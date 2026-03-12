譴責伊朗報復攻擊！聯合國安理會13國壓倒性通過　中俄棄權

▲ 聯合國安理會11日就伊朗與中東局勢相關決議案進行表決。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

聯合國安全理事會11日以壓倒性票數通過巴林提起的決議案，譴責伊朗在中東地區發動的報復性攻擊。這項決議由6個波斯灣國家及約旦共同提出，獲得15個安理會成員國中美英法等13國支持，僅中國和俄羅斯棄權。

135國團結反對伊朗封鎖海峽

《紐約時報》報導，這項決議在全球135個國家促成之下通過，顯示各國廣泛團結，反對伊朗封鎖荷莫茲海峽並威脅全球經濟的行為。美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）表示，「135個國家與你們站在一起」，儘管美國已退出多個聯合國組織，但他強調這正是聯合國宗旨，展現國際社會對遭受伊朗報復國家的強力支持。

進行表決之際，美以對伊朗軍事行動已邁入第12天，伊朗報復範圍遍及中東。巴林駐聯合國代表阿爾羅瓦伊（Jamal Fares Alrowaiei）說道，「我對你們說話的此刻警報聲正在響起」，指控伊朗攻擊對其不構成威脅的國家，造成平民傷亡和基礎設施損毀。

伊朗轟決議虛偽 批美國是侵略者

伊朗代表伊拉瓦尼（Amir-Saeid Iravan）則批評這是安理會「令人極為遺憾的一天」，指責安理會濫用職責，美國更濫用輪值主席國地位。他強調，華府才是這場戰爭的侵略者，導致最高領袖哈米尼等人喪生，且至今造成逾1348名平民喪命，其中包括兒童，直言這項譴責伊朗的決議在現實狀況下顯得相當虛偽。

俄羅斯替代方案被否決

安理會同時否決俄羅斯提出的替代方案，該提案敦促結束中東衝突，譴責對平民及民生基礎設施的攻擊，並呼籲進行談判，但未點名任何國家，最終僅俄羅斯、中國、巴基斯坦及索馬利亞4國支持，美國和拉脫維亞投下反對票，其餘成員國棄權。