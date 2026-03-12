天價成本！美轟伊朗「6天狂燒3600億」　追加預算上看1.6兆





▲ 伊朗首都德黑蘭被轟炸冒出濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國開轟伊朗不到一周國防支出就突破110億美元大關，參議院國防撥款小組委員會民主黨首席議員庫恩斯（Chris Coons）11日證實，五角大廈向國會提供的初步估算顯示，戰爭前6天耗資至少113億美元（約3600億台幣），「我認為這個數字大致是準確的。」

五角大廈曝驚人數字 首波攻勢燒56億美元

綜合CNN等美媒，五角大廈11日向國會議員進行閉門簡報時透露這項驚人數字。更早之前的資料顯示，光是衝突爆發前2天的第一波攻勢，美軍便已消耗價值56億美元的軍火彈藥。這場美以聯合空襲於2月28日展開，目前已造成約2000人喪生，多為伊朗人和黎巴嫩人，戰火現已蔓延至黎巴嫩境內。

白宮將提追加預算 估高達500億美元

國會助理透露，白宮預料很快會向國會提交追加預算案。部分官員預估金額可能高達500億美元（約1.6兆台幣），但也有人認為這個數字恐怕還是太保守。總統川普11日在肯塔基州受訪時聲稱，「我們贏了」，但強調美國會持續作戰直到徹底完成任務，甚至要求參與挑選伊朗新領導人。

民主黨要求質詢 憂武器庫存大幅消耗

民主黨國會議員已要求政府官員公開宣誓接受質詢，說明戰爭計畫、預期持續時間及戰後對伊朗的安排。部分議員擔憂，國防工業面臨產能吃緊困境之際，這場戰事恐怕大幅消耗美軍武器庫存。而川普上周已和7家國防承包商高層會面，商討補充軍備事宜。