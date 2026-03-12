綠新莊初選「5搶4」激戰　吳奕萱獲16跨派系立委聯合推薦

▲吳奕萱獲多位立委聯合推薦。（圖／翻攝吳奕萱臉書）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨議員初選熱戰正酣，最後一波為新北市議員初選，時間預計落在3月23日至29日。新莊部分「5搶4」，新人吳奕萱日前獲得前行政院長蘇貞昌推薦，她11日更秀出一份16位跨派系立委聯合推薦，包含新系、英系、蘇系、湧言會、民主活水等，吳奕萱表示，感謝前輩們在初選關鍵時刻挺身而出，這代表新莊需要的是一位「接手即上手」、能無縫接軌地方服務與市政監督的專業人才。

民進黨新北市議員初選定於3月23日至29日，共有三個選區須進行民調初選，分別為第3選區（新莊）、第8選區（樹林、鶯歌、土城、三峽）以及第11選區（金山、萬里、汐止）。其中，新莊選區（第3選區）預計提名4席，除現任議員林秉宥、翁震州爭取連任外，另有正國會力捧的陳岱吟、前議員陳科名辦公室主任翁昭仁，以及國會助理出身的新人吳奕萱，呈現「5搶4」的拉鋸戰。

吳奕萱昨秀出一份橫跨派系、集結16位重量級立委的聯名推薦名單，推薦名單橫跨黨內各大派系，包含新潮流的蔡其昌、吳思瑤、林俊憲、賴瑞隆、鍾佳濱；蘇系的吳秉叡、張宏陸；英系的吳沛憶；湧言會的林楚茵、黃捷；民主活水的范雲、陳培瑜；以及張雅琳、沈伯洋、郭昱晴、林月琴等多位立委。已獲前行政院長、前台北縣長蘇貞昌推薦並播出電視廣告。

吳奕萱則強調，自己並非政治素人，而是經過政治大學政治系正科班訓練，並在國會與議會基層磨練整整十年的「最專業新人」。

吳奕萱表示，這16位委員是在立法院第一線親眼見證其工作表現的長官與夥伴，感謝前輩們在初選關鍵時刻挺身而出，這代表新莊需要的是一位「接手即上手」、能無縫接軌地方服務與市政監督的專業人才。