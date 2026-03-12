首創台日城市「聯合訪美」　陳其邁合體熊本縣串聯半導體聚落

▲高雄市府團隊與熊本縣廳組成組成「台日城市聯合訪美團」，雙方11日於桃園國際機場會合。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁於台灣時間11日率市府訪團啟程赴美，本次出訪創下台灣城市外交新典範，首度由高雄市政府與日本熊本縣廳組成「台日城市聯合訪美團」，攜手強化橫跨太平洋的半導體先進製程戰略連結，落實台美日三方在半導體供應鏈的韌性布局。

陳其邁特別感謝熊本縣木村敬知事指派副知事竹內信義率團出訪，領導縣府團隊展現高度效率與行動力，與高雄市政府密切合作，共同促成此次台日城市攜手訪美的重要行程，為深化跨國產業合作與城市交流奠定基礎。

高雄市府團隊與熊本縣廳雙方11日於桃園國際機場會合並進行會晤，高雄市長陳其邁與日本熊本縣副知事竹內信義對談聚焦全球供應鏈韌性，此行高雄與熊本將與亞利桑那州產官學界交流，針對半導體、智慧城市發展及跨國專業人才交流等議題，深化三方合作。此次台日城市首度聯合訪美，具有重要象徵與實質意義。

陳其邁指出，隨著台積電分別於高雄、美國亞利桑那州鳳凰城及日本熊本縣投資設立先進製程晶圓廠，三地在全球半導體產業鏈中已形成緊密連結，也確立了不可替代的戰略地位。市府將持續深化與熊本縣的交流合作，積極尋求各項產業合作機會，以開放、務實的態度推動台美日三方實質合作，打造更具韌性與競爭力的國際產業夥伴關係。

▲▼陳其邁特別感謝熊本縣木村敬知事，指派副知事竹內信義率團出訪，領導縣府團隊展現高度效率，共同促成台日城市攜手訪美。（圖／記者賴文萱翻攝）

熊本縣副知事竹內信義表示，木村敬知事高度重視與友好城市高雄市的聯合出訪。他認為，此次行程有助於強化企業間的半導體合作，特別是面對當前全球產業競爭，人才培育已成為三方共同的核心課題。透過此次與亞利桑那產官學界的對話，將為三地在高科技產業的人才儲備與技術對接注入新量能。

高雄市政府行政暨國際處長張硯卿補充說明，高雄與熊本長期合作基礎深厚，自2013年簽署合作備忘錄，2017年正式締結友好城市以來，雙方在觀光、教育及文化領域交流密切。隨著高雄與熊本直航航線復飛，兩地人員往來更加頻繁。

因應城市半導體產業發展，雙方對產業轉型帶來的挑戰，高雄與熊本之間密切互訪，針對城市治理、基礎建設需求及產業轉型深入交換意見。

未來，高雄也將持續推動在產業、人才、智慧城市及教育等多元領域的國際合作，與熊本攜手強化台日城市在全球科技產業鏈中的戰略角色，共同為區域經濟發展與供應鏈韌性作出貢獻。