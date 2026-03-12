　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

放假回越南！交換生妹子激戰男友　返台確診梅毒「診間大崩潰」

▲▼女人,女性,崩潰,哭,難過。（示意圖／pixabay）

▲越南籍交換女大生疑似和男友性行為時確診梅毒，在診間崩潰大罵。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

疾病管制署昨天（10日）表示，近年國內性傳染病疫情呈現不同變化趨勢，梅毒病例較2024年略升2％。其中15至24歲年輕族群梅毒病例數新增1,892例，較2024年上升8％。一名在台讀書的越南籍女學生近日利用假期返國探親，期間與男友激情纏綿，不料回台後確診梅毒，氣得她在診間打電話大罵男友。

台中醫院泌尿科醫師簡維弘分享門診案例，該名越南籍女子目前在台灣當交換學生，先前利用假期返國探親，期間與男友發生性行為。回到台灣約3週後，雖然沒有明顯症狀，她仍到醫院進行性病檢查，結果意外確診梅毒，複檢呈陽性，讓她當場情緒崩潰，甚至在診間打電話質問男友，目前已接受治療並持續追蹤。

簡維弘指出，梅毒是由梅毒螺旋體引起的傳染病，可侵犯人體多個器官。若未及時治療，嚴重時可能侵入神經系統，甚至影響心臟與血管，最嚴重恐危及生命。他說明，第一期梅毒常出現無痛性的硬性下疳，看似潰瘍但觸摸會感到較硬；第二期則可能出現全身紅疹等症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於治療方式，簡維弘表示，梅毒若及早發現通常不難治療，可使用盤尼西林針劑或口服抗生素。醫師也提醒，性行為正確使用保險套並維持固定性伴侶，可有效降低感染風險。

疾管署統計，2025年全國新增愛滋病毒感染879例、淋病6,417例，皆較2024年（1,000例及7,607例）分別下降12％與16％；惟梅毒新增9,935例，較2024年（9,737例）略升2％。其中15至24歲年輕族群梅毒病例數新增1,892例，較2024年（1,754例）上升8％；而M痘自2023年列入法定傳染病監測項目以來已累計確診521人，2026年亦新增7例本土病例，顯示年輕族群性傳染病感染風險仍需持續關注。

疾管署提醒，若有不安全性行為，請於72小時內儘速就醫，經醫師評估使用HIV暴露後預防性投藥（Post-exposure prophylaxis, PEP），並連續服藥28天，可大幅降低感染愛滋病毒的風險；另國際研究顯示，在醫師專業評估下使用doxycycline作為梅毒暴露後預防用藥（doxy-PEP），可降低梅毒感染風險，上述預防措施皆須於暴露後儘速完成評估，積極排除發病，並審慎評估抗藥性風險，且不能取代安全性行為（保險套搭配水性潤滑液）和定期篩檢等方法。

延伸閱讀
糗大！以為美國已晉級「主力輪休」爆冷輸義大利　教頭認：我算錯了
劉詩詩39歲生日未見吳奇隆祝福　11年婚姻再掀婚變揣測
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林志穎拿下「法拉利新馬王F80」車價破2億！親飛義大利原廠交
行人號誌「小綠人快走」將退場！
快訊／遭台網友灌爆IG！　文保景首度正面回應
義大利、美國晉級！　8強對戰組合出爐
川普啟動301調查　行政院：與美密切溝通「確保最佳待遇不打折
快訊／面板股買瘋了！1小時爆百萬張大量　雙雄霸榜人氣王
快訊／美國確定晉級！　義大利9比1痛擊墨西哥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開心！高雄和平國小畢旅飛日本　「京阪奈+環球影城」5天僅5千元

稱「韓澳大戰控分」太消極！韓式料理幫道歉　網罵爆：得罪兩邊

美國隊輸球又晉級　台南Josh「發功2次」全笑翻：敵不過國師

行人號誌「小綠人快走」將退場　交通部：閃爍會保留

華航第2架皮卡丘彩繪機亮相　4/2起首飛東京、西雅圖航線

快訊／13縣市低溫特報　今晚明晨下探10℃

入夜冷氣團南下有感降溫　明後天清晨再探10度以下

有長輩教孫子「叫外公外婆嗎」　網炸鍋：很故意！最恰當做法曝光

副教授對高中生「摸胸性騷」遭開罰公布姓名　校方：已無授課

放假回越南！交換生妹子激戰男友　返台確診梅毒「診間大崩潰」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

