　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠新莊初選「5搶4」激戰　吳奕萱獲16跨派系立委聯合推薦

▲▼吳奕萱獲多位立委聯合推薦。（圖／翻攝吳奕萱臉書）

▲吳奕萱獲多位立委聯合推薦。（圖／翻攝吳奕萱臉書）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨議員初選熱戰正酣，最後一波為新北市議員初選，時間預計落在3月23日至29日。新莊部分「5搶4」，新人吳奕萱日前獲得前行政院長蘇貞昌推薦，她11日更秀出一份16位跨派系立委聯合推薦，包含新系、英系、蘇系、湧言會、民主活水等，吳奕萱表示，感謝前輩們在初選關鍵時刻挺身而出，這代表新莊需要的是一位「接手即上手」、能無縫接軌地方服務與市政監督的專業人才。

民進黨新北市議員初選定於3月23日至29日，共有三個選區須進行民調初選，分別為第3選區（新莊）、第8選區（樹林、鶯歌、土城、三峽）以及第11選區（金山、萬里、汐止）。其中，新莊選區（第3選區）預計提名4席，除現任議員林秉宥、翁震州爭取連任外，另有正國會力捧的陳岱吟、前議員陳科名辦公室主任翁昭仁，以及國會助理出身的新人吳奕萱，呈現「5搶4」的拉鋸戰。

吳奕萱昨秀出一份橫跨派系、集結16位重量級立委的聯名推薦名單，推薦名單橫跨黨內各大派系，包含新潮流的蔡其昌、吳思瑤、林俊憲、賴瑞隆、鍾佳濱；蘇系的吳秉叡、張宏陸；英系的吳沛憶；湧言會的林楚茵、黃捷；民主活水的范雲、陳培瑜；以及張雅琳、沈伯洋、郭昱晴、林月琴等多位立委。已獲前行政院長、前台北縣長蘇貞昌推薦並播出電視廣告。

吳奕萱則強調，自己並非政治素人，而是經過政治大學政治系正科班訓練，並在國會與議會基層磨練整整十年的「最專業新人」。

吳奕萱表示，這16位委員是在立法院第一線親眼見證其工作表現的長官與夥伴，感謝前輩們在初選關鍵時刻挺身而出，這代表新莊需要的是一位「接手即上手」、能無縫接軌地方服務與市政監督的專業人才。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傳訊妻：我發生山難！男失聯2天　警消搜救中
機車行老闆「救臥床妻」回火場　夫妻慘成焦屍
快訊／台股大跌！失守34000　台積電跌40元
快訊／義大利6比0壓制墨西哥！若守住勝利將與美國一起晉級
快訊／波斯灣2油輪燒成火球！　伊朗證實攻擊
快訊／川普拍板釋出1.72億桶儲油救市　下週開始投放
快訊／32歲女消防員「分隊車庫內」無呼吸心跳！　昏迷指數3
快訊／高雄25歲騎士凌晨被撞死！　驚悚瞬間曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠新莊初選「5搶4」激戰　吳奕萱獲16跨派系立委聯合推薦

