快訊／波斯灣2油輪燒成火球！　伊朗證實攻擊

伊拉克港務公司（Iraqi Ports Company）負責人12日向CNN證實，兩艘外國油輪在波斯灣的伊拉克領海內遭到攻擊，現場火勢猛烈。目前雖已成功救出 38 名外籍船員，但遺憾的是仍造成至少1人死亡。而伊朗官方媒體隨後證實，伊朗已聲稱對這起攻擊事件負責。

伊朗聲稱發動「水下無人機」攻擊

根據CNN報導，伊朗方面已經公開承認發動這起襲擊。伊朗官方表示，他們在今晚利用水下無人機發動攻擊，成功炸毀了兩艘位在波斯灣的油輪。

BREAKING:



Iran just struck a large oil tanker in Iraqi territorial waters.



The vessel has been engulfed in flames pic.twitter.com/Tvg3lnkmNV — Visegrád 24 (@visegrad24) March 11, 2026

在此之前，一名伊拉克安全消息人士曾透露，初步調查顯示，據信是一艘裝滿炸藥的伊朗船隻撞擊了這兩艘油輪，目前相關調查工作仍在持續進行。

伊拉克港口全面停運 軍方痛批：侵犯主權

伊拉克港務公司總經理阿爾法圖西（Farhan al-Fartousi）指出，受到攻擊事件影響，石油港口目前已全面停止營運。他提到，獲救的38名船員均為外籍人士，但並未透露具體的受傷情況或船隻受損細節。

伊拉克聯合行動指揮部新聞負責人馬恩（Saad Maan）則憤怒譴責，攻擊發生在伊拉克領海內，此舉嚴重侵犯了伊拉克的主權，並強調伊拉克將保留採取法律行動的權利。

現場畫面曝光 2油輪並排陷入火海

CNN核實的影片顯示，兩艘油輪在海面上劇烈燃燒，火勢甚至隨石油外洩擴散至周圍海域。船隻追蹤數據顯示，起火當時這兩艘船正並排停泊在一起。

JUST IN - American owned oil tanker struck by explosive drone boats near Iraqi waters, preliminary reports indicate — TankerTrackers pic.twitter.com/Tpu1tXje6u — Disclose.tv (@disclosetv) March 11, 2026

據了解，起火的船隻分別是掛有馬爾他旗的「澤菲羅斯號」（Zefyros）以及掛有馬紹爾群島旗的「薩菲西維什努號」（Safesea Vishnu）。

美籍船東受牽連 獲救者國籍仍不明

資料顯示，「薩菲西維什努號」的登記船東為總部位於美國的薩菲西運輸公司（Safesea Transport Inc.），而「澤菲羅斯號」的船東則位在希臘。目前CNN已聯繫美國船東尋求回應。伊拉克當局目前尚未進一步公布獲救人員的具體國籍資訊。