女市場「花4萬買5件塑身衣」告詐欺　攤商獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

賣家阿哲（化名）在市場擺攤販售塑身衣，女子小翠（化名）前年7月花費4萬元購買5件塑身衣，回家路上發現塑身衣的支撐力明顯不足，驚覺被騙，憤而報警。不過，新竹地院法官審理之後，認為小翠是出於自由意志購買，難認阿哲有施用詐術，最終裁定他無罪。

▲小翠花4萬元購買5件塑身衣，但她覺得自己被騙了。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，檢方認為，阿哲涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌，他明知塑身衣非醫療器材，不具備醫療效能，仍在2024年7月向小翠聲稱，穿塑身衣可以調整骨架、改善彎腰駝背及肌肉痠痛，導致小翠陷於錯誤，花費4萬元購買5件塑身衣；後來小翠發現塑身衣的支撐力明顯不足，驚覺被騙，因而報警處理。

阿哲則辯稱，他只是單純做生意，在市場都是以聊天的方式向客人銷售，會觀察客人的年齡、身材、體態決定銷售方向，但絕無詐欺取財意圖。

新竹地院法官認為，阿哲承認在推銷過程中，曾向客人聲稱塑身衣可以調整骨架、改善腰酸背痛，但他是為了順利銷售商品，才在言談之間誇大商品功能及效用，這在坊間的銷售行為中很常見，所以無法單憑這一點就認為他施用詐術。

再者，法官指出，小翠購買塑身衣時，已經當面了解衣服的材質、有無品牌、價格，才決定購買，顯然是出於自由意志所為，阿哲的行為應當不構成詐欺罪要件，考量到雙方已經在偵查中成立調解，阿哲同意全額賠償，小翠也表明不再追究刑事責任，最終因本案事證不足，裁定阿哲無罪，全案仍可上訴。