闖平交道撞火車！肇事者是台鐵副站長　蹺班釀禍辯「車子故障」

▲台鐵新埔蘇姓副站長（左1）駕車疑似闖平交道跟列車碰撞，蘇遭質疑早退、肇事逃逸，警方今指蘇未肇逃、沒有酒駕。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

台鐵自己人搞軌？苗栗縣通霄鎮昨（11）日發生火車撞轎車事故，雖然沒有造成人員傷亡，結果台鐵內部卻傳出肇事者竟是當地的新埔車站蘇姓副站長，懷疑蘇翹班早退、闖平交道肇事逃逸。不過，鐵路警察局今證實，蘇男稱車輛突然熄火，他按緊急按鈕後避難，配合警方調查，也沒有肇逃。

昨晚7時08分許，台鐵7501次貨車列車，行經通霄鎮新埔站與通霄站區間東正線、秋茂園平交道時，1輛休旅車疑似違規闖越平交道，遭列車撞擊，蘇姓轎車駕駛（51歲）未受傷、沒有酒駕問題。起初外界以為是單純事故，但網傳蘇姓駕駛是台鐵內部員工，疑似翹班期間肇事，還棄車逃逸神隱，引發熱議。

臉書粉專「三鐵事故通報平台」爆料，開車撞火車的其實是台鐵自己人，還被查出辦公室的退勤紀錄寫晚間7點30分，結果人卻早退，晚間7點08分在平交道發生事故，等於在值勤時間擅離職守，若人早已離開，退勤紀錄又是誰簽的？

「三鐵事故通報平台」表示，更誇張的是，肇事者是台鐵新埔站的「長官」，肇事後失聯5小時，現場也找不到人，「可能知道自己闖一條大的，賠不起還要背上官司跑掉了」粉專轉發批評指出，有些人真的不配談「專業」，闖越平交道遭撞擊的不是一般路人，而是明明熟悉鐵路運作、理應更清楚安全規範的人。

許多網友紛紛留言，「原來是自己人」、「不是喝了在躲等酒退判比較輕，就是吸了」、「太扯啦，撞自己公司車，這樣要怎麼賠」、「早退+肇事逃逸，有夠扯」、「新埔的...副....長」、「棄車逃逸，搞不好還酒駕，不敢出面」、「聽說是副ㄓㄓ」、「看來有人要起飛啦」。

對此，鐵路警察局今早公佈初步調查結果，蘇男駕駛自稱，休旅車不明原因熄火在該平交道，他即下車按緊急按鈕，但仍與臺鐵貨物列車7501次發生碰撞，無人受傷，並立即通報警方，案發後蘇男在現場配合員警調查，並未有肇事逃離情事。

據指出，新埔火車站站有3位副站長輪班，每人值班12小時，昨晚蘇姓副站長確實提早下班，跟晚班的副站長完成交接才離開新埔站。