五股餐酒館敬酒爆衝突！大叔遭4男圍毆　滿臉血倒路邊送醫

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區成泰路三段一家餐酒館今（12日）凌晨發生衝突，48歲呂姓男子在飲酒期間，與鄰桌4名男子因敬酒問題發生爭執，竟遭對方持安全帽圍毆。呂男被打得頭破血流、負傷逃離，最終體力不支倒在疏洪北路街道上，所幸路人發現後報警送醫。警方隨後迅速調閱監視器，循線將動手的4名惡徒緝捕到案，訊後依傷害、妨害秩序移送偵辦。

▼呂男被圍毆打出店外（紅箭頭），最後體力不支倒路旁徒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今天凌晨1時許，2名27歲同姓林的男子、25歲潘男及27歲的陳男等4人正在餐酒館內飲酒吃串燒。此時鄰桌的48歲呂姓男子飲酒後已不勝酒力，發現林男等人之前有認識，於是帶著醉意上前敬酒，過程中呂男疑在言語有頂撞的措辭，雙方產生誤會，隨即爆發激烈口角。

林男等4人仗著人多勢眾，竟衝上前對呂男展開攻擊，從店內打到店外，其中一人甚至隨手抓起現場的安全帽，朝呂男頭部猛力揮砸。最後呂男寡不敵眾，在混亂中頭部受創流血，忍痛突圍逃離現場。

▼呂男最後體力不支倒路旁 。（圖／記者陳以昇翻攝）

受傷的呂男一路步行逃往疏洪北路方向，最終體力不支倒臥在路旁。幸好有熱心路人經過發現，見呂男滿頭鮮血且神情痛苦，立即報警求助。救護車趕抵現場後將呂男送往淡水馬偕醫院救治。經診斷呂男頭部有多處裂傷與挫傷，所幸急救後意識清醒，無生命危險。

蘆洲警分局成州派出所接獲報案後，立即派員前往案發餐酒館採證，並擴大調閱周邊監視器畫面。迅速鎖定動手的林姓男子等4人身分，並循線將4名惡徒全部查緝到案，訊後依傷害罪及妨害秩序罪移送新北地方檢察署偵辦。

▼警方循線逮捕4名惡徒 。（圖／記者陳以昇翻攝）