伊朗總統鬆口！　開出「3大停戰前提」：美以必須支付賠償金

▲伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）針對結束與美國、以色列的戰爭首度開出停戰條件。他強調，若要達成和平，美以兩國必須承認伊朗的正當權利、支付賠償金，並由國際社會提供堅實保證，確保未來不再發生侵略行為。

開出停戰3大條件：承認權利、支付賠償、國際保證

裴澤斯基安11日在社群平台X發文，明確指出結束與美國及以色列戰爭的「唯一途徑」，就是各界必須承認伊朗的正當權利、支付相關賠償，並提供國際性的堅實擔保，以防止未來的侵略行動。他在文中也重申，伊朗始終致力於維護區域和平。

軍方揚言大規模報復：波斯灣沒人躲得掉

在裴澤斯基安發文之前，伊朗武裝部隊已先行發出嚴厲警告。武裝部隊發言人謝卡奇（Abolfazl Shekarchi）接受國營電視台（IRIB TV）訪問時直言，一旦美國落實對伊朗港口的威脅，「波斯灣境內沒有任何港口、經濟中心或據點，是我們打不到的。」

這份聲明是針對美國中央司令部稍早前的動作。美軍當時在其X平台的波斯語頁面發文，呼籲伊朗平民應立即遠離海軍正在執行任務的港口設施；此舉被伊朗視為攻擊前兆，隨即引發軍方強烈反彈。