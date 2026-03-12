伊朗政權「沒有垮台風險」　美情報：仍穩固控制國內民眾

▲哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任伊朗最高領袖。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國情報單位最新評估報告指出，儘管遭受美國與以色列持續近2週的猛烈轟炸，伊朗政府領導層基本上完好無損，短期內不會面臨垮台風險。

伊朗政權無垮台風險

《路透社》引述3名知情人士說法，刊出美國最新情報結果。其中一人表示，多份情報報告得出一致分析結果，顯示伊朗政權並無崩潰危險，而且「依然掌控著伊朗民眾」。

其中最新一份情報報告是在過去幾天內完成的。不過，消息人士們強調，目前情況未定，伊朗內部局勢仍可能發生變化。

一名以色列高官則透露，該國官員已私下承認，無法確定這次戰爭能否促使伊朗神權政府瓦解。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）與中央情報局（CIA）均拒絕評論，白宮則尚未回覆媒體置評要求。

▼油價上漲讓川普面臨政治壓力。（圖／路透）



終戰方案恐困難

《路透社》指出，隨著油價飆漲帶來政治壓力，美國總統川普暗示他「很快」就會結束這場2003年以來美國最大規模軍事行動。

但若伊朗的強硬派領袖地位依然穩固，為這場戰爭找到一種可接受的收尾方案將會非常困難。這些情報也凸顯了伊朗神權政府的團結一致。