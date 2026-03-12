　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

首創台日城市「聯合訪美」　陳其邁合體熊本縣串聯半導體聚落

▲▼ 陳其邁出訪首創台日城市「聯合訪美」　合體熊本縣串聯半導體聚落。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市府團隊與熊本縣廳組成組成「台日城市聯合訪美團」，雙方11日於桃園國際機場會合。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁於台灣時間11日率市府訪團啟程赴美，本次出訪創下台灣城市外交新典範，首度由高雄市政府與日本熊本縣廳組成「台日城市聯合訪美團」，攜手強化橫跨太平洋的半導體先進製程戰略連結，落實台美日三方在半導體供應鏈的韌性布局。

陳其邁特別感謝熊本縣木村敬知事指派副知事竹內信義率團出訪，領導縣府團隊展現高度效率與行動力，與高雄市政府密切合作，共同促成此次台日城市攜手訪美的重要行程，為深化跨國產業合作與城市交流奠定基礎。

高雄市府團隊與熊本縣廳雙方11日於桃園國際機場會合並進行會晤，高雄市長陳其邁與日本熊本縣副知事竹內信義對談聚焦全球供應鏈韌性，此行高雄與熊本將與亞利桑那州產官學界交流，針對半導體、智慧城市發展及跨國專業人才交流等議題，深化三方合作。此次台日城市首度聯合訪美，具有重要象徵與實質意義。

陳其邁指出，隨著台積電分別於高雄、美國亞利桑那州鳳凰城及日本熊本縣投資設立先進製程晶圓廠，三地在全球半導體產業鏈中已形成緊密連結，也確立了不可替代的戰略地位。市府將持續深化與熊本縣的交流合作，積極尋求各項產業合作機會，以開放、務實的態度推動台美日三方實質合作，打造更具韌性與競爭力的國際產業夥伴關係。

▲▼ 陳其邁出訪首創台日城市「聯合訪美」　合體熊本縣串聯半導體聚落。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁特別感謝熊本縣木村敬知事，指派副知事竹內信義率團出訪，領導縣府團隊展現高度效率，共同促成台日城市攜手訪美。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 陳其邁出訪首創台日城市「聯合訪美」　合體熊本縣串聯半導體聚落。（圖／記者賴文萱翻攝）

熊本縣副知事竹內信義表示，木村敬知事高度重視與友好城市高雄市的聯合出訪。他認為，此次行程有助於強化企業間的半導體合作，特別是面對當前全球產業競爭，人才培育已成為三方共同的核心課題。透過此次與亞利桑那產官學界的對話，將為三地在高科技產業的人才儲備與技術對接注入新量能。

高雄市政府行政暨國際處長張硯卿補充說明，高雄與熊本長期合作基礎深厚，自2013年簽署合作備忘錄，2017年正式締結友好城市以來，雙方在觀光、教育及文化領域交流密切。隨著高雄與熊本直航航線復飛，兩地人員往來更加頻繁。

因應城市半導體產業發展，雙方對產業轉型帶來的挑戰，高雄與熊本之間密切互訪，針對城市治理、基礎建設需求及產業轉型深入交換意見。

未來，高雄也將持續推動在產業、人才、智慧城市及教育等多元領域的國際合作，與熊本攜手強化台日城市在全球科技產業鏈中的戰略角色，共同為區域經濟發展與供應鏈韌性作出貢獻。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林志穎拿下「法拉利新馬王F80」車價破2億！親飛義大利原廠交
行人號誌「小綠人快走」將退場！
快訊／遭台網友灌爆IG！　文保景首度正面回應
義大利、美國晉級！　8強對戰組合出爐
川普啟動301調查　行政院：與美密切溝通「確保最佳待遇不打折
快訊／面板股買瘋了！1小時爆百萬張大量　雙雄霸榜人氣王
快訊／美國確定晉級！　義大利9比1痛擊墨西哥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徐巧芯葉元之嗆「唯一不支持」　蕭敬嚴：抹黑奧步霸凌手段請自重

