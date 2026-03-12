　
國際

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

▲▼ 美以空襲破壞伊朗歷史悠久的文化遺產，四十柱宮（Chehel Sotoun）滿地碎石。（圖／路透）

▲ 四十柱宮滿地碎石。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國與以色列軍事行動破壞許多歷史悠久的伊朗文化遺產，點燃當地民眾怒火。伊朗文化遺產部指出，多處列入聯合國教科文組織世界遺產名錄的歷史建築遭到嚴重破壞，這些屹立數百年的文明瑰寶如今在現代武器攻擊下滿目瘡痍。

17世紀宮殿遭空襲破壞　壁畫瓷磚碎滿地

《紐約時報》報導，位於伊斯法罕市的阿里卡普宮（Ali Qapu Palace）和四十柱宮（Chehel Sotoun）在9日的空襲中受損嚴重，這2座建於17世紀薩法維王朝時期的宮殿是伊朗最引以為傲的文化象徵。官媒公布的畫面顯示，宮殿內彩繪壁畫掉落地面，花卉瓷磚摔成碎片，手工雕刻的木板從牆壁和天花板上被炸飛，排列成精緻星形和六角形圖案的小鏡片散落滿地。

爆炸威力更將擁有千年歷史的聚禮清真寺（Jameh Mosque）代表性的藍綠色瓷磚震落一地，政府公開的畫面可見清真寺後方升起巨大煙霧。這座以波斯文字裝飾、色彩鮮豔的尖塔和圓頂聞名的清真寺，被譽為波斯與伊斯蘭建築的瑰寶。

攻擊省長辦公室　波及周邊文化地標

伊朗官員指出，以色列打擊伊斯法罕的目標是省長辦公室，該建築位於納克什賈汗廣場（Naqshe Jahan Square）附近，眾多文化地標都在攻擊範圍內，這座占地964000平方英尺、建於1598年的廣場以中央壯麗的綠色花園、迷宮般的市集及裝飾著波斯書法的高聳宮殿和藍綠色圓頂著稱。

德黑蘭市中心一處警察局上周遭襲，波及鄰近的古列斯坦宮（Golestan Palace），這座宮殿可追溯至14世紀，後來成為卡扎爾王朝王座所在地，其著名的鏡廳被震碎，對稱的花園佈滿瓦礫。

此外，位於洛雷斯坦省霍拉馬巴德市、建於西元220年至650年薩珊王朝時期的古堡沙普爾卡斯特城堡（Shapur Khast Castle）和法拉克奧阿夫拉克城堡（Falak ol-Aflak）都在8日的空襲中嚴重受損。

▼ 建於14世紀的古列斯坦宮嚴重受損。（圖／路透）

▲▼ 美以空襲破壞伊朗歷史悠久的文化遺產，建於14世紀的古列斯坦宮（Golestan Palace）受損。（圖／路透）

▲▼ 美以空襲破壞伊朗歷史悠久的文化遺產，建於14世紀的古列斯坦宮（Golestan Palace）嚴重受損。（圖／路透）

▲▼ 美以空襲破壞伊朗歷史悠久的文化遺產，建於14世紀的古列斯坦宮（Golestan Palace）嚴重受損。（圖／路透）

聯合國證實世界遺產受損　提供座標仍難逃砲火

聯合國教科文組織發言人阿吉瓦努（Monia Adjiwanou）表示，已確認伊朗多處世界遺產遭到破壞，強調該組織「對中東地區文化遺產遺址遭破壞的報導深表關切」，尤其是伊朗及鄰國。他們上周才聲明強調文化財產受到國際法保護，並已向衝突各方提供世界遺產名錄和國家象徵的地理座標，希望能免於砲火。

伊朗文化遺產部表示，已按照國際戰時慣例，在所有文化遺產遺址掛上藍旗，向以色列和美國戰機發出受保護的信號，但未能奏效。以色列軍方稱並未直接瞄準這些文化遺址，但未回應關於攻擊附近目標導致文化遺址受損的問題。

學者悲痛：記憶正被摧毀

伊朗知名學者和研究員納賈菲（Mojtaba Najafi）悲痛發文表示，「對我來說，古代遺跡和人命一樣重要，因為它們連結了我和過去。它們的毀滅意味著我的記憶也正被摧毀。」布蘭戴斯大學中東研究中心研究主任索赫拉比（Naghmeh Sohrabi）指出，「這些遺址承載著超越意識形態的歷史記憶，它們是美麗與創造活生生的紀念碑，不僅屬於伊朗人，更屬於全世界。」

伊朗紅新月會10日表示，自2月28日衝突爆發以來，近萬座民用建築在空襲中被摧毀或損壞，其中7493座為住宅、1617座為商業建築、32座醫療和製藥設施、65座學校和教育場所，以及至少6處文化遺址。

伊斯法罕省長賈馬利內賈德（Mehdi Jamalinejad）譴責這些攻擊是野蠻行為，「他們正用最先進的武器攻擊世界上最古老的文明象徵。」

03/10 全台詐欺最新數據

精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光
「菲女郎」出事！　金元萱遭移送檢方
日媒C組最佳陣容！　中華隊「3人入選」比韓國、澳洲還多
費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰
政院曾召軍方、民航局開機密會議　徐巧芯：卓榮泰包機是公務
中信兄弟女神證實退團！　泛淚說原因：真的不是因為懷孕
陳芳語「沒穿bra」只靠兩條線撐！街頭緊勾男友被拍

安理會通過譴責伊朗報復攻擊　中俄棄權

安理會通過譴責伊朗報復攻擊　中俄棄權

聯合國安全理事會11日以壓倒性票數通過巴林提起的決議案，譴責伊朗在中東地區發動的報復性攻擊。這項決議由6個波斯灣國家及約旦共同提出，獲得15個安理會成員國中美英法等13國支持，僅中國和俄羅斯棄權。

奪取伊朗濃縮鈾「必派特種部隊」

奪取伊朗濃縮鈾「必派特種部隊」

伊朗濃縮鈾下落曝光？

伊朗濃縮鈾下落曝光？

聯合國婦女大會將召開　紐約街頭、小黃滿是台灣「蘭花女力」

聯合國婦女大會將召開　紐約街頭、小黃滿是台灣「蘭花女力」

聯合國駐軍遭飛彈轟炸　秘書長警告

聯合國駐軍遭飛彈轟炸　秘書長警告

伊朗文化世界遺產空襲破壞伊斯法罕聯合國

