大戰延長賽竟要去補習　國三生負氣離家

單車男攔車理論　前議員慘被敲頭

加入張忠謀讀書會？熱心男捐200萬被騙

更多熱門

相關新聞

副站長「翹班開車闖平交道」被列車撞　台鐵要懲處

副站長「翹班開車闖平交道」被列車撞　台鐵要懲處

台鐵昨(12日)晚間新埔=通霄間發生小客車闖越秋茂園平交道，遭貨物列車撞及，導致單線行車2小時，害4列車延誤，肇事駕駛逃離未受傷，該名罩逃駕駛身分曝光，竟是台鐵副站長釀禍，且值勤時間就逕行開車離開更違規闖行平交道。台鐵則將該名副站長調離現職靜待調查，後續將追究責任並懲處。

台鐵撞休旅車案外案！　爆是「自己人翹班闖平交道」還逃逸

台鐵撞休旅車案外案！　爆是「自己人翹班闖平交道」還逃逸

汽車闖平交道遭台鐵列車撞上　新埔=通霄單線行車

汽車闖平交道遭台鐵列車撞上　新埔=通霄單線行車

台鐵「鶯歌=桃園死傷事故」列車誤點　二結站也有號誌故障

台鐵「鶯歌=桃園死傷事故」列車誤點　二結站也有號誌故障

東部土木人才荒「高普考短缺65%」　台鐵成立培育基地

東部土木人才荒「高普考短缺65%」　台鐵成立培育基地

關鍵字：

台鐵闖平交道新埔站肇事早退

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

快訊／五月天道歉了！緊急宣布：可免費進場

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面