社會 社會焦點 保障人權

台南奪命惡火！機車行老闆「為救臥床妻」回火場　夫妻倆慘成焦屍

▲▲台南市永康區二王路鐵皮建物火警延燒多戶，消防人員全力搶救，火場1對夫妻罹難。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市永康區二王路鐵皮建物火警延燒多戶，機車行夫妻雙雙罹難。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市永康區二王路一處連棟鐵皮建物發生嚴重火警！警消獲報到場，發現現場火勢猛烈，屋內疑似有兩名民眾受困，隨即佈水線灌救，火勢撲滅後發現，2名受困民眾已明顯死亡。初步了解，2名死者為機車行夫妻，事發當下丈夫是為了救妻子才會重回火場，孰料，卻雙雙在火窟中殞命，令人鼻酸。

▲▲台南市永康區二王路鐵皮建物火警延燒多戶，消防人員全力搶救，火場1對夫妻罹難。（圖／記者林東良翻攝，下同）

烈焰猛吞連棟鐵皮建物　機車行夫妻受困警消急救援

回顧整起案發經過，警消11日晚間6時19分接獲報案，永康區二王路128號至146號一帶發生火警，隨即派遣25車、54人趕赴現場搶救，警消抵達後發現，鐵皮建物內部猛烈燃燒，熊熊烈焰延燒至周邊建物，緊急佈水線搶救，並於晚間6時51分控制火勢、晚間7時04分撲滅火勢。

▲▲台南市永康區二王路鐵皮建物火警延燒多戶，消防人員全力搶救，火場1對夫妻罹難。（圖／記者林東良翻攝，下同）

妻開刀臥床難逃生　夫為救妻重回火場雙殞命

消防隨後進入火場內搜救，在第一戶內尋獲受困的40多歲機車行夫妻，但2人已明顯死亡，慘被燒成焦屍。據了解，起火點疑似在機車行，發生火警當下，老闆先叫醒在房內睡覺的看護，希望對方能協助架出因開刀後臥床的機車行老闆娘，但火勢蔓延太快，最後僅看護成功逃生，老闆為救妻重回活場，夫妻倆同葬火窟。至於確切起火原因，仍有待火調人員進一步調查釐清。

▲▲台南市永康區二王路鐵皮建物火警延燒多戶，消防人員全力搶救，火場1對夫妻罹難。（圖／記者林東良翻攝，下同）