荷姆茲海峽通行「台灣成最大贏家」？蔡正元揭殘酷真相

避免民眾誤會最後衝刺　卓榮泰：取消「小綠人」閃爍動畫

李洋出手遊說　恰恰彭政閔、「鞍馬王子」李智凱獲提名公廣董事

海軍S-70C反潛直升機訓練　駕駛操作不當「副油箱被拋落海」

快訊／最美議員宣布不再爭取連任！　戴湘儀：以不同身分關心新北

藍排考察松指部　卓冠廷轟：刻意拖延軍購！放任3大軍購案快過期

黨產會敗訴！黨中央舊址非不當黨產　國民黨酸：禁不起司法檢驗

李貞秀立委資格案朝野無共識　韓國瑜：事實查明前應尊重其職權行使

美啟動337條款調查波及10台廠　經貿辦：個案調查不影響台美協定

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

綠新莊初選「5搶4」激戰　吳奕萱獲16跨派系立委聯合推薦

荷姆茲海峽通行「台灣成最大贏家」？蔡正元揭殘酷真相

避免民眾誤會最後衝刺　卓榮泰：取消「小綠人」閃爍動畫

李洋出手遊說　恰恰彭政閔、「鞍馬王子」李智凱獲提名公廣董事

海軍S-70C反潛直升機訓練　駕駛操作不當「副油箱被拋落海」

快訊／最美議員宣布不再爭取連任！　戴湘儀：以不同身分關心新北

藍排考察松指部　卓冠廷轟：刻意拖延軍購！放任3大軍購案快過期

黨產會敗訴！黨中央舊址非不當黨產　國民黨酸：禁不起司法檢驗

李貞秀立委資格案朝野無共識　韓國瑜：事實查明前應尊重其職權行使

美啟動337條款調查波及10台廠　經貿辦：個案調查不影響台美協定

村上宗隆天覽試合「抱胸嚼口香糖」遭炎上　日媒爆侍Japan緊急開會訓話

綠新莊初選「5搶4」激戰　吳奕萱獲16跨派系立委聯合推薦

男單攻西巒大山失聯2天！傳訊妻子：我發生山難　警消搜救中

399萬起！台灣「英式豪華休旅」新年式開賣　配備升級豪華氣勢更強

台南奪命惡火！機車行老闆「為救臥床妻」回火場　夫妻倆慘成焦屍

五股餐酒館敬酒爆衝突！大叔遭4男圍毆　滿臉血倒路邊送醫

快訊／台積電跌40元至1900　台股下挫逾400點失守34000

隋棠飛日本錄影「3歲兒落淚十八相送」！整晚小手環頸抱住不准走

「TOYOTA小休旅推運動款」帥度更勝RAV4！外觀、內裝升級很有料

「不過度解釋」不是冷淡是成熟！把時間留給願意尊重自己的人

【超派單車男】不爽被按喇叭攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

政治熱門新聞

快訊／最美議員宣布不再爭取連任！　戴湘儀：以不同身分關心新北

卓榮泰：取消行人號誌「小綠人」閃爍動畫

李洋出手　彭政閔李智凱獲提名公廣董事

荷姆茲海峽「台灣最大贏家」？蔡正元揭殘酷真相

韓職表現亮眼卻沒續約　邦力多很豁達

民進黨台南第10選區初選民調出爐　妃派、王定宇子弟兵落馬

海軍S-70C反潛直升機訓練　駕駛操作不當「副油箱被拋落海」

最新內閣首長財產　「假日飛刀手」陳義信身家曝光

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

黨中央舊址非不當黨產　國民黨酸：禁不起司法檢驗

不只龍貓、陳冠宇畢業　蔡其昌任期將屆：要請新會長認真找新總教練

李四川來了！　藍第三波提名新北、宜蘭、嘉市

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

卓榮泰包機稱「自費私人行程」　學者破盲點

更多熱門

相關新聞

台日「棒球外交」葫蘆裡賣什麼藥　賴政府恐得不償失付出代價

台日「棒球外交」葫蘆裡賣什麼藥　賴政府恐得不償失付出代價

世界棒球經典賽(WBC) C組賽事在日本東京巨蛋開打，國人心繫中華隊出賽戰況，民進黨籍立委更放下議事奔赴東京觀賽，似乎萬事莫如球賽急，行政院長卓榮泰7日更「自費」專機飛到日本，成為中華對戰捷克滿場熱情球迷中的神秘嘉賓。

快訊／張峻宣布選花蓮縣長　綠黨部鬆口：支持能改變花蓮的人

快訊／張峻宣布選花蓮縣長　綠黨部鬆口：支持能改變花蓮的人

不滿蕭敬嚴昔酸國民黨還想選議員　徐巧芯、葉元之齊轟：唯一不支持

不滿蕭敬嚴昔酸國民黨還想選議員　徐巧芯、葉元之齊轟：唯一不支持

誇張！蕭敬嚴昔狂轟國民黨今想選議員　政治粉專開戰：哪來的臉

誇張！蕭敬嚴昔狂轟國民黨今想選議員　政治粉專開戰：哪來的臉

卓榮泰紙袋裝自費單據？　沈富雄：真有東西？有沒有可能是空袋計

卓榮泰紙袋裝自費單據？　沈富雄：真有東西？有沒有可能是空袋計

關鍵字：

新北議員民進黨初選吳奕萱吳思瑤林俊憲新莊選區

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

快訊／五月天道歉了！緊急宣布：可免費進場

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

費仔賺爛了！打完WBC「火速接代言」

探8℃！　挑戰強烈冷氣團

IEA宣布釋出4億桶石油儲備！史上最大

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面