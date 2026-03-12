　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大腳怪現蹤？她驚見2公尺神秘身影、後院狗狗嚇壞　美俄亥俄州頻傳

▲▼大腳怪,bigfoot,樹林,森林,起霧,神秘,神祕,傳說生物。（圖／VCG）

▲俄亥俄州近期頻傳大腳怪目擊通報。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

美國俄亥俄州東北部近日出現一波「大腳怪（Bigfoot）目擊潮」，6日迄今累計7起目擊事件，甚至還有近距離觀察案例，讓神秘學愛好者社群陷入狂熱。

目擊大腳怪？居民議論

《福斯新聞》引述「大腳怪協會」（Bigfoot Society）統計，目擊事件主要集中在克里夫蘭（Cleveland）東南方的森林地區。

根據目擊者自述，他們看見一個神秘生物身影，身高從6英呎到10英呎（約1.83公尺到3公尺）不等，毛色呈現棕色或黑色，不過很快就逃離現場或消失，部分案例還有腳印、低沉吼聲及濃重麝香味。

其中一起案例中，一隻德國牧羊犬疑似在後院看見大腳怪後，嚇得全身發抖。另一名女子宣稱9日晚間駕車時，在史翠茲伯勒市（Streetsboro）馬路上看見身高約6.5英呎（約2公尺）、身形消瘦的棕色生物，距離近到車上的女兒伸手就能碰到。

愛好者興奮　缺乏證據引質疑

值得注意的是，這一波目擊通報發生頻率非常高，其中6件集中在3月6日至10日的短短4天之內。

「大腳怪協會」發文呼籲波蒂奇郡（Portage County）居民提高警覺，該組織開設的Podcast節目主持人拜倫（Jeremiah Byron）表示，「全美各地出現大腳怪目擊事件很正常，但短短幾天內在小區域裡出現多起目擊事件就不尋常了。」他受訪時難掩興奮，「我們以為再也不會經歷這種短時間內大量目擊的盛況。」

不過，儘管俄亥俄州的大腳怪通報引發美國媒體廣泛關注，目前卻沒有任何目擊者拍下照片或影片佐證，當地警方也未接獲相關報案，引發廣泛質疑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
世界遺產重創！慘況曝光
台灣女首富是她「擁480億身家」　郭台銘「擠下林百里」重登寶
杜拜淪鬼城「有錢人全逃光」！伊朗狂轟
獨／生殖器長東西！床伴捏爆噴膿汁　2人長21顆菜花
韓名主持人失控！出拳狂毆女網紅　全場驚恐：關鏡頭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國召見伊朗大使！貨船荷莫茲海峽遭襲起火　20人獲救3人生死未卜

目睹海地總統「遭12槍暗殺」！第一夫人裝死逃命　曝兇手說西語

大腳怪現蹤？她驚見2公尺神秘身影、後院狗狗嚇壞　美俄亥俄州頻傳

美以炸伊朗成「台海預演」？　專家示警：共軍恐轟日韓菲美軍基地

擁擠公車高速轉彎「窗戶竟噴碎」　26歲女乘客被彈出車外撞頭亡

精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光

杜拜淪鬼城「有錢人全逃光」！伊朗狂轟　300億美元觀光收入恐蒸發

川普18歲孫女逛「全球最貴超市」！網轟：不食人間煙火

美軍基地真實慘況！　外媒曝「數十人重傷」含腦創傷、記憶喪失

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

泰國召見伊朗大使！貨船荷莫茲海峽遭襲起火　20人獲救3人生死未卜

目睹海地總統「遭12槍暗殺」！第一夫人裝死逃命　曝兇手說西語

大腳怪現蹤？她驚見2公尺神秘身影、後院狗狗嚇壞　美俄亥俄州頻傳

美以炸伊朗成「台海預演」？　專家示警：共軍恐轟日韓菲美軍基地

擁擠公車高速轉彎「窗戶竟噴碎」　26歲女乘客被彈出車外撞頭亡

精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光

杜拜淪鬼城「有錢人全逃光」！伊朗狂轟　300億美元觀光收入恐蒸發

川普18歲孫女逛「全球最貴超市」！網轟：不食人間煙火

美軍基地真實慘況！　外媒曝「數十人重傷」含腦創傷、記憶喪失

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

突破困難！身障同志60歲步入婚姻　哽咽告白丈夫：你圓滿了我殘缺的人生

北海道「隱世Villa」深藏美瑛山林！開窗即見整片銀白雪景

快訊／國3貨櫃車撞施工緩撞車佔3車道　新店段北上一度全線封閉

玄彬抬頭紋見客展熟男魅力　與朴寶劍戴歐米茄當代貨王

美麗島民調／藍白合李四川39.1%、蘇巧慧38%　差距1.1個百分點

委內瑞拉、多明尼加打出激情狂熱　美記狠批美國棒球「真的很無聊」

泰國召見伊朗大使！貨船荷莫茲海峽遭襲起火　20人獲救3人生死未卜

廣宇AI伺服器出貨Q2放量　估今年營收雙位數成長

台灣女首富是她「擁480億身家」！郭台銘「擠下林百里」重登寶座

目睹海地總統「遭12槍暗殺」！第一夫人裝死逃命　曝兇手說西語

王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好

國際熱門新聞

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

即／波斯灣2油輪燒成火球　伊朗證實攻擊

IEA宣布釋出4億桶石油儲備！史上最大

伊朗開嗆：準備迎接油價每桶200美元

伊朗曝新目標名單：Google、微軟慘遭納入

杜拜淪鬼城「有錢人逃光」！伊朗狂轟

火球狂燒　美軍炸毀「伊朗3軍機」

安理會通過譴責伊朗報復攻擊　中俄棄權

伊朗總統鬆口！　開出「3大停戰前提」

伊朗威脅攻擊荷莫茲海峽：準備長期消耗戰　將摧毀全球經濟

更多熱門

相關新聞

男遛狗發現行李箱　2少女遭棄屍公園

男遛狗發現行李箱　2少女遭棄屍公園

美國俄亥俄州當地公園內，發現2名年輕女性的屍體被塞在不同行李箱中，警方表示，發現者是一名遛狗男子，他有一段時間沒到這裡散步了，結果寵物犬聞到氣味發現。

睡一半突然摔下床　女驚醒中400萬頭獎

睡一半突然摔下床　女驚醒中400萬頭獎

垃圾桶探出頭　清潔隊員機警神助攻

垃圾桶探出頭　清潔隊員機警神助攻

自拍愈來愈醜　女意外發現「房子害她生病」

自拍愈來愈醜　女意外發現「房子害她生病」

他「養牌22年」抱走1.1億　6幸運號碼曝光

他「養牌22年」抱走1.1億　6幸運號碼曝光

關鍵字：

大腳怪俄亥俄州目擊神秘學

讀者迴響

熱門新聞

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

費仔竟是原住民？發現與台灣更深連結

日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面