孫中山逝世101週年紀念　鄭麗文盼台灣成「東洋燈塔」：拿回話語權

中國稱助台人中轉返台　林楚茵：國民黨自甘淪為中國認知作戰擴音器

川普啟動301調查　行政院：與美密切溝通「確保最佳待遇不打折」

最新財產申報！最斜槓議員詹江村身家驚人　投資水族館、幼兒園

遭藍支持者灌爆！蕭敬嚴狂刪留言＋封鎖　粉專酸：可以改名蕭禁言

高中生畫鄭麗文哏圖慘遭藍粉出征　國民黨：支持者發聲很自然

李四川戰新北喊「開工囉」　馬上見侯友宜喊：公務員也能出頭天

怒了！藍支持者洗版趙少康挺蕭敬嚴貼文　狂轟：你確定支持背骨仔？

首創台日城市「聯合訪美」　陳其邁合體熊本縣串聯半導體聚落

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

徐巧芯葉元之嗆「唯一不支持」　蕭敬嚴：抹黑奧步霸凌手段請自重

孫中山逝世101週年紀念　鄭麗文盼台灣成「東洋燈塔」：拿回話語權

中國稱助台人中轉返台　林楚茵：國民黨自甘淪為中國認知作戰擴音器

川普啟動301調查　行政院：與美密切溝通「確保最佳待遇不打折」

最新財產申報！最斜槓議員詹江村身家驚人　投資水族館、幼兒園

遭藍支持者灌爆！蕭敬嚴狂刪留言＋封鎖　粉專酸：可以改名蕭禁言

高中生畫鄭麗文哏圖慘遭藍粉出征　國民黨：支持者發聲很自然

李四川戰新北喊「開工囉」　馬上見侯友宜喊：公務員也能出頭天

怒了！藍支持者洗版趙少康挺蕭敬嚴貼文　狂轟：你確定支持背骨仔？

首創台日城市「聯合訪美」　陳其邁合體熊本縣串聯半導體聚落

名主持人直播失控！遭諷一句「出拳狂毆女網紅」　全場驚恐：關鏡頭

帕斯坎提諾單場3轟打爆墨西哥　美國球迷狂讚：幫他立銅像

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

開心！高雄和平國小畢旅飛日本　「京阪奈+環球影城」5天僅5千元

趙傳揭祕7字歌名老習慣　演出太嗨遭嫌「太煽情」

徐巧芯葉元之嗆「唯一不支持」　蕭敬嚴：抹黑奧步霸凌手段請自重

趴引擎蓋阻止酒駕　女房仲遭甩飛摔死！伴侶二審仍判15年

秘境「巨人之手」工安意外！工人沒安全繩摔死　工地主任判6月

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

Energy書偉辣妻卸貨倒數！懷雙胞胎「挺肚最後一飛」不科學身材全被拍

【不怕手太忙了】拿叉子在奶油盒戳洞直接抹麵包好方便

政治熱門新聞

快訊／最美議員宣布不再爭取連任！　戴湘儀：以不同身分關心新北

卓榮泰：取消行人號誌「小綠人」閃爍動畫

李洋出手　彭政閔李智凱獲提名公廣董事

荷姆茲海峽「台灣最大贏家」？蔡正元揭殘酷真相

謝長廷嗆藍白猛轟卓揆自費赴日　「拿不出證據又不願付出代價」

韓職表現亮眼卻沒續約　邦力多很豁達

最新內閣首長財產　「假日飛刀手」陳義信身家曝光

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

黨中央舊址非不當黨產　國民黨酸：禁不起司法檢驗

川普啟動301調查　行政院：與美密切溝通「確保最佳待遇不打折」

海軍S-70C反潛直升機訓練　駕駛操作不當「副油箱被拋落海」

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

不只龍貓、陳冠宇畢業　蔡其昌任期將屆：要請新會長認真找新總教練

李四川來了！　藍第三波提名新北、宜蘭、嘉市

更多熱門

相關新聞

海軍S-70C反潛直升機訓練　駕駛操作不當「副油箱被拋落海」

海軍S-70C反潛直升機訓練　駕駛操作不當「副油箱被拋落海」

海軍今（11日）早訓練時，傳1架S-70C反潛直升機的駕駛員疑似誤觸按鍵，在海上把副油箱拋出，損失幾十萬。對此，海軍艦指部晚間回應，本部已編成專案小組調查，並持續加強要求本職訓練與操作紀律，杜絕類案再生。

豬哥亮復活加班！一句「恁娘卡好」掀回憶殺

豬哥亮復活加班！一句「恁娘卡好」掀回憶殺

3醫師斜槓工程師　開發免費健保工具醫護搶用

3醫師斜槓工程師　開發免費健保工具醫護搶用

大統百貨拆屋還地　地價每坪380萬創高雄史上次高

大統百貨拆屋還地　地價每坪380萬創高雄史上次高

婦遭毒駕撞亡留3幼子　夫慟：到靈前道歉

婦遭毒駕撞亡留3幼子　夫慟：到靈前道歉

關鍵字：

高雄熊本半導體台日合作訪美

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

快訊／五月天道歉了！緊急宣布：可免費進場

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面