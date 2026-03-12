放假回越南！交換生妹子激戰男友　返台確診梅毒「診間大崩潰」

▲越南籍交換女大生疑似和男友性行為時確診梅毒，在診間崩潰大罵。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

疾病管制署昨天（10日）表示，近年國內性傳染病疫情呈現不同變化趨勢，梅毒病例較2024年略升2％。其中15至24歲年輕族群梅毒病例數新增1,892例，較2024年上升8％。一名在台讀書的越南籍女學生近日利用假期返國探親，期間與男友激情纏綿，不料回台後確診梅毒，氣得她在診間打電話大罵男友。

台中醫院泌尿科醫師簡維弘分享門診案例，該名越南籍女子目前在台灣當交換學生，先前利用假期返國探親，期間與男友發生性行為。回到台灣約3週後，雖然沒有明顯症狀，她仍到醫院進行性病檢查，結果意外確診梅毒，複檢呈陽性，讓她當場情緒崩潰，甚至在診間打電話質問男友，目前已接受治療並持續追蹤。

簡維弘指出，梅毒是由梅毒螺旋體引起的傳染病，可侵犯人體多個器官。若未及時治療，嚴重時可能侵入神經系統，甚至影響心臟與血管，最嚴重恐危及生命。他說明，第一期梅毒常出現無痛性的硬性下疳，看似潰瘍但觸摸會感到較硬；第二期則可能出現全身紅疹等症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於治療方式，簡維弘表示，梅毒若及早發現通常不難治療，可使用盤尼西林針劑或口服抗生素。醫師也提醒，性行為正確使用保險套並維持固定性伴侶，可有效降低感染風險。

疾管署統計，2025年全國新增愛滋病毒感染879例、淋病6,417例，皆較2024年（1,000例及7,607例）分別下降12％與16％；惟梅毒新增9,935例，較2024年（9,737例）略升2％。其中15至24歲年輕族群梅毒病例數新增1,892例，較2024年（1,754例）上升8％；而M痘自2023年列入法定傳染病監測項目以來已累計確診521人，2026年亦新增7例本土病例，顯示年輕族群性傳染病感染風險仍需持續關注。

疾管署提醒，若有不安全性行為，請於72小時內儘速就醫，經醫師評估使用HIV暴露後預防性投藥（Post-exposure prophylaxis, PEP），並連續服藥28天，可大幅降低感染愛滋病毒的風險；另國際研究顯示，在醫師專業評估下使用doxycycline作為梅毒暴露後預防用藥（doxy-PEP），可降低梅毒感染風險，上述預防措施皆須於暴露後儘速完成評估，積極排除發病，並審慎評估抗藥性風險，且不能取代安全性行為（保險套搭配水性潤滑液）和定期篩檢等方法。

延伸閱讀

▸ 糗大！以為美國已晉級「主力輪休」爆冷輸義大利 教頭認：我算錯了

▸ 劉詩詩39歲生日未見吳奇隆祝福 11年婚姻再掀婚變揣測

▸ 原始連結