開心！高雄和平國小畢旅飛日本　「京阪奈+環球影城」5天僅5千元

稱「韓澳大戰控分」太消極！韓式料理幫道歉　網罵爆：得罪兩邊

美國隊輸球又晉級　台南Josh「發功2次」全笑翻：敵不過國師

行人號誌「小綠人快走」將退場　交通部：閃爍會保留

華航第2架皮卡丘彩繪機亮相　4/2起首飛東京、西雅圖航線

快訊／13縣市低溫特報　今晚明晨下探10℃

入夜冷氣團南下有感降溫　明後天清晨再探10度以下

有長輩教孫子「叫外公外婆嗎」　網炸鍋：很故意！最恰當做法曝光

副教授對高中生「摸胸性騷」遭開罰公布姓名　校方：已無授課

放假回越南！交換生妹子激戰男友　返台確診梅毒「診間大崩潰」

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

開心！高雄和平國小畢旅飛日本　「京阪奈+環球影城」5天僅5千元

趙傳揭祕7字歌名老習慣　演出太嗨遭嫌「太煽情」

徐巧芯葉元之嗆「唯一不支持」　蕭敬嚴：抹黑奧步霸凌手段請自重

趴引擎蓋阻止酒駕　女房仲遭甩飛摔死！伴侶二審仍判15年

秘境「巨人之手」工安意外！工人沒安全繩摔死　工地主任判6月

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

Energy書偉辣妻卸貨倒數！懷雙胞胎「挺肚最後一飛」不科學身材全被拍

AI股再強也會晃！　怪老子揭投資不翻車關鍵配置

徒手掰車廂「鳳山大盜」狂掃現金　苦主連2天被偷1萬氣炸

【賽前以為已晉級8強】美國教頭糗爆！輸球後認：我完全算錯...

生活熱門新聞

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

費仔賺爛了！打完WBC「火速接代言」

探8℃！　挑戰強烈冷氣團

剩7℃！　強冷空氣又來了

交換生妹子激戰男友　確診梅毒「診間大崩潰」

1款餅乾「好吃到買整盒」　網推：好吃100萬倍

快訊／今彩539頭獎開出2注

春分「龍抬頭」土地公生日要來了　3生肖旺翻

跑摩鐵沒激戰？一票笑了：2女4男開房玩桌遊

10縣市再探10℃　氣象署：明天風很大

停車場見「4箭頭指3人」超問號！　實際用途曝光

副站長「翹班開車闖平交道」被列車撞　台鐵要懲處

事情大條了！　律師提醒詐騙手法：小心變代罪羔羊

更多熱門

相關新聞

春分前轉運！3月星象能量爆發

春分前轉運！3月星象能量爆發

3月天象出現重要變化。占星觀點指出，3月11日木星在巨蟹座恢復順行，同時迎來射手座下弦月，象徵運勢能量重新啟動，也提醒人們整理心境、為新的計畫做準備。塔羅牌老師艾菲爾也在社群平台分享開運觀點，並提供十二生肖在春分前可參考的開運儀式。

台北車站輸了！全台最賺錢車站是「它」年收30億

台北車站輸了！全台最賺錢車站是「它」年收30億

虎媽網購「愛因斯坦腦子」救兒成績　悲慘結局曝

虎媽網購「愛因斯坦腦子」救兒成績　悲慘結局曝

75歲男選擇「花光1600萬存款」！不留遺產給子女

75歲男選擇「花光1600萬存款」！不留遺產給子女

全球護照排名出爐！台灣再升1名至第31名

全球護照排名出爐！台灣再升1名至第31名

關鍵字：

梅毒周刊王

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

快訊／五月天道歉了！緊急宣布：可免費進場

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面