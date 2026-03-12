　
國際

路邊摘花「差點害死婚禮賓客」　新娘上網一看嚇壞：是劇毒！

▲▼路邊摘花「差點毒死婚禮賓客」　準新娘PO網嚇壞：是劇毒。（圖／翻攝TikTok@madisonmcglinn）

▲麥迪森與好友在路邊發現夢想花朵，立刻爬上車頂摘花，未料竟有劇毒。（圖／翻攝TikTok@madisonmcglinn）

記者吳美依／綜合報導

澳洲準新娘麥迪森（Madison Mcglinn）在雪梨街頭發現一種喇叭狀的美麗花朵，一眼認定為「夢想中的婚禮花卉」，隨即與好友爬上車頂摘取，事後才驚覺這種植物含有劇毒，「我差點毒死我的未婚夫、最好朋友和所有婚禮賓客」。

興奮摘花拍片　網友急示警

麥迪森把摘花影片上傳TikTok，迄今已吸引超過780萬次觀看，大量網友卻在下方驚恐留言，「這些花不是超級危險嗎？」、「它們不是有劇毒的花嗎？」

麥迪森接受《時人》雜誌訪問時坦承，看見留言當場嚇壞，「笑容迅速消失」。幸好她跟好友只是觸摸花朵而未食用，而且直至4天後均未出現任何不適反應。

@madisonmcglinn So sad I can’t have these flowers at my wedding ???? ILY @Chloe Doven #2026bride ♬ bujana_a cover - ℳ

26歲的麥迪森也在後續影片中提醒，「隨便摘花前請先上網查一下。」她預計今年9月在義大利托斯卡尼（Tuscany）舉行婚禮，目前仍在尋找其他適合的婚禮花卉，也非常歡迎網友推薦。

疑大花曼陀羅　含有劇毒

根據健康資訊網站Healthline，這種花朵疑似為大花曼陀羅（Brugmansia），俗稱「天使的喇叭」，常被誤認為另一種曼陀羅屬植物。

這種夜間開花的多年生植物含有阿托品（atropine）、東莨菪鹼（scopolamine）等抗膽鹼化合物，其葉片、花朵和種子對人類及動物都具有毒性，誤食可能出現噁心、幻覺、視力模糊等症狀。美國國家醫學圖書館（NLM）2014年研究指出，僅食用10朵花就可能因毒性致死。

 
03/10

台東3婦中毒案謎底揭曉　誤食「大花曼陀羅」

台東縣卑南鄉一間茶藝館日前傳出三名民眾疑似食品中毒事件，經衛生局採樣送驗，食藥署17日公布速報結果，確認民眾誤食的「南非葉野菜」其實是有毒的「大花曼陀羅」（Brugmansia suaveolens），至於茶藝館提供的紅烏龍茶包則檢測均為「未檢出」農藥殘留。縣衛生局呼籲，台東自然生態多樣，但並非所有野生植物皆可食用，民眾切勿因誤認而隨意採摘入口。

開符水害一家三口中毒　廟公慘了

