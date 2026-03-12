大腳怪現蹤？她驚見2公尺神秘身影、後院狗狗嚇壞　美俄亥俄州頻傳

▲俄亥俄州近期頻傳大腳怪目擊通報。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

美國俄亥俄州東北部近日出現一波「大腳怪（Bigfoot）目擊潮」，6日迄今累計7起目擊事件，甚至還有近距離觀察案例，讓神秘學愛好者社群陷入狂熱。

目擊大腳怪？居民議論

《福斯新聞》引述「大腳怪協會」（Bigfoot Society）統計，目擊事件主要集中在克里夫蘭（Cleveland）東南方的森林地區。

根據目擊者自述，他們看見一個神秘生物身影，身高從6英呎到10英呎（約1.83公尺到3公尺）不等，毛色呈現棕色或黑色，不過很快就逃離現場或消失，部分案例還有腳印、低沉吼聲及濃重麝香味。

其中一起案例中，一隻德國牧羊犬疑似在後院看見大腳怪後，嚇得全身發抖。另一名女子宣稱9日晚間駕車時，在史翠茲伯勒市（Streetsboro）馬路上看見身高約6.5英呎（約2公尺）、身形消瘦的棕色生物，距離近到車上的女兒伸手就能碰到。

???? TRUMBULL COUNTY BIGFOOT: THE SURGE IS MOVING EAST ????



The Portage County Surge has officially crossed the county line. At 4:00 AM this morning, we received our 6th high-credibility report in just four days. The activity has now moved into Newton Township, just outside of… pic.twitter.com/j10cZjXORT — Bigfoot Society (@bigfoot_society) March 10, 2026

愛好者興奮 缺乏證據引質疑

值得注意的是，這一波目擊通報發生頻率非常高，其中6件集中在3月6日至10日的短短4天之內。

「大腳怪協會」發文呼籲波蒂奇郡（Portage County）居民提高警覺，該組織開設的Podcast節目主持人拜倫（Jeremiah Byron）表示，「全美各地出現大腳怪目擊事件很正常，但短短幾天內在小區域裡出現多起目擊事件就不尋常了。」他受訪時難掩興奮，「我們以為再也不會經歷這種短時間內大量目擊的盛況。」

不過，儘管俄亥俄州的大腳怪通報引發美國媒體廣泛關注，目前卻沒有任何目擊者拍下照片或影片佐證，當地警方也未接獲相關報案，引發廣泛質疑。