社會 社會焦點 保障人權

男單攻西巒大山失聯2天！傳訊妻子：我發生山難　警消搜救中

▲彰化一名退休魏先生登山失聯。（圖／魏小姐提供）

▲彰化一名退休魏先生登山失聯。（圖／魏小姐提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名年約59歲退休魏姓男子10日獨自前往南投縣信義鄉攀登西巒大山，當天晚間突然急傳LINE給太太求救「我發生山難，幫我通報救援」，隨後即失聯至今。家屬焦急萬分，公開po網對外求助，盼這兩天曾出入山區的民眾能提供關鍵線索。

魏的兒子焦急指出，爸爸退休後將登山視為人生最大樂趣，他10日清晨5點30分左右，騎乘一輛黃牌白色X-max重機出發，預計當天單攻西巒大山。不料到了下午，家人開始聯繫不上他，直至晚間8點44分，媽媽的手機突然跳出爸爸透過LINE傳來的訊息，內容簡短提到發生山難，請求家人協助通報支援，此後手機便再也無法接通。

▲彰化一名退休魏先生登山失聯。（圖／魏小姐提供）

▲▼彰化一名退休魏先生登山遇山難求助家人。（圖／魏小姐提供）

▲彰化一名退休魏先生登山遇山難，目前仍失聯。（圖／家屬提供）

家屬接獲訊息當下立刻通報119，南投縣消防局連夜啟動搜救機制，但令人擔憂的是，搜救人員雖於登山口尋獲爸爸騎乘的重機，但人仍舊音訊全無。媽媽曾趕往現場關心，卻只能眼睜睜看著機車停在原地，淚水止不住地流，每一分每一秒都是煎熬。

為了把握黃金救援時間，家屬緊急PO網懇請社會大眾協助，據了解，魏當天身穿寶藍色羽絨外套、卡其色長褲，隨身攜帶黑色背包及帽子，希望民眾如在3月10日或11日於西巒大山附近，曾見過符合上述特徵的民眾，或行車記錄器意外拍下任何身影，請立即與南投縣消防局或家屬聯繫。

▲警消獲報後連夜搜救。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲警消獲報後連夜搜救。（圖／記者高堂堯翻攝）

03/09 全台詐欺最新數據

487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

彰化失聯西鑾大山山